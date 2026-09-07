GTA 6 deutlich brutaler als seine Vorgänger? Augenzeuge berichtet von Enthauptung

GTA 6 könnte die bislang expliziteste Gewaltdarstellung innerhalb der gesamten Reihe bieten. Der spanische YouTuber und Streamer El Rubius berichtet von einer ausgesprochen drastischen Szene, die ihm während seines Besuchs bei Rockstar Games vorgeführt wurde.

Eine offizielle Bestätigung für ein vollständiges Gore- oder Verstümmelungssystem gibt es bislang allerdings nicht. Zudem ist unklar, ob die gezeigte Darstellung unverändert in der Verkaufsversion enthalten sein wird.

Schrotflintenschuss trennt Kopf eines NPCs ab

El Rubius gehörte zu den ausgewählten Content Creators, die Rockstar North besuchen und dort umfangreiches Material aus GTA 6 ansehen durften. In seinem anschließenden Video schilderte er eine Szene, in der ein NPC aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte getroffen wurde.

Der Treffer soll so drastisch dargestellt worden sein, dass der Kopf der Figur vollständig abgetrennt wurde. El Rubius zeigte sich selbst von der Szene überrascht und betonte, dass er nicht übertreibe. Seine Aussagen könnt ihr im Video „Esto es GTA VI“ auf YouTube nachvollziehen.

Gleichzeitig schränkte der YouTuber die Beobachtung ausdrücklich ein: Er könne nicht garantieren, dass die Darstellung in dieser Form auch im fertigen Spiel enthalten sein werde. Das gezeigte Material könnte noch verändert oder die Intensität der Gewaltdarstellung für einzelne Regionen angepasst werden.

Bekommt GTA 6 ein richtiges Gore-System?

Aus der beschriebenen Szene lässt sich bislang lediglich ableiten, dass zumindest der von El Rubius gesehene Entwicklungsstand eine Enthauptung darstellen konnte. Ob sämtliche Körperteile dynamisch abgetrennt werden können und Rockstar tatsächlich ein umfassendes Verstümmelungssystem integriert hat, bleibt offen.

Entsprechende Berichte sprechen teilweise bereits von vollständigem Dismemberment. Diese weitergehende Behauptung wurde von Rockstar Games bislang jedoch nicht bestätigt. Auch im offiziellen Extended Look stellte das Studio ein solches System nicht näher vor.

Plausibel wäre die Technik dennoch: Bereits Red Dead Redemption 2 stellte schwere Verletzungen, abgetrennte Gliedmaßen und Enthauptungen wesentlich detaillierter dar als GTA 5. Rockstar könnte dieses System für GTA 6 weiterentwickelt und an die deutlich modernere Spielwelt angepasst haben.

Gewalt war in GTA bislang weniger explizit als in Red Dead Redemption 2

Obwohl die GTA-Reihe seit jeher für ihren hohen Gewaltgrad bekannt ist, fielen die sichtbaren Verletzungen zuletzt vergleichsweise zurückhaltend aus. In GTA 5 hinterlassen Schüsse zwar Wunden und Blutspuren, Körperteile lassen sich im regulären Spiel jedoch nicht abtrennen.

GTA 6 könnte diese Grenze erstmals innerhalb eines modernen Serienteils überschreiten. Aufgrund der erheblich realistischeren Darstellung dürfte ein solches System allerdings auch neue Diskussionen über die Gewaltdarstellung des Spiels auslösen.

Bis Rockstar die Mechanik selbst zeigt oder näher erläutert, sollte die Aussage dennoch als Augenzeugenbericht aus einer Vorführung und nicht als abschließend bestätigtes Feature behandelt werden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde weiterhin nicht offiziell angekündigt.

Öffnet in einem neuen Tab