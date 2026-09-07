Für die Hauptgeschichte von Stalker 2: Cost of Hope könnt ihr euch an rund 16,5 Stunden orientieren. Mit Nebenmissionen und zusätzlichen Aktivitäten steigt der Richtwert auf etwa 28 Stunden. Wer möglichst vollständig abschließen möchte, sollte mit 30 Stunden oder mehr planen – dieser letzte Wert ist eine Schätzung.

Die Zeiten beziehen sich auf die Erweiterung, nicht auf einen kompletten Durchlauf des Hauptspiels. Spieltempo, Schwierigkeit und Erkundung beeinflussen eure tatsächliche Dauer. Die folgende Übersicht trennt die Spielweisen und zeigt, welche Zahl sich für eure Planung eignet.

Was bedeuten die mehr als 20 Stunden?

Mehr als 20 Stunden Spielinhalt bedeuten nicht, dass ihr zwingend so lange für die Hauptgeschichte braucht. Die Erweiterung enthält auch optionale Aktivitäten und Erkundungsmöglichkeiten. Deshalb passen ein Story-Richtwert von 16,5 Stunden und rund 28 Stunden mit zusätzlichen Inhalten durchaus zusammen.

Hauptgeschichte, Nebenmissionen oder 100 Prozent?

Wenn ihr vor allem die Handlung erleben möchtet, ist der Story-Wert der passende Ausgangspunkt. Nehmt ihr regelmäßig Nebenmissionen und andere Aktivitäten mit, orientiert euch an der längeren Spielzeit. Für ausgiebige Erkundung gibt es keinen getrennten Messwert; dafür dient der Wert für Story plus Extras als Planungsbasis.

Cost of Hope: Spielzeit nach Spielweise Spielweise Zeitplanung Einordnung Nur Hauptgeschichte Rund 16,5 Stunden Orientierungswert für den Story-Abschluss. Hauptgeschichte mit Nebenmissionen und Extras Etwa 28 Stunden Richtwert für einen Durchlauf mit zusätzlichen Aktivitäten; deren Auswahl kann variieren. Umfangreiche Erkundung 28 Stunden als Planungsbasis, bei vielen Abstechern mehr Aus dem Wert für Story plus Extras abgeleitet, kein separat gemessener Erkundungsdurchlauf. Möglichst vollständiger Abschluss / 100 Prozent 30 Stunden oder mehr (Schätzung) Keine bestätigte Gesamtzeit für alle Trophäen und sämtliche Inhalte.

Die Angabe von 30 Stunden oder mehr ist eine Completionist-Schätzung, keine bestätigte Zeit für sämtliche Trophäen. Ein umfangreicher Durchlauf und ein exakt nachgewiesener 100-Prozent-Abschluss sind nicht dasselbe. Der tatsächliche Aufwand hängt unter anderem davon ab, welche Aufgaben und Erkundungsziele ihr mitzählt und ob ihr Abschnitte wiederholen müsst.

Warum kann die Spielzeit deutlich abweichen?

Bei einzelnen Story-Durchläufen reichen die Zeitangaben von etwa 8 bis 10 Stunden bis hin zu 21 Stunden ohne Nebeninhalte. Das ist keine garantierte Spanne für jeden Spieler, zeigt aber, weshalb eine einzelne feste Stundenzahl nicht alle Spielweisen abdeckt.

Für die Planung mehrerer Abende ist der Richtwert von 16,5 Stunden hilfreicher als eine besonders schnelle Abschlusszeit. Bei jeweils drei Stunden Spielzeit entspricht das ungefähr sechs Abenden für die Story. Rund 28 Stunden mit Extras verteilen sich entsprechend auf etwa zehn solcher Abende.

Welche neuen Gebiete gehören zum DLC?

Die Erweiterung führt euch in große neue Schauplätze, darunter den Eisenwald (Iron Forest) und das Kernkraftwerk Tschornobyl (Chornobyl Nuclear Power Plant). Welche weiteren Orte euch erwarten, verraten wir in dieser spoilerfreien Übersicht nicht.

Wer nur zum nächsten Missionsziel läuft, wird weniger Zeit in den neuen Gebieten verbringen als jemand, der freiwillige Abstecher macht. Plant für eine Runde mit vielen zusätzlichen Aktivitäten deshalb eher mit dem 28-Stunden-Richtwert als mit der reinen Story-Zeit.

Wann spielt Cost of Hope in der Hauptgeschichte?

Die DLC-Handlung läuft parallel zur Geschichte des Hauptspiels. Ihr müsst die Hauptgeschichte also nicht erst beenden. Das Ende des Hauptspiels wird durch die Erweiterung nicht verändert.

Welche Voraussetzungen euer Spielstand erfüllen muss und wo ihr einsteigt, lest ihr in unserem Guide zum Start von Cost of Hope.

Könnt ihr die DLC-Gebiete wieder verlassen?

Grundsätzlich ja. Ihr könnt in andere Gebiete zurückkehren und später wieder in den DLC einsteigen. Während laufender Quests in unterirdischen Schauplätzen kann das freie Verlassen vorübergehend eingeschränkt sein.

Abstecher ins Hauptspiel verlängern eure gesamte Spielsitzung. Die hier genannten DLC-Richtwerte sind deshalb keine Zeitvorgabe für einen gemischten Durchlauf aus Hauptspiel und Erweiterung.

Häufige Fragen zur Spielzeit

Wie lange dauert die Hauptgeschichte von Cost of Hope?

Als Richtwert könnt ihr rund 16,5 Stunden für die Hauptgeschichte ansetzen. Je nach Spieltempo kann euer Durchlauf deutlich kürzer oder länger ausfallen.

Ist die Spielzeit für jeden Durchlauf gleich?

Nein. Die 16,5 Stunden für die Story und 28 Stunden mit Extras sind Orientierungswerte. Wer schneller vorankommt und wenig erkundet, braucht weniger Zeit; häufige Umwege oder wiederholte Versuche verlängern den Durchlauf.

Müsst ihr Stalker 2 dafür neu anfangen?

Nein. Ihr könnt einen geeigneten vorhandenen Spielstand vor dem Punkt ohne Wiederkehr nutzen. Die Einzelheiten findet ihr im oben verlinkten Start-Guide.

Wie lange braucht ihr für 100 Prozent?

Für einen möglichst vollständigen Durchlauf könnt ihr mit 30 Stunden oder mehr planen. Das ist eine Schätzung und keine verifizierte Abschlusszeit für alle Trophäen und sämtliche Inhalte.

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