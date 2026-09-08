Stalker 2 Cost of Hope: Alle richtigen Antworten für Fäustlings Quiz

In Stalker 2: Cost of Hope stellt euch Fäustling drei Fragen über die beiden Fraktionen Wächter und Freiheit. Beantwortet ihr alle richtig, erhaltet ihr neben Munition einen geheimnisvollen Schlüssel. Wir zeigen euch die richtigen Antworten und den Ort, an dem ihr den Schlüssel verwenden könnt.

Das Gespräch mit Fäustling ist optional und kann daher leicht übersehen werden. Der kurze Abstecher lohnt sich allerdings: Für die richtigen Antworten bekommt ihr nicht nur zusätzliche Munition, sondern auch Zugang zu einem versteckten Vorratsraum.

Falls ihr noch nicht in die Erweiterung gelangt seid, erklären wir euch in einem separaten Guide, wie ihr Cost of Hope startet und welche Voraussetzungen gelten.

Wo findet ihr Fäustling?

Fäustling begegnet ihr in Kurins Basis im Eisenwald. Ihr erreicht den entsprechenden Bereich im Verlauf der Mission „Schritt ins Unbekannte“, nachdem ihr Zulu getroffen habt.

Geht von Zulu aus durch die nahe gelegene Doppeltür. Im dahinterliegenden Raum halten sich Fäustling und ein weiterer Soldat auf. Sprecht Fäustling an, um das kleine Quiz über die Geschichte von Wächter und Freiheit zu beginnen.

Alle richtigen Antworten für Fäustlings Fragen

Fäustling stellt euch insgesamt drei Fragen. Wählt nacheinander die folgenden Antworten:

Frage Richtige Antwort Wer hat die Wächter gegründet und sie dazu inspiriert, die Zone zu bekämpfen? General Tatschenko Worum geht es beim D4-Abkommen? Keine Kämpfe zwischen Fraktionen Wer hat in Rostok wirklich das Sagen? Duty beziehungsweise die Wächter

Legt vor dem Gespräch mit Puncher am besten einen manuellen Spielstand an. Beantwortet ihr eine der Fragen falsch, erhaltet ihr zwar weiterhin Munition, aber nicht den Schlüssel für den versteckten Vorratsraum. Eine nachträgliche Möglichkeit, die verschlossene Tür ohne diesen Schlüssel zu öffnen, ist uns bislang nicht bekannt.

Bei der dritten Frage werden sowohl Duty beziehungsweise Wächter als auch Söldner akzeptiert. Entscheidend ist daher vor allem, dass ihr bei den ersten beiden Fragen General Tachenko und „Niemand kämpft gegen irgendwen“ auswählt.

Die Formulierungen der Dialogoptionen können abhängig von der eingestellten Sprache leicht abweichen. Entscheidend ist jeweils der Inhalt der Antwort.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Welche Belohnung erhaltet ihr?

Nur wenn alle drei Antworten als richtig gewertet werden, überreicht euch Fäustling zusätzlich zur Munition den geheimnisvollen Schlüssel. Bei mindestens einer falschen Antwort fällt diese besondere Belohnung weg.

30 Schuss 5,56 × 45 mm M855

30 Schuss .45 ACP FMJ

einen alten Schlüssel mit teilweise abgerissenem Anhänger

Der Schlüssel wird nicht für eine Tür innerhalb der Basis benötigt. Sein Einsatzort befindet sich ein Stück weiter westlich im Eisenwald.

Wo könnt ihr Fäustling Schlüssel verwenden?

Verlasst Kurins Basis und begebt euch zum Transformator westlich des Lagers. Orientiert euch dort an der erhöhten Metallkonstruktion beziehungsweise der kleinen Brücke.

Unterhalb der Konstruktion befindet sich ein kleiner verschlossener Raum. An dessen Tür könnt ihr den von Fäustling erhaltenen Schlüssel verwenden. Ein weiterer Code oder ein zusätzliches Rätsel ist nicht erforderlich.

Im Inneren findet ihr unter anderem:

eine AS Lavina

eine PA-7-Gasmaske

zusätzliche Munition

Medikamente und weitere Vorräte

Damit lohnt sich Fäustlings Quiz vor allem zu Beginn eurer Erkundung des Eisenwalds. Weitere Lösungen zu Missionen, Rätseln und versteckten Gegenständen findet ihr in unserer großen Komplettlösung zu Stalker 2.

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