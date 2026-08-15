Splatoon 3 erhält Crossover-Belohnung aus Splatoon Raiders – so klappt es

Nintendo verbindet Splatoon Raiders mit Splatoon 3 und spendiert Fans eine kostenlose Crossover-Belohnung. Wer die Einzelspieler-Kampagne des neuen Nintendo-Switch-2-Ablegers abgeschlossen hat, kann künftig eine besondere Waffenreplik im Multiplayer-Shooter freischalten.

Bei der Belohnung handelt es sich um die PET-Kleckser-Replik, deren ungewöhnliches Design aus Splatoon Raiders stammt. Die Waffe wird zusammen mit dem kommenden Update auf Version 11.3.0 in Splatoon 3 integriert.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Aktualisierung steht noch aus. Aktuell ist Version 11.2.0 die neueste verfügbare Fassung von Splatoon 3, die am 11. Juni 2026 veröffentlicht wurde.

Freischaltung über den Lobby-Terminal

Wie lässt sich die kostenlose Waffe freischalten? Nintendo knüpft den Erhalt der PET-Kleckser-Replik an mehrere Voraussetzungen. Ein Kauf des bisherigen Erweiterungspasses oder des Einzelspieler-DLCs Side Order ist dafür nicht erforderlich.

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Auf der Konsole müssen Speicherdaten von Splatoon Raiders vorhanden sein.

Die Hauptgeschichte von Splatoon Raiders muss vollständig abgeschlossen worden sein.

Splatoon 3 muss auf Version 11.3.0 aktualisiert werden.

Die Belohnung kann anschließend am Terminal in der Lobby abgeholt werden.

Spielerisch besitzt die Replik dieselben Eigenschaften wie der Tentatek-Kleckser. Besitzer von Splatoon Raiders erhalten damit keinen Wettbewerbsvorteil, sondern vor allem eine kosmetische Alternative für ihre Ausrüstung. Das Design greift den improvisierten Stil des Spin-offs auf und verwendet unter anderem eine Kunststoffflasche als sichtbaren Bestandteil der Waffe.

Die Freischaltung setzt voraus, dass sich die benötigten Speicherdaten auf derselben Konsole beziehungsweise unter dem verwendeten Nutzerprofil befinden. Weitere Details zur Überprüfung der Daten dürfte Nintendo spätestens mit den vollständigen Versionshinweisen zu Update 11.3.0 bekannt geben.

Neue Inhalte nach dem Ende der regulären Unterstützung

Warum ist die Ankündigung für Splatoon-Fans besonders interessant? Splatoon 3 erschien ursprünglich am 9. September 2022 für Nintendo Switch und wurde rund zwei Jahre lang regelmäßig mit neuen Saisons, Waffen, Arenen und Veranstaltungen versorgt. Nintendo beendete die planmäßige Versorgung mit neuen saisonalen Inhalten im Jahr 2024, führte jedoch weiterhin Splatfeste, Balance-Anpassungen und größere Updates durch.

Mit Version 10.0.0 folgten im Juni 2025 unter anderem neue Waffen-Sets, eine zurückkehrende Arena sowie technische Verbesserungen für Nintendo Switch 2. Anfang 2026 ergänzte Version 11.0.0 weitere Spielmechaniken. Die PET-Kleckser-Replik zeigt nun, dass Nintendo Splatoon 3 auch nach dem Start des Spin-offs nicht vollständig aus den Augen verliert.

Splatoon Raiders erschien am 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Das Actionspiel konzentriert sich stärker auf eine Einzelspieler-Erfahrung und schickt eine Mechanikerin oder einen Mechaniker gemeinsam mit dem Surimi Syndicate auf Schatzsuche über die Spiralit-Inseln. Zusätzlich können sich bis zu vier Personen online oder über die lokale Verbindung zusammenschließen.

Ob Update 11.3.0 neben der Crossover-Waffe weitere Balance-Änderungen, Fehlerkorrekturen oder zusätzliche Inhalte enthält, ist bislang offen. Was haltet ihr von der PET-Kleckser-Replik und würdet ihr Splatoon Raiders für diese Belohnung vollständig durchspielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.