Black Ops 2 auf PS5 – diese Waffen dürften das Multiplayer-Meta prägen

Die Rückkehr von Call of Duty: Black Ops 2 auf die PS5 sorgt schon vor dem Release für Gesprächsstoff, vor allem rund ums Multiplayer-Meta. Während viele auf frische Balance-Patches hoffen, spricht derzeit alles dafür, dass die Neuauflage spielerisch weitgehend unangetastet bleibt. Heißt für dich: Wer direkt zum Start mithalten will, kann sich schon jetzt auf die Waffen einstellen, die damals Lobbys dominiert haben.

Gerade weil Black Ops 2 als einer der Grundpfeiler der kompetitiven CoD-Ära gilt, dürfte es online schnell wieder ernst werden. Wenn alte Hasen zurückkehren und neue Fans dazukommen, wird es voraussichtlich nicht lange dauern, bis die ersten richtig schweißtreibenden Matches Alltag sind.

Ein konkretes Release-Datum für die PS5-Ports von Black Ops und Black Ops 2 steht zwar noch aus, im Raum steht aber ein Preis von umgerechnet rund 40 Euro pro Spiel. Außerdem gilt als wahrscheinlich, dass Inhalte aus den DLC-Paketen auf modernen PlayStation-Konsolen erneut gekauft werden müssen.

Die zwei Meta-Waffen, an denen kaum ein Weg vorbeiführt

Welche Waffen setzen in Black Ops 2 auf PS5 den Standard? Zwei Namen stehen besonders klar im Vordergrund: AN-94 für Sturmgewehr-Fans und MSMC für alle, die lieber mit MPs aggressiv spielen. Beide gelten als extrem rund, flexibel und im direkten Duell selten die falsche Entscheidung.

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Die AN-94 ist vor allem wegen ihres besonderen Feuerverhaltens so gefürchtet: Die ersten zwei Kugeln kommen mit höherer Kadenz, was den Time-to-Kill spürbar drückt und in vielen Situationen den Unterschied macht. Dazu kommt, dass das Sturmgewehr insgesamt sehr ausgewogen ist und auf kurze wie lange Distanz konkurrenzfähig bleibt.

Bei den Aufsätzen kannst du es bei der AN-94 meist pragmatisch halten, weil die Standard-Visierung als sehr sauber gilt. Statt Optik bieten sich eher Schalldämpfer für unauffällige Kills und Schaft für mehr Mobilität an. Und weil Black Ops 2 bei den Aufsätzen großzügiger ist als der Vorgänger, sind flexible Setups leichter umsetzbar: Standardmäßig sind zwei Aufsätze auf der Primärwaffe drin, mit dem Wildcard-System lässt sich das weiter ausbauen.

Auf der MP-Seite steht die MSMC als Königsklasse: kontrollierbarer Rückstoß, eine sehr großzügige Drei-Schuss-Kill-Reichweite und flotte Reloads sorgen dafür, dass du damit praktisch in jedem Match impact hast. Besonders stark wird sie mit Erweitertem Magazin oder alternativ Schnellmagazin, dazu ist ein Langer Lauf ein extrem sinnvoller Reichweiten-Boost. Auch hier bleibt der Schalldämpfer eine valide Option, wenn du auf der Minikarte weniger auffallen willst.

Starke Alternativen für verschiedene Spielstile

Welche weiteren Waffen lohnen sich neben AN-94 und MSMC? Black Ops 2 ist bekannt dafür, dass nicht nur eine Klasse alles dominiert. Wenn du je nach Map, Modus oder Rolle variieren willst, gibt es eine ganze Reihe an Top-Picks, die in der Praxis ebenfalls extrem stark sind.

M8A1 – Ein Vier-Schuss-Burst für kontrollierte Long-Range-Duelle und saubere Laser-Bursts auf mittlere Distanz.

– Ein Vier-Schuss-Burst für kontrollierte Long-Range-Duelle und saubere Laser-Bursts auf mittlere Distanz. FN FAL – Halbautomatisch, aber mit schneller Fingerarbeit brandgefährlich. Auf PS5 kann das mit passendem Setup besonders unangenehm werden.

– Halbautomatisch, aber mit schneller Fingerarbeit brandgefährlich. Auf PS5 kann das mit passendem Setup besonders unangenehm werden. SCAR-H – Solides Sturmgewehr mit mehr Schaden, dafür weniger Präzision. Gut, wenn du lieber über Durchschlagskraft statt Micro-Recoil-Kontrolle gehst.

– Solides Sturmgewehr mit mehr Schaden, dafür weniger Präzision. Gut, wenn du lieber über Durchschlagskraft statt Micro-Recoil-Kontrolle gehst. MP7 – Extrem gutmütig beim Rückstoß und dadurch ein starker Pick für konstantes Tracking und sichere Kills.

– Extrem gutmütig beim Rückstoß und dadurch ein starker Pick für konstantes Tracking und sichere Kills. Skorpion EVO – Absurd hohe Feuerrate für Close-Range-Action, vor allem auf schnellen Karten wie Nuketown 2025. Dafür solltest du den Rückstoß im Griff haben.

– Absurd hohe Feuerrate für Close-Range-Action, vor allem auf schnellen Karten wie Nuketown 2025. Dafür solltest du den Rückstoß im Griff haben. Remington 870 MCS – Pumpgun, die im Nahbereich zuverlässig One-Shots liefert und sich damit deutlich wuchtiger anfühlt als viele Schrotflinten im Vorgänger.

– Pumpgun, die im Nahbereich zuverlässig One-Shots liefert und sich damit deutlich wuchtiger anfühlt als viele Schrotflinten im Vorgänger. KSG – Slug-Schrotflinte, die mit gutem Aim auf erstaunliche Distanzen töten kann und die Remington in erfahrenen Händen klar übertrifft.

– Slug-Schrotflinte, die mit gutem Aim auf erstaunliche Distanzen töten kann und die Remington in erfahrenen Händen klar übertrifft. DSR-50 – Trotz Quickscope-Nerf weiterhin die ikonische Best-in-Class-Option, wenn du snipen willst.

– Trotz Quickscope-Nerf weiterhin die ikonische Best-in-Class-Option, wenn du snipen willst. LSAT – Als LMG besonders stark zum Lane-Halten. Mit dem Zielfinder wird sie zum Kontrollwerkzeug für ganze Map-Bereiche.

– Als LMG besonders stark zum Lane-Halten. Mit dem Zielfinder wird sie zum Kontrollwerkzeug für ganze Map-Bereiche. KAP-40 – Vollautomatische Pistole, die so stark sein kann, dass sie in manchen Situationen sogar Primärwaffen aussticht.

Unterm Strich hast du in Black Ops 2 mehr echte High-Tier-Optionen als im ersten Black Ops, was den Grind Richtung Tarnungen wie Diamant deutlich abwechslungsreicher macht. Wenn du aber direkt ohne Umwege auf maximale Effektivität gehen willst, bleiben AN-94 und MSMC die zwei Ankerpunkte, an denen sich das PS5-Meta sehr wahrscheinlich wieder orientieren wird.

Welche Waffe war damals dein Go-to in Black Ops 2 und worauf hoffst du bei der PS5-Rückkehr am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.