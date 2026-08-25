Crimson Desert Enhanced: Pearl Abyss kündigt erweiterte Version an

Die Opening Night Live der diesjährigen gamescom ist in vollem Gange. In diesem Zuge kündigt Pearl Abyss offiziell die erweiterte Version von Crimson Desert an. Damit bekommt das Erfolgsspiel des Jahres 2026 einige Neuerungen – und das schon sehr bald.

Was bringt die Erweiterung mit sich?

Mit einem neuen, einminütigen Trailer im Gepäck werden Neuerungen in Crimson Desert Enhanced präsentiert. Neue Zwischensequenzen und Dialoge, die den Erzählfluss der Geschichte stärken, fünf neue Synchronisationssprachen sowie neu hinzugefügte arabische Untertitel und Benutzeroberflächen.

Zu den neuerlichen Sprachausgaben gehören Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und brasilianisches Portugiesisch. Daneben gibt es auch neue Story-Inhalte. Im Grunde haben die Entwickler zusätzliche Geschichten und Zwischensequenzen eingebaut, die den Überfall der Schwarzbären auf die Graumähnen und Kliffs anschließende Suche nach seinen Mitstreitern ausführlicher darstellen sollen.

Im Trailer sind zudem kurze Szenen zu sehen, die vermeintlich erzählerische Lücken schließen. Das Beste ist: Das Patch gibt es kostenlos für all jene, die das Hauptspiel bereits ihr Eigen nennen. Außerdem wird es gleichzeitig für alle verfügbaren Plattformen an den Start gehen.

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Pearl Abyss setzt auf Service statt auf Geldmacherei

Bereits in der Vergangenheit hat das Entwicklerteam zahlreiche Fehlerbehebungen und Updates veröffentlicht. Somit wurde die Community regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Neue Inhalte, Reittiere, Anpassungsoptionen sowie diversen Komfortverbesserungen waren seit dem Release im März nahezu wöchentlicher Begleiter vor dem Spielstart.

Das Team hinter dem Spiel hat sich das Feedback der Gamer stets zu Herzen genommen. Anstatt ein DLC mit weiteren Kosten für die Community zu veröffentlichen, wird den Spielern, die bereits für Crimson Desert bezahlt haben, der Service kostenlos geboten. Mit dem neuen Patch kommen die Neuerungen nun also gebündelt. Schon am 9. September 2026 soll es soweit sein.

Ein weiterer Pluspunkt: Begleitend zur Veröffentlichung bietet Pearl Abyss das Spiel erstmals plattformübergreifend zu einem reduzierten Preis an. Bis zu ebenjenem 9. September können Spieler Crimson Desert Enhanced (also gleich das erweiterte Hauptspiel) für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, den Epic Games Store und Apple Mac mit einem Rabatt von 20 Prozent erwerben.

Mit der neuerlichen Erweiterung sind künftige Updates indes nicht ausgeschlossen. Von weitere Reittieren und Charakteren war bereits die Rede. So oder so lohnt sich ein weiterer Durchlauf für alle, die Crimson Desert bereits durchgespielt haben, um die neuen Inhalte zu entdecken.

Hast du das Spiel schon durch und bist jetzt neugierig auf die Neuerungen? Bist du vielleicht noch Crimson Desert-Neuling und probierst es dank Rabatt jetzt doch mal aus? Schreib es uns gerne in die Kommentare.