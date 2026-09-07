Final Fantasy VII Revelation – Zwei Story-DLCs zu Sephiroth und Vincent geplant

Square Enix plant für Final Fantasy VII Revelation bereits umfangreiche Inhalte nach dem Release. Director Naoki Hamaguchi bestätigte zwei Story-Erweiterungen, die sich mit Sephiroth sowie Vincent Valentine und den Turks beschäftigen werden.

Das große Finale der Remake-Trilogie erscheint weltweit am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Cloud und seine Gefährten reisen darin mit der Highwind um den gesamten Planeten, während Sephiroth, der Meteor und gewaltige WEAPONs die Welt an den Rand der Vernichtung bringen.

Zwei zusätzliche Geschichten nach dem Release

Welche Story-DLCs erhält Final Fantasy VII Revelation? Die erste Erweiterung rückt Sephiroth in den Mittelpunkt und soll dessen Geschichte ausführlicher beleuchten. Der zweite Story-DLC widmet sich Vincent Valentine und den Turks, wodurch gleich mehrere Figuren aus dem erweiterten Final Fantasy VII Universum mehr Aufmerksamkeit erhalten könnten.

Beide Erweiterungen sollen zwischen Winter 2027 und April 2028 veröffentlicht werden. Damit würden die zusätzlichen Kapitel innerhalb des ersten Jahres nach dem Hauptspiel erscheinen. Konkrete Termine und Details zum spielerischen Umfang hat Square Enix bislang nicht genannt.

Der Story-Erweiterungspass ist Bestandteil ausgewählter höherpreisiger Editionen, darunter die Collector’s Edition sowie digitale Premium-Angebote. Zusätzlich soll der Pass separat angeboten werden. Die reguläre Deluxe Edition des deutschen Square Enix Stores umfasst dagegen Soundtrack, Artbook und SteelBook-Hülle, führt den Erweiterungspass aber nicht als Bestandteil auf.

Neue Chancen für bekannte Nebengeschichten

Welche Inhalte könnten die Erweiterungen behandeln? In der Community wird vermutet, dass Sephiroths DLC Teile seiner Vergangenheit aufgreifen könnte, die bisher vor allem in Final Fantasy VII Ever Crisis behandelt wurden. Das wäre besonders interessant, weil der Mobile-Titel eingestellt werden soll und dessen Handlung dadurch langfristig an anderer Stelle erhalten bleiben könnte.

Bei Vincent und den Turks bietet sich dagegen eine Verbindung zu Before Crisis Final Fantasy VII an. Das 2004 veröffentlichte Handyspiel erschien nie offiziell außerhalb Japans und beleuchtete die Vergangenheit der Turks. Hamaguchi hatte zudem bereits angekündigt, dass weitere Figuren aus den verschiedenen Final Fantasy VII Ablegern in Revelation auftreten werden.

Das Hauptspiel selbst fällt ebenfalls umfangreich aus. Die Verpackungsangaben der Nintendo Switch 2 Version nennen einen benötigten Speicherplatz von mindestens 130 GB. Neben Vincent wird auch Cid Highwind als spielbares Gruppenmitglied hinzukommen, während das überarbeitete Kampfsystem neue Rollen, Ausrüstungsoptionen und Charakterwechsel während der Erkundung bietet.

Sephiroth kehrt schon vorher zurück

Wann gibt es neue Inhalte mit Sephiroth? Fans des ikonischen Antagonisten müssen nicht bis zum 8. April 2027 warten. Sephiroth tritt bereits in Final Fantasy Resonance auf, das am 22. Oktober 2026 erscheinen soll. Dort begegnet er der Gruppe sowohl als Boss als auch als sogenannte Vision.

Insgesamt stehen 26 Vision-Charaktere zur Verfügung, die im Kampf beschworen werden und Gegnern hohen Schaden zufügen können. Eine kostenlose Demo zu Final Fantasy Resonance ist bereits für sämtliche vorgesehenen Plattformen verfügbar.

Auf welche Geschichte hofft ihr beim Sephiroth-DLC und welche Ereignisse sollten Vincent und die Turks behandeln? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

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