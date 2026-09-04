GTA 6: Beim Angeln müsst ihr jeden Fang wieder freilassen

In GTA 6 können Spieler ihre kriminelle Karriere offenbar regelmäßig für einen Ausflug ans Wasser unterbrechen. Rockstar Games integriert ein umfangreiches Angelsystem, das sich an Red Dead Redemption 2 orientieren soll. Einen entscheidenden Unterschied gibt es allerdings: Gefangene Fische dürfen nicht behalten werden.

Das erklärte Rob Nelson, Co-Studioleiter von Rockstar North, gegenüber dem YouTuber TGG. Dieser konnte GTA 6 mehrere Stunden lang bei Rockstar anspielen und anschließend Fragen an den Entwickler stellen.

Seine ausführlichen Eindrücke findet ihr im folgenden Video:

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In GTA 6 gilt ausschließlich Catch and Release

Laut Nelson soll das Angeln ähnlich detailliert ausfallen wie in Red Dead Redemption 2. Wer einen Fisch erfolgreich aus dem Wasser zieht, muss ihn anschließend jedoch wieder freilassen. Die Möglichkeit, gefangene Tiere mitzunehmen, habe nicht zum Konzept von GTA 6 gepasst.

Damit entfällt zumindest beim Angeln die aus dem Western bekannte Verwertung des Fangs. In Red Dead Redemption 2 können Arthur Morgan und John Marston Fische behalten, kochen, verkaufen oder für andere Zwecke verwenden.

Vollkommen ohne spielerischen Nutzen soll das Angeln in GTA 6 trotzdem nicht bleiben. Die Freizeitbeschäftigung ist unter anderem mit Herausforderungen, Sammelaufgaben und kleineren erzählerischen Momenten verbunden. Denkbar ist daher, dass besonders seltene oder große Fänge für den Fortschritt innerhalb dieser Aktivitäten registriert werden.

Welche Fischarten in den Gewässern von Leonida leben und ob es erneut legendäre Exemplare geben wird, verriet Rockstar noch nicht.

Mit der Jagd lässt sich dagegen Geld verdienen

Während gefangene Fische wieder zurück ins Wasser müssen, verfolgt Rockstar bei der Jagd einen anderen Ansatz. Diese soll über eine Person eingeführt werden, die Jason kennt, und eine zusätzliche Möglichkeit bieten, Geld zu verdienen.

Wie die Beute verkauft oder verarbeitet wird, bleibt bislang offen. Auch zu unterschiedlichen Tierqualitäten, verwendbaren Fellen und einem möglichen Fortschrittssystem machte Nelson keine genaueren Angaben.

Die Tierwelt dürfte in GTA 6 dennoch eine größere Rolle spielen als in früheren Serienteilen. In bisherigem Bild- und Videomaterial waren unter anderem Alligatoren, Hirsche, Flamingos, Delfine, Haie und verschiedene kleinere Tiere zu sehen. Spieler sollen Tiere außerdem untersuchen beziehungsweise in einer eigenen Sammlung erfassen können.

Kein zweites Red Dead Redemption 2

Die unterschiedliche Behandlung von Angeln und Jagen verdeutlicht, dass Rockstar die Systeme aus Red Dead Redemption 2 nicht unverändert übernimmt. In dem 1899 angesiedelten Western gehören Nahrungssuche, Jagd und die Verarbeitung von Tiermaterialien zum grundlegenden Überlebens- und Fortschrittssystem.

GTA 6 spielt dagegen im modernen Leonida. Jason und Lucia können Lebensmittel kaufen, Restaurants besuchen und auf zahlreiche andere Arten an Nahrung gelangen. Ein umfangreiches Inventar für gefangene Fische hätte nach Ansicht der Entwickler offenbar nicht zum restlichen Spiel gepasst.

Das Angeln wird deshalb eher als Freizeitbeschäftigung und Bestandteil der offenen Spielwelt umgesetzt. Die Jagd besitzt mit der Aussicht auf zusätzliche Einnahmen dagegen einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

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