Game of Thrones War for Westeros Gameplay-Premiere am 25. August 2026

Für Fans von Game of Thrones steht der nächste wichtige Termin fest. Am Dienstag, dem 25. August 2026, präsentiert PlaySide Studios erstmals ausführliches Gameplay aus Game of Thrones: War for Westeros.

Die Enthüllung ist für die Gamescom Opening Night Live 2026 vorgesehen. Die große Eröffnungsshow beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit und dürfte endlich zeigen, wie sich die gewaltigen Schlachten um den Eisernen Thron tatsächlich spielen.

Große Gameplay-Premiere auf der Gamescom

Wann wird das Gameplay zu Game of Thrones: War for Westeros gezeigt? Die vollständige Gameplay-Präsentation läuft am 25. August 2026 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live. Ein kurzer Ankündigungsteaser stimmt bereits auf die Enthüllung ein und zeigt Soldaten des Hauses Lennister, die über ein Schlachtfeld stürmen.

Der Angriff nimmt jedoch ein schnelles Ende, als Drachenfeuer einen großen Teil der Armee vernichtet. Damit deutet PlaySide Studios an, dass mächtige Einheiten wie Drachen nicht nur zur spektakulären Inszenierung dienen, sondern entscheidenden Einfluss auf den Verlauf einer Schlacht haben könnten.

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Game of Thrones: War for Westeros wird als klassisches Echtzeit-Strategiespiel entwickelt. Fans dürfen große Armeen befehligen, wichtige Gebiete kontrollieren, Ressourcen sichern und unterschiedliche Einheitentypen gezielt einsetzen. Neben Infanterie und Kavallerie gehören unter anderem Belagerungsmaschinen, Riesen und Drachen zum militärischen Aufgebot.

Der Krieg um Westeros beginnt erst 2027

Welche Häuser stehen in Game of Thrones: War for Westeros zur Auswahl? Bislang wurden Haus Stark, Haus Lennister und Haus Targaryen als spielbare Fraktionen bestätigt. Zusätzlich lässt sich die Armee der Toten unter der Führung des Nachtkönigs übernehmen.

Bekannte Figuren wie Jon Schnee und Tywin Lennister treten als Helden auf dem Schlachtfeld auf. Sie können aufsteigen, neue Fähigkeiten freischalten und verbündete Truppen stärken. Jede Fraktion soll außerdem eigene taktische Besonderheiten und besonders mächtige Einheiten besitzen.

Angekündigt wurde Game of Thrones: War for Westeros beim Summer Game Fest 2025 zunächst mit einem Release-Zeitfenster für 2026. Am 16. Juli 2026 teilte das Studio jedoch mit, dass die Veröffentlichung auf Anfang 2027 verschoben wurde, um mehr Zeit für die Entwicklung und den Feinschliff zu erhalten.

Neue Geschichten rund um den Eisernen Thron

Was macht das Strategiespiel für Game of Thrones Fans interessant? Neben großen Schlachten soll vor allem die Möglichkeit reizen, bekannte Ereignisse aus der HBO-Serie neu zu schreiben. Diplomatie, Täuschung und wechselnde Bündnisse sollen ebenso wichtig sein wie die Stärke der eigenen Armee.

Game of Thrones: War for Westeros erscheint für den PC und kann bereits bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Eine Konsolenversion wurde bislang nicht angekündigt. Ob PlaySide Studios während der Gameplay-Premiere am 25. August 2026 einen konkreten Erscheinungstermin nennt, bleibt abzuwarten.

Freut ihr euch auf die erste ausführliche Gameplay-Präsentation und welches Haus würdet ihr in den Krieg um Westeros führen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.