Xbox Game Pass – Diese 10 Spiele fliegen am 15. September 2026 raus

Für Abonnenten des Xbox Game Pass steht am 15. September 2026 eine besonders umfangreiche Katalogbereinigung an. Microsoft entfernt gleich zehn Spiele aus dem Angebot, darunter hochkarätige Produktionen wie Cyberpunk 2077, Dead Cells, Frostpunk 2 und Spiritfarer.

Wer einen der betroffenen Titel noch ausprobieren oder eine angefangene Kampagne abschließen möchte, sollte sich deshalb beeilen. Nach dem Ausscheiden ist für den weiteren Zugriff ein Kauf notwendig, wobei Mitglieder die Spiele vor ihrer Entfernung mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent erwerben können.

Diese zehn Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Welche Spiele werden am 15. September 2026 entfernt? Die Liste deckt zahlreiche Genres ab und reicht vom großen Open-World-Rollenspiel über Roguelikes bis hin zu Strategie, Sport und Simulation. Neun der zehn Titel sind bislang über Cloud, Konsole und PC verfügbar, während Frostpunk 2 in dieser Ankündigung ausschließlich für den PC aufgeführt wird.

Besonders ärgerlich ist die Entfernung für alle, die umfangreichere Abenteuer erst vor Kurzem begonnen haben. Während sich kürzere Produktionen wie Superliminal oder Mullet Madjack noch vergleichsweise schnell durchspielen lassen, verlangen Cyberpunk 2077, Frostpunk 2 und Spiritfarer deutlich mehr Zeit.

Commandos: Origins, Cloud, Konsole und PC

Cricket 24, Cloud, Konsole und PC

Cyberpunk 2077, Cloud, Konsole und PC

Dead Cells, Cloud, Konsole und PC

Deep Rock Galactic Survivor, Cloud, Konsole und PC

Frostpunk 2, PC

Mullet Madjack, Cloud, Konsole und PC

Spiritfarer, Cloud, Konsole und PC

Superliminal, Cloud, Konsole und PC

Train Sim World 5, Cloud, Konsole und PC

Bei Commandos: Origins erwartet euch taktische Echtzeitstrategie, während Cricket 24 und Train Sim World 5 Sportfans sowie Freunde realistischer Simulationen ansprechen. Deep Rock Galactic Survivor setzt hingegen auf automatische Gefechte, Ressourcenabbau und Roguelike-Fortschritt im bekannten Science-Fiction-Universum.

Welche Titel sollten Abonnenten zuerst ausprobieren? Cyberpunk 2077 gehört zu den prominentesten Abgängen. Das Rollenspiel von CD Projekt Red hat seit seiner problematischen Veröffentlichung zahlreiche umfangreiche Updates erhalten und bietet inzwischen ein deutlich ausgereifteres Abenteuer in Night City.

Auch Dead Cells verdient einen Platz weit oben auf der persönlichen Downloadliste. Das anspruchsvolle Roguelike kombiniert schnelle Kämpfe, zufällig aufgebaute Gebiete und einen motivierenden Fortschritt, der auch nach zahlreichen gescheiterten Versuchen zum nächsten Durchlauf einlädt.

Strategiefans sollten einen Blick auf Frostpunk 2 werfen. Die Städtebau-Survival-Mischung konfrontiert euch mit schwierigen politischen und moralischen Entscheidungen, während die Bevölkerung in einer lebensfeindlichen Eiswelt versorgt werden muss. Da lediglich die PC-Version genannt wird, betrifft der Abschied hier vor allem Mitglieder des PC Game Pass.

Emotionaler Abschied von Spiritfarer

Warum zählt Spiritfarer zu den schmerzhaftesten Abgängen? Das ungewöhnliche Abenteuer beschäftigt sich einfühlsam mit Abschied, Tod und dem Loslassen geliebter Figuren. Gleichzeitig verbindet es seine emotionale Geschichte mit Erkundung, Ressourcenverwaltung, Handwerk und dem Ausbau eines eigenen Bootes.

Spiritfarer lässt sich zudem vollständig im Koop-Modus erleben und eignet sich damit für einen gemeinsamen Spieleabend. Wer eine eher ungewöhnliche Erfahrung sucht, sollte außerdem Superliminal nicht übersehen. Das Rätselspiel arbeitet mit Perspektiven und optischen Täuschungen, wodurch scheinbar vertraute Räume immer wieder überraschend verändert werden.

Mullet Madjack bietet als temporeicher Ego-Shooter eine komplett andere Richtung, während Commandos: Origins taktisches Vorgehen belohnt. Damit enthält die Liste der Abgänge trotz ihrer überschaubaren Größe gleich mehrere Titel, die für Fans ihres jeweiligen Genres einen genaueren Blick wert sind.

Welches dieser zehn Spiele wollt ihr vor dem 15. September 2026 noch ausprobieren oder beenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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