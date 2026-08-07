Splatoon Raiders Update 1.1.1 – Panzer-Limiter jetzt per Tastendruck

Nintendo hat am 6. August 2026 das Update 1.1.1 für Splatoon Raiders veröffentlicht. Der Patch beseitigt mehrere technische Probleme und überarbeitet vor allem eine Funktion, die seit dem Verkaufsstart am 23. Juli 2026 für unnötige Verwirrung sorgte.

Im Mittelpunkt steht der Limiter des Panzers. Dieser lässt sich nach der Installation des Updates deutlich intuitiver bedienen, da das Spiel keinen längeren Druck auf die A-Taste mehr verlangt.

Einfachere Bedienung des Panzer-Limiters

Warum war der Panzer-Limiter für viele Fans ein Problem? Während des Abenteuers sammeln Nutzer Fertigkeitsbücher und investieren Punkte in die vier zentralen Werte ihres Panzers. Dadurch lassen sich unter anderem der Schaden von Waffen und Gadgets, die Anzahl verfügbarer Bauteilplätze sowie die maximale Energie erhöhen.

Nach einer bestimmten Zahl an Verbesserungen muss der Limiter gelöst werden, damit die Stufenbegrenzung steigt und weitere Punkte verteilt werden können. Anders als bei den meisten Menüaktionen reichte dafür bislang kein kurzer Tastendruck aus. Stattdessen musste die A-Taste gehalten werden, was von Splatoon Raiders offenbar nicht deutlich genug vermittelt wurde.

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Mit Version 1.1.1 genügt nun ein einfacher Druck auf die A-Taste. Die kleine Änderung dürfte künftig verhindern, dass Fans die Funktion übersehen oder irrtümlich von einem eingefrorenen Menü ausgehen.

Weitere Fehlerbehebungen in Version 1.1.1

Welche Probleme behebt das neue Splatoon Raiders Update? Neben der verbesserten Limiter-Steuerung hat Nintendo mehrere Fehler in Dungeons, bei Gadgets und auf dem Startbildschirm beseitigt. Die vollständigen Änderungen des Updates umfassen folgende Punkte:

Der Limiter eines Panzers kann jetzt gelöst werden, ohne die A-Taste gedrückt zu halten.

Ein Fehler beim automatischen Ausblenden von Bildschirmelementen wurde behoben. Anzeigen wie die Showstopper-Leiste sollten nun wie vorgesehen verschwinden, wenn im Versteckschiff oder in Dungeons längere Zeit keine Eingabe erfolgt.

Der Effekt Emergency Damage Up wird nun korrekt auf den Explosionsschaden angewendet, der durch Explosive Steps des Splatchet-Gadgets entsteht.

Ein Fehler wurde behoben, durch den sich die Spielfigur gelegentlich nicht mehr bewegen konnte, wenn unmittelbar nach einer Tintenfischrolle an einer Wand das Splatchet-Gadget eingesetzt wurde.

In Soyu Cliffs sollte sich ein Fish Stick nicht länger in das Gelände bewegen und dadurch unbesiegbar werden.

Im Arcade-Spiel HOPPING wurde ein Problem behoben, bei dem der Erkundungsroboter gelegentlich aufhörte, Salmoniden anzugreifen.

Das Spiel sollte nicht mehr abstürzen, wenn auf dem Bildschirm mit dem wirbelnden Nebel nach dem Start besonders häufig der Touchscreen der Nintendo Switch 2 berührt wird.

berührt wird. Zusätzliche Anpassungen sollen das allgemeine Spielerlebnis verbessern.

Besonders kurios war der Fehler auf dem Ladebildschirm. Dort kann der wirbelnde Nebel mit dem linken Stick oder über den Touchscreen bewegt werden. Zu viele Berührungen konnten bislang jedoch einen vollständigen Absturz verursachen.

Nintendo verbessert das erfolgreiche Spin-off

Welche Bedeutung hat das Update für Splatoon Raiders? Der Patch verändert keine grundlegenden Systeme, räumt aber mehrere störende Probleme aus dem Weg. Vor allem die neue Bedienung des Panzer-Limiters macht eine wichtige Fortschrittsfunktion verständlicher und reduziert unnötige Hürden im Menü.

Splatoon Raiders ist als eigenständiges Spin-off für Nintendo Switch 2 erschienen und legt den Schwerpunkt auf ein Einzelspieler-Abenteuer. Produzent Seita Inoue stellte bereits klar, dass Nintendo parallel weiterhin an kompetitiven Spielerlebnissen innerhalb der Reihe arbeiten möchte. Aus diesem Grund trägt das Abenteuer bewusst nicht den Namen Splatoon 4.

Version 1.1.1 ist für die Nutzung der Online-Funktionen erforderlich. Alle Teilnehmer einer gemeinsamen Partie müssen außerdem dieselbe Software-Version installiert haben.

Seid ihr selbst über die ungewöhnliche Bedienung des Panzer-Limiters gestolpert oder hattet ihr mit einem der anderen Fehler zu kämpfen? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare.