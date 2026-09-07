Cost of Hope erweitert Stalker 2: Heart of Chornobyl um 18 PS5-Trophäen. Auf Xbox stehen 18 zusätzliche Erfolge mit insgesamt 400 Gamerscore in der DLC-Liste. Hier findet ihr die Aufteilung, die vollständigen deutschen Texte und den aktuellen Stand zu verpassbaren Zielen. Ein direkter Abgleich auf den Konsolen steht noch aus.

Ihr wollt die Erweiterung erst freischalten? Unser Start-Guide zu Cost of Hope mit Fundort und Voraussetzungen zeigt euch den Einstieg.

Wie viele Trophäen bringt Cost of Hope?

Die separate DLC-Gruppe enthält 18 Bronze-Trophäen. Auf Xbox gibt es 18 Erfolge und 400 zusätzliche Gamerscore-Punkte.

Trophäen und Erfolge der Erweiterung, ohne Hauptspiel Wertung Cost of Hope PS5-Trophäen insgesamt 18 Bronze 18 Silber 0 Gold 0 Eigene Platin Nein PS5-Trophäenpunkte 270 Xbox-Erfolge 18 Zusätzlicher Xbox-Gamerscore 400 G

Die Platin des Hauptspiels gehört nicht zu dieser DLC-Gruppe. Auch die 270 Trophäenpunkte und die 400 Gamerscore-Punkte sind unterschiedliche Plattformwertungen und dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

Sind Trophäen verpassbar?

Wer alle Trophäen freischalten möchte, muss unterschiedliche Entscheidungen treffen. Deshalb empfiehlt es sich, vor wichtigen Handlungsabschnitten manuelle Spielstände anzulegen. Ob sämtliche Trophäen innerhalb eines einzigen Durchgangs möglich sind, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Wir empfehlen euch vorsorglich, mehrere manuelle Spielstände zu behalten. Das ist noch keine bestätigte Speicherstand-Strategie für 100 Prozent. Welche Ziele sich nachholen lassen und welche Abschnitte ihr erneut spielen müsst, wird nach unserem eigenen Spieldurchgang ergänzt.

Braucht ihr einen bestimmten Schwierigkeitsgrad oder mehrere Durchgänge?

Keine der 18 Trophäen setzt einen bestimmten Schwierigkeitsgrad voraus. Ihr könnt Cost of Hope daher auf der von euch bevorzugten Stufe spielen.

Für den Einstieg benötigt ihr keine neue Kampagne. Ein vorhandener Spielstand vor dem Point of no Return genügt. Wer alle Trophäen sammeln möchte, muss jedoch mehrere Handlungswege berücksichtigen, die sich teilweise gegenseitig ausschließen.

Deshalb solltet ihr vor wichtigen Entscheidungen mehrere manuelle Spielstände anlegen.

Gibt es versteckte Trophäen?

Die Erweiterung enthält mehrere versteckte Erfolge. Die genaue Kennzeichnung jedes PS5-Eintrags prüfen wir noch direkt an der Konsole. Die folgende Liste zeigt bereits sämtliche Namen und Beschreibungen, auch solche, die wichtige Ereignisse verraten.

Alle 18 Trophäen von Cost of Hope

Spoilerwarnung: Die vollständige Tabelle nennt Storyereignisse, Figuren, Entscheidungen und mögliche Ausgänge. Öffnet sie nur, wenn ihr diese Informationen sehen möchtet.

Vollständige Trophäenliste anzeigen – enthält deutliche Story-Spoiler Cost of Hope: deutsche PS5-Trophäennamen und Beschreibungen Trophäe Stufe Deutsche Beschreibung Hochspannungszone Bronze Finde einen Weg in den Eisenwald. Welche Mysterien erwarten dich hinter der Mauer? Casus Belli Bronze Erlebe das D4-Ende. Miklucha und Woronin gaben nicht nach. Wächter und Freiheit sind wieder Feinde. Das Territorium der Zukunft Bronze Begib dich zu den SIRCAA-Ruinen und sieh dir an, was vom „Tempel der Wissenschaft“ noch übrig ist. Willkommen zurück Bronze Verlasse die Raumanomalie. Diese Blase war echt seltsam, sogar für die Zone. Schatten der Götzen Bronze Triff die Wächter- und Freiheit-Gründer. Andere Überzeugungen, doch gleiche Entschlossenheit. Freiheit der Wahl Bronze Stelle dich im Konflikt mit Zulu auf Mawkas Seite. Die Pflicht der Wächter Bronze Stelle dich im Konflikt mit Mawka auf Zulus Seite. Geht auch ohne Hirn! Bronze Besiege das Psi-Hirn. Größer ist nicht gleich besser. Das Ende einer goldenen Ära Bronze Töte Miklucha in der Arena. Eine bessere Vorstellung wird es so schnell nicht geben. Sein letzter Befehl Bronze Bezeuge Woronins Opfer an der Einschienenbahn. Sorge dafür, dass es nicht umsonst war. Kilometer Null Bronze Erreiche das AKW und werde zu einer Legende der Zone. Im Herzen des Feindes Bronze Schlage eine neue Wächter-Basis am AKW auf. Die Zone wird eines Tages dort enden, wo sie begann. Die Zeiten der Freiheit Bronze Schlage eine neue Freiheit-Basis am AKW auf. Wird es hier auch eine Arena geben? Kämpfe weiter – und gewinne die Schlacht! Bronze Hilf Zulu dabei, alle Proben der Technologie zu zerstören. Eine Bedrohung weniger in der Zone. Contra spem spero Bronze Hilf Mawka, die Technologie zu retten und aufs Festland zu bringen. Als Geschenk winkt eine Oase. Die Anziehungskraft des Flimmerns Bronze Füge die Vergangenheit wieder zusammen und das Flimmern ist dein. Schmutzige Hände Bronze Hole mit bloßen Händen ein Artefakt aus den Überresten der Chimäre in der Raumanomalie. Stimmen der Zone Bronze Erhalte von der Faraday-Anomalie einen Hinweis auf ein Versteck. Wer zuhört, dem hilft die Zone.

Häufige Fragen zu den Trophäen

Hat Cost of Hope eine eigene Platin-Trophäe?

Nein. Die dokumentierte DLC-Liste besteht aus 18 Bronze-Trophäen; Silber, Gold und eine eigene Platin sind nicht enthalten.

Wie viel Gamerscore gibt es auf Xbox?

Für die 18 DLC-Erfolge gibt es insgesamt 400 G. Das ist der Zusatzwert der Erweiterung, nicht der Gesamtwert von Stalker 2 mit Hauptspiel.

Wo stehen die Lösungen für einzelne Trophäen?

Hier findet ihr zunächst die vollständige Liste und eine spoilerarme Einordnung. Ausführliche Lösungswege, Angaben zur Verpassbarkeit und Empfehlungen zu Spielständen ergänzen wir anhand unseres eigenen Spieldurchgangs.

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