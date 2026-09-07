Stalker 2: Cost of Hope starten – Fundort und alle Voraussetzungen

Die Story-Erweiterung Cost of Hope lässt sich in Stalker 2 nicht über einen gewöhnlichen Questmarker direkt nach dem Spielstart aktivieren. Der DLC ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, die abhängig von eurem Fortschritt in der Hauptgeschichte freigeschaltet werden.

Alternativ könnt ihr über das Hauptmenü unmittelbar zu einem passenden Punkt der Kampagne springen. Wir erklären euch beide Möglichkeiten und zeigen, wo die erste DLC-Mission beginnt.

Voraussetzungen für Cost of Hope

Damit ihr die Erweiterung spielen könnt, benötigt ihr:

das Hauptspiel Stalker 2: Heart of Chornobyl

den gekauften und installierten DLC Cost of Hope

Update 2.0 oder eine neuere Spielversion

einen Spielstand nach dem Verlassen der Ruhigen Zone

Cost of Hope ist bereits in der Ultimate Edition enthalten. Besitzer der Standard Edition können die Erweiterung separat kaufen oder über den vorgesehenen Upgrade-Pfad zur Ultimate Edition hinzufügen.

Prüft vor dem Start in der DLC-Verwaltung eurer Plattform, ob Cost of Hope nicht nur erworben, sondern auch tatsächlich installiert und aktiviert wurde.

Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Cost of Hope mit einem bestehenden Spielstand starten

Ihr müsst die Hauptgeschichte nicht abschließen und auch keinen neuen Durchgang beginnen. Der erste Teil des DLCs wird bereits kurz nach dem Verlassen der Ruhige Zone verfügbar.

Geht folgendermaßen vor:

Schließt die Hauptmission Hinter den sieben Siegeln ab. Verlasst im Zuge der Handlung die Kleine Zone. Wartet auf eine entsprechende Funknachricht beziehungsweise einen Eintrag im PDA. Begebt euch zum Schlackeberg in der Region Müllhalde. Betretet das Hauptgebäude und sucht den Stalker Quasselstrippe. Sprecht mit ihm über den Eisenwald, um die Mission Terra Incognita zu beginnen.

Quasselstrippe sitzt im Inneren des Schlackebergs in der Nähe der Bar. Vom Eingang aus geht ihr zunächst nach links und anschließend in den Bereich mit dem Tisch neben dem Tresen.

Terra Incognita starten Quasselstrippe Fundort Weg zum Eisenwald Terra Incognita starten Ihr findet Quasselstrippe in der Region Müllhalde im Schlackeberg. Quasselstrippe Fundort Betretet das Gebäude und wendet euch bei der Bar nach links. Weg zum Eisenwald Von Quasselstrippe bekommt ihr die Info, dass im Eisenwald interessante Dinge vor sich gehen.

Damit er seine Informationen über den Eisenwald preisgibt, benötigt ihr Bier. Haltet vorsichtshalber drei Flaschen Bier im Inventar bereit. Nach dem Gespräch erscheint Terra Incognita in eurem PDA und der erste Abschnitt von Cost of Hope beginnt.

Wann startet der zweite Teil des DLCs?

Cost of Hope ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil öffnet sich kurz nach der Ruhige Zone, während der zweite erst wesentlich später in der Hauptgeschichte verfügbar wird.

Dafür müsst ihr die Hauptmission Ein kleiner Zwischenfall abschließen. Anschließend wird auch der spätere Teil der DLC-Handlung freigeschaltet.

Die Erweiterung läuft parallel zur Kampagne des Hauptspiels. Ihr müsst Stalker 2 deshalb nicht erst durchspielen. GSC Game World empfiehlt sogar, Cost of Hope innerhalb eines regulären Spieldurchgangs zu erleben, da sich die neue Geschichte dadurch natürlicher in Skifs Reise einfügt.

Nicht weit vom Schlackeberg entfernt findet ihr den Übergang in das neue Gebiet Eisenwald. Bildquelle: Eigener Screenshot / GSC Game World

Cost of Hope direkt über das Hauptmenü starten

Wenn ihr nicht bis zum erforderlichen Punkt der Kampagne spielen möchtet, könnt ihr die integrierte Sprungfunktion verwenden:

Neues Spiel → DLC-Inhalte → Zu Cost of Hope vorspringen

Anschließend stehen euch zwei Varianten zur Auswahl.

Früher Start

Der frühe Einstieg versetzt euch an den Punkt unmittelbar nach dem Verlassen der Ruhigen Zone. Dort ist der erste Teil der Erweiterung verfügbar.

Diese Option eignet sich, wenn ihr Cost of Hope vollständig und in der vorgesehenen Reihenfolge erleben möchtet, ohne den gesamten Anfang des Hauptspiels erneut absolvieren zu müssen.

Fortgeschrittener Start

Der fortgeschrittene Einstieg überspringt einen deutlich größeren Teil der Kampagne. Beide Abschnitte von Cost of Hope stehen dann zur Verfügung.

Dabei müsst ihr euch zwischen zwei Ausgangslagen entscheiden:

Fortgeschrittener Start – Spark

Fortgeschrittener Start – Ward

Die Wahl legt bestimmte Entscheidungen aus dem übersprungenen Teil der Hauptgeschichte fest. Laut der offiziellen FAQ von GSC Game World verändert sie jedoch nicht die DLC-Handlung selbst.

Wer ausschließlich die Erweiterung spielen möchte, sollte den fortgeschrittenen Start wählen.

Kann ich meinen alten Spielstand verwenden?

Jeder Spielstand vor dem Point of no Return ist mit Cost of Hope kompatibel. Die Installation des DLCs verändert eure vorhandenen Speicherstände nicht.

Habt ihr den Point of no Return bereits überschritten, stellt das Spiel einen geeigneten Speicherstand von davor bereit. Auch nach dem Abschluss der Hauptgeschichte könnt ihr die Erweiterung daher noch spielen.

Wichtig: Sobald ein Speicherstand mit installiertem Cost of Hope geladen und erneut gespeichert wurde, lässt er sich anschließend nicht mehr ohne den DLC öffnen.

Cost of Hope erscheint nicht – mögliche Lösungen

Erhaltet ihr trotz ausreichenden Story-Fortschritts keine neue Nachricht, prüft folgende Punkte:

Kontrolliert im Store, ob Cost of Hope installiert ist. Öffnet die DLC-Verwaltung und prüft, ob die Erweiterung aktiviert wurde. Startet Stalker 2 und eure Plattform vollständig neu. Überprüft auf dem PC die installierten Spieldateien. Ladet einen Spielstand vor dem Point of no Return. Reist zum Schlackeberg und sucht dort direkt nach Quasselstrippe. Nutzt ersatzweise den DLC-Einstieg über „Neues Spiel“.

Falls die Erweiterung weiterhin nicht erkannt wird, empfiehlt GSC Game World eine vollständige Neuinstallation des DLCs.

Kann man den DLC zwischendurch verlassen?

Ihr seid nach dem Start nicht dauerhaft an die DLC-Missionen gebunden. Die neuen Inhalte sind in die offene Welt integriert und ihr könnt die Handlung jederzeit unterbrechen, die Zone erkunden oder Aufgaben aus dem Hauptspiel fortsetzen.

Eine Ausnahme bilden laufende Missionen in unterirdischen Bereichen. Diese solltet ihr zuerst abschließen, bevor ihr versucht, das DLC-Gebiet zu verlassen.

Die wichtigsten Schritte in Kurzform:

Hinter den sieben Siegeln abschließen → Kleine Zone verlassen → zum Schlackeberg reisen → Quasselstrippe ansprechen → Terra Incognita starten.

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