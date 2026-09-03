GTA 6 bekommt zwei limitierte DualSense-Controller – Preis und Vorbestellung stehen fest

Sony und Rockstar Games haben zwei limitierte DualSense-Controller im Design von GTA 6 vorgestellt. Fans können zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante wählen, die beide vom Stil Vice Citys inspiriert sind. Der Verkaufsstart erfolgt gemeinsam mit dem Spiel am 19. November 2026.

Die beiden Controller kosten jeweils 84,99 Euro. Vorbestellungen beginnen in Deutschland am 10. September um 10 Uhr.

So sehen die beiden GTA-6-Controller aus

Sony bietet den Controller als Grand Theft Auto VI Black Limited Edition und Grand Theft Auto VI White Limited Edition an. Während die weiße Version die Strände, Pastelltöne und sonnige Atmosphäre Vice Citys aufgreift, orientiert sich das schwarze Modell stärker am farbenfrohen Nachtleben der Metropole.

Beide Varianten besitzen eine schimmernde Oberfläche, deren Farben sich abhängig vom Lichteinfall verändern. Die Farbgebung kombiniert dabei die Töne eines Sonnenuntergangs mit dem Leuchten der für Vice City typischen Neonreklamen.

Palmen-Details: Black Limited Edition Palmen-Details: White Limited Edition Palmen-Details: Black Limited Edition Palmen-Details: White Limited Edition

In die Griffe wurden außerdem Palmenmotive eingeformt. Hinzu kommt das offizielle Branding von Grand Theft Auto 6. Es handelt sich somit nicht lediglich um anders gefärbte Standardmodelle, sondern um speziell gestaltete Sondereditionen.

Wo lassen sich die Controller kaufen?

Die weiße Limited Edition soll weltweit in begrenzter Stückzahl über PlayStation Direct und teilnehmende Händler verkauft werden.

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Das schwarze Modell wird in Ländern mit PlayStation Direct dagegen ausschließlich über den offiziellen Sony-Shop angeboten. In anderen Regionen soll es bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Für Deutschland bedeutet das nach aktuellem Stand:

Weiße Edition: PlayStation Direct und teilnehmende Händler

PlayStation Direct und teilnehmende Händler Schwarze Edition: exklusiv bei PlayStation Direct

exklusiv bei PlayStation Direct Preis: jeweils 84,99 Euro

jeweils 84,99 Euro Vorbestellung: ab 10. September 2026 um 10 Uhr

ab 10. September 2026 um 10 Uhr Verkaufsstart: ab 19. November 2026

Da Sony ausdrücklich von begrenzten Stückzahlen spricht, dürften insbesondere Sammler nicht allzu lange mit einer Bestellung warten. Der genaue Erscheinungstermin und die Verfügbarkeit können sich je nach Land und Händler unterscheiden.

Black Limited Edition White Limited Edition Black Limited Edition Die schwarze Edition ist vom neonbeleuchteten Nachtleben Vice Citys inspiriert. White Limited Edition Die weiße Edition greift mit hellen Pastelltönen die Strände und Sonnenaufgänge von Vice City auf.

DualSense-Funktionen in GTA 6

Die Sondermodelle bieten technisch die bekannten Funktionen eines regulären DualSense-Controllers. GTA 6 soll dessen Möglichkeiten allerdings umfangreich nutzen.

Das haptische Feedback reagiert laut Sony unmittelbar auf Aktionen im Spiel, während die adaptiven Trigger abhängig von der jeweiligen Situation unterschiedliche Widerstände erzeugen. Auch der integrierte Lautsprecher soll für ausgewählte Geräusche und Interaktionen eingesetzt werden.

Zusätzlich unterstützt die PS5-Version Tempest 3D AudioTech und soll von den kurzen Ladezeiten der SSD profitieren. Exklusive Spielinhalte für Käufer eines der beiden Limited-Edition-Controller wurden nicht angekündigt.

GTA 6 und die beiden limitierten DualSense-Controller erscheinen am 19. November 2026. Das Spiel wird außerdem für Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht. Eine PC-Version ist bislang nicht angekündigt.

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