Crimson Desert DLC Charting the Unknown kommt am 15. Oktober 2026

Pearl Abyss hat den Veröffentlichungstermin für die erste große Erweiterung von Crimson Desert offiziell bestätigt. Charting the Unknown erscheint weltweit am 15. Oktober 2026 und soll die ohnehin umfangreiche offene Welt um neue Geschichten, Gebiete und Spielmechaniken ergänzen.

Für Fans in Deutschland ist allerdings die lokale Uhrzeit entscheidend. Aufgrund der Zeitverschiebung wird der DLC hierzulande erst am 16. Oktober 2026 um 00:00 Uhr freigeschaltet. Die Erweiterung knüpft an die Abenteuer von Kliff, Oongka und Damiane an.

Neue Abenteuer auf und unter dem Meer

Welche Inhalte bringt Charting the Unknown? Der Ankündigungstrailer zeigt, dass Pearl Abyss die Welt von Pywel deutlich ausbauen möchte. Künftig könnt ihr mit einem eigenen Schiff über den Ozean reisen, bislang unbekannte Inseln erkunden und unter die Wasseroberfläche abtauchen.

Dort warten versunkene Ruinen, verborgene Schätze und weitere Geheimnisse. Gleichzeitig sollen an Land und auf See neue Gegner auftauchen, die angepasste Kampftaktiken verlangen. Selbst ungewöhnliche Fortbewegungsmöglichkeiten sind vorgesehen, darunter eine Szene, in der Kliff auf einem Hai durch das Wasser reitet.

Auch abseits von Kämpfen und Erkundung wird die offene Welt erweitert. Zu den angekündigten Neuerungen gehören:

neue Geschichten für Kliff, Oongka und Damiane

Schiffsreisen und Erkundung zusätzlicher Inseln

Unterwassergebiete mit Ruinen und Schätzen

neue Gegner an Land und auf dem Meer

mietbare und verwaltbare Einrichtungen

ein ausgebauter Housing-Modus mit mehr Anpassungsmöglichkeiten

vertiefte Beziehungen zu den Bewohnern von Pywel

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Vorbestellungen und Plattformen

Wo kann der neue Crimson Desert DLC vorbestellt werden? Die Vorbestellungen starten am 3. September 2026 schrittweise für Konsolen und PC. Im PlayStation Store beginnt der Vorverkauf um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Steam, der Epic Games Store und der Microsoft Store folgen um 23:00 Uhr.

Als exklusiven Vorbestellerbonus erhalten Käufer spezielle Taucherausrüstung. Kliff und Oongka bekommen das Charter’s Diving Set, während für Damiane das leichtere Charter’s Light Diving Set vorgesehen ist. Einen Preis für die Erweiterung hat Pearl Abyss zunächst nicht genannt.

Auf dem Mac App Store wird Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown zum Start nicht verfügbar sein. Eine spätere Umsetzung ist möglich, wurde bislang aber nicht verbindlich angekündigt.

Crimson Desert wächst weiter

Wie umfangreich fällt die Erweiterung aus? Charting the Unknown wirkt nicht wie ein kleines Zusatzpaket, sondern wie eine umfassende Erweiterung der bestehenden Spielwelt. Neben einer bedrohlichen Präsenz in der Wüste werden ein politischer Konflikt, eine Reise durch die Zeit und ein uraltes Geheimnis unter den Wellen angedeutet.

Pearl Abyss hatte Crimson Desert bereits seit der Veröffentlichung am 19. März 2026 regelmäßig ausgebaut. Am 25. August 2026 folgte das kostenlose Enhanced-Update mit zusätzlichen Story-Momenten, neuen Zwischensequenzen, deutscher Sprachausgabe und den bis dahin veröffentlichten Post-Launch-Inhalten.

Freut ihr euch auf Charting the Unknown und die neuen Unterwassergebiete oder habt ihr in Pywel noch genug zu erledigen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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