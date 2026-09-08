The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake erscheint im November für Nintendo Switch 2

Nintendo hat es offiziell gemacht: The Legend of Zelda: Ocarina of Time kehrt als umfangreiches Remake zurück. Während der heutigen The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct präsentierte Nintendo erstmals ausführliches Gameplay der Neuauflage und bestätigte zugleich den Veröffentlichungstermin.

Das Remake von Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Ocarina of Time wurde komplett neu aufgebaut

Nintendo begnügt sich bei der Neuauflage offenbar nicht mit einer höheren Auflösung oder überarbeiteten Texturen. Das ursprünglich 1998 für Nintendo 64 veröffentlichte Abenteuer wurde grafisch umfassend modernisiert.

Während der Präsentation zeigte Zelda-Produzent Eiji Aonuma längere Spielszenen aus dem Remake. Unter anderem waren der Kokiri-Wald, der Große Deku-Baum und Hyrule Castle Town zu sehen. Die bekannten Schauplätze wurden mit erheblich detaillierteren Umgebungen, neuer Beleuchtung und dichter Vegetation neu umgesetzt.

Auch spielerisch gibt es einige Änderungen. Link kann sich freier durch die Welt bewegen, über Hindernisse springen und nach einer Rolle in einen schnelleren Dash übergehen. Hinzu kommt eine frei steuerbare Kamera.

Neue Steuerung und überarbeitetes Inventar

Nintendo modernisiert außerdem zahlreiche Komfortfunktionen. Das Inventar wurde komplett überarbeitet und unterteilt Ausrüstung, Gegenstände und Sammlerstücke übersichtlicher.

Beim Zielen kann optional die Bewegungssteuerung der Nintendo Switch 2 genutzt werden.

Interessanterweise möchte Nintendo trotz dieser Modernisierungen bestimmte Eigenheiten des Originals bewahren. Die Übergänge zwischen einzelnen Gebieten bleiben beispielsweise bestehen. Laut den Entwicklern ist das eine bewusste Entscheidung, um den Rhythmus und das Spielgefühl des Originals nicht vollständig zu verändern.

Neu ist außerdem Threads of Time. Das System hilft dabei, den aktuellen Fortschritt und die nächsten Ziele nachzuvollziehen. Eine Tapisserie entwickelt sich während des Abenteuers weiter und dokumentiert Links Reise.

Sogar eine echte Okarina kann mit dem Spiel interagieren

Eine der ungewöhnlichsten Neuerungen betrifft die namensgebende Okarina. Das Remake kann gespielte oder gesummte Melodien erkennen. Nintendo zeigte dazu sogar eine echte Okarina.

Spieler können auf diese Weise bekannte Melodien aus Ocarina of Time spielen und damit Funktionen im Spiel auslösen. Dazu gehört beispielsweise das Verändern der Tageszeit. Die Musikerkennung soll nicht ausschließlich mit der angebotenen Okarina funktionieren – auch andere Instrumente beziehungsweise gesummte Melodien können erkannt werden.

Release bereits im November 2026

Lange müssen Zelda-Fans nicht mehr warten. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2.

Das Original erschien 1998 für Nintendo 64 und gilt bis heute als einer der einflussreichsten Vertreter der Action-Adventure-Reihe. Mit dem Remake erhält der Klassiker nun erstmals eine technisch und spielerisch umfassend modernisierte Neuauflage.

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