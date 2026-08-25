Game of Thrones – War for Westeros lässt Daenerys und Nachtkönig kämpfen

Totgesagte leben länger, zumindest in Westeros. Game of Thrones: War for Westeros bringt mit Daenerys Targaryen und dem Nachtkönig zwei der mächtigsten Figuren der HBO-Serie offiziell zurück. Ihr Comeback erfolgt allerdings nicht in einer neuen Staffel, sondern als Anführer spielbarer Armeen im kommenden Echtzeitstrategiespiel.

Der neue Gameplay-Trailer wurde am 25. August 2026 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live präsentiert. Dabei macht Entwickler PlaySide Studios deutlich, dass sich Fans nicht an den bekannten Ausgang der Serie halten müssen. Stattdessen dürfen sie selbst entscheiden, wer Westeros erobert und am Ende auf dem Eisernen Thron sitzt.

Alternative Herrscher für den Eisernen Thron

Welche Rolle übernehmen Daenerys Targaryen und der Nachtkönig? Beide Figuren führen jeweils eine eigene Fraktion mit individuellen Einheiten, Fähigkeiten und taktischen Möglichkeiten an. Daenerys zieht mit der Armee von Haus Targaryen und ihren Drachen in den Krieg, während der Nachtkönig eine Streitmacht der Toten befehligt.

Damit ermöglicht Game of Thrones: War for Westeros Szenarien, die weit über die Handlung der Fernsehserie hinausgehen. Daenerys kann ihren Anspruch auf den Eisernen Thron tatsächlich durchsetzen und Westeros mit Feuer und Blut unterwerfen. Gewinnt hingegen die Armee des Nachtkönigs, nimmt der eisige Herrscher selbst auf dem berühmtesten Sitz der Sieben Königslande Platz.

Seine Truppen setzen sich unter anderem aus Weißen Wanderern, Wiedergängern und untoten Riesen zusammen. Daenerys erhält dagegen Unterstützung durch ihre Drachen, die ganze Formationen mit ihrem Feuer vernichten können. Beide Seiten sollen sich dadurch deutlich anders spielen und eigene Strategien erfordern.

Vier Fraktionen kämpfen um Westeros

Welche Armeen stehen in Game of Thrones: War for Westeros zur Auswahl? Zum bislang bestätigten Aufgebot gehören vier Fraktionen, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten des Fantasy-Universums angeführt werden.

Haus Stark mit Jon Schnee und seinem Schattenwolf Geist

Haus Lannister mit Jaime Lannister

Haus Targaryen mit Daenerys Targaryen und ihren Drachen

Die Armee des Nachtkönigs mit Weißen Wanderern und Untoten

Die Fraktionen folgen asymmetrischen Spielkonzepten und unterscheiden sich nicht nur optisch. Helden besitzen einzigartige Fähigkeiten, können sich weiterentwickeln und die Kampfkraft verbündeter Einheiten beeinflussen. Kavallerie eignet sich etwa zum Durchbrechen ungeschützter Fernkämpfer, während Speerträger anstürmende Reiter stoppen können. Mächtige Spezialtruppen wie Drachen und Riesen dienen als besonders gefährliche Trumpfkarten.

Schauplätze in verschiedenen Regionen von Westeros sollen zusätzliche taktische Herausforderungen bieten. Gelände, kontrollierte Positionen und geeignete Kontereinheiten spielen bei den groß angelegten Schlachten eine wichtige Rolle. Neben bekannten Orten wie Königsmund und der Mauer sind auch Schlachtfelder vorgesehen, die von Konflikten aus der Serie inspiriert wurden.

Der Krieg beginnt im Jahr 2027

Wann erscheint Game of Thrones: War for Westeros? Das von PlaySide Studios entwickelte und veröffentlichte Strategiespiel soll Anfang 2027 für den PC erscheinen. Auf Steam werden eine Einzelspielerkampagne, Online-PvP und kooperative Mehrspielerfunktionen aufgeführt.

In der Kampagne können Fans bekannte Wendepunkte neu interpretieren und den Verlauf der Geschichte verändern. Im Mehrspielermodus treten die unterschiedlichen Häuser und Armeen direkt gegeneinander an. Dadurch könnten Begegnungen entstehen, die in der Serie niemals stattgefunden haben.

Die Rückkehr von Daenerys und dem Nachtkönig ist somit mehr als ein nostalgischer Auftritt. Beide erhalten die Chance, Westeros nach ihren eigenen Vorstellungen zu formen. Welche Fraktion wollt ihr zum Eisernen Thron führen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.