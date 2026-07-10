Leak zeigt LEGO Donkey Kong Arcade-Set mit 1.367 Teilen und 200 Euro Preis

Ein neues LEGO-Set rund um Donkey Kong sorgt gerade für Aufsehen: Im Netz ist offenbar die Verpackung zu einem Donkey-Kong-Arcade-Set aufgetaucht, das sich klar am klassischen Spielhallenautomaten von 1981 orientiert. Im Mittelpunkt steht ein detailreich nachgebautes Arcade-Cabinet, eingerahmt von Motiven mit Donkey Kong, Pauline und Mario.

Besonders spannend für Sammler und Retro-Fans: Das Set soll nicht nur ein Deko-Modell sein, sondern eine komplette Szene aus dem Originalspiel im Mini-Format zeigen. Damit würde LEGO die Nintendo-Kollaboration um einen weiteren Hingucker erweitern, der gezielt Nostalgie abholt.

Preislich wird es allerdings sportlich: Das geleakte Set soll umgerechnet bei rund 200 Euro liegen, wenn es in den Handel kommt.

Das steckt im geleakten Donkey-Kong-Arcade-Set

Welche Details sollen enthalten sein? Laut den geleakten Box-Art-Infos besteht das Donkey-Kong-Arcade-Set aus 1.367 Teilen und bildet eine ikonische Spielpassage aus dem Klassiker nach. Zu sehen ist dabei die Level-Optik mit Plattformen, Leitern und typischen Hindernissen, die man sofort mit dem Debüt von Donkey Kong verbindet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auf den Bildern ist Donkey Kong in einer Pose zu erkennen, die klar auf das berühmte Barrel-Gameplay anspielt: Er steht oben und wirkt bereit, Fässer in Richtung Mario zu rollen. Mario selbst ist ebenfalls in der Szene platziert, so als würde er gerade dem nächsten Hindernis ausweichen.

Mehrere der bekanntesten Spielelemente sollen als LEGO-Bauteile nachgebaut sein, darunter:

Fässer als zentrale Hindernisse

Hämmer als Power-up-Element

Leitern für den Plattformwechsel

Feuerbälle als zusätzliche Gefahr

Pauline als Figur im typischen Hilferuf-Moment

Preis, Zielgruppe und Einordnung für Fans in Deutschland

Für wen ist das Set interessant? Mit Teileanzahl, Display-Charakter und Retro-Thema wirkt das Donkey-Kong-Arcade-Set wie ein Produkt, das vor allem erwachsene LEGO-Fans, Nintendo-Sammler und Arcade-Nostalgiker ansprechen soll. Gerade das Cabinet-Design macht es wahrscheinlich zu einem Modell, das man eher ins Regal stellt, als es nach dem Aufbau wieder zu zerlegen.

Wie ist der Preis von rund 200 Euro einzuordnen? In dieser Preisklasse bewegt sich LEGO meist bei größeren Sammler-Sets, bei denen neben dem Umfang auch die Präsentation und das Thema den Preis treiben. Sollte sich der Preis im deutschen Handel ähnlich einpendeln, dürfte das Set für viele eher ein gezielter Kauf sein als ein spontaner Mitnahmeartikel.

Offizielle Infos zu einem konkreten Release-Termin oder zur finalen unverbindlichen Preisempfehlung für Deutschland stehen noch aus. Die geleakte Verpackung deutet aber klar darauf hin, dass die Enthüllung nicht mehr allzu weit entfernt sein könnte.

Wie gefällt dir die Idee eines Donkey-Kong-Arcade-Automaten als LEGO-Set, und würdest du dafür rund 200 Euro ausgeben? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.