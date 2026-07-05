LEGO-Promo-Set Tribute to Leonardo da Vinci wird zum Millennium Falken Umbau

Ein LEGO-Fan hat online gerade gezeigt, wie viel Kreativität in einem kleinen Promo-Set stecken kann: Aus dem Tribute to Leonardo da Vinci Set wurde kurzerhand der Millennium Falke, komplett ohne zusätzliche Teile. Die Idee ist nicht nur ein netter Gag für Star-Wars-Fans, sondern auch ein ziemlich cleverer Beweis dafür, wie wandelbar selbst thematisch völlig anders ausgerichtete Sets sein können.

Besonders spannend: Das da-Vinci-Set war nur für kurze Zeit erhältlich und eigentlich als kleine Hommage an den Renaissance-Künstler gedacht. Umso witziger, dass daraus jetzt ausgerechnet eines der ikonischsten Raumschiffe der Popkultur entstanden ist.

Ein Promo-Set wird zum Sci-Fi-Klassiker

Was steckt hinter dem Tribute to Leonardo da Vinci Set? Das Set umfasste insgesamt 251 Teile und enthielt Anspielungen auf einige der bekanntesten Motive und Elemente aus dem Werk des Künstlers. Es war im Zeitraum vom 19. Juni 2026 bis zum 29. Juni 2026 verfügbar und wurde als Gratisbeigabe verteilt, wenn man bei LEGO online oder im Store für mindestens 150 Euro eingekauft hat.

Warum ist der Umbau für Fans so interessant? Weil hier nicht einfach ein paar Teile übrig waren, die zufällig nach Millennium Falke aussehen. Der Reiz liegt genau darin, dass der Umbau mit den vorhandenen Teilen gelingt und trotzdem die typische Silhouette des Schiffs sofort erkennbar bleibt. Gerade bei so einem ikonischen Design ist das gar nicht so leicht, wenn man nicht auf Spezialteile oder zusätzliche Platten zurückgreifen darf.

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Detail Info Set Tribute to Leonardo da Vinci Teileanzahl 251 Verfügbarkeit 19.06.2026 bis 29.06.2026 Aktion Gratisbeigabe ab 150 Euro Einkaufswert Umbau Millennium Falke ohne zusätzliche Teile

So clever wurden da-Vinci-Elemente umgedeutet

Welche Teile wurden für den Millennium Falken zweckentfremdet? Besonders charmant ist, wie der Builder die Kunst- und Werkstatt-Elemente in typische Falcon-Merkmale übersetzt hat. Die Farbpalette dient als Cockpit, während die Mona Lisa als Radar-Schüssel herhalten muss. Genau diese kleinen Umdeutungen machen den Bau nicht nur wiedererkennbar, sondern geben ihm auch eine eigene Identität zwischen Kunst-Hommage und Sci-Fi-Fanliebe.

Wer hat den Build geteilt? Auf Reddit hat der Nutzer Blizz_the_jawa die Kreation veröffentlicht und damit schnell Aufmerksamkeit in der LEGO-Community bekommen. Auch wenn der Millennium Falke eines der am häufigsten gebauten und umgebauten LEGO-Motive ist, hebt sich diese Variante durch die ungewöhnliche Teilebasis deutlich ab.

Paint-Palette als Cockpit-Element

Mona Lisa als Radar-Schüssel

Werkstatt- und Kunstteile als strukturgebende Außenhülle

Warum der Millennium Falke bei LEGO nie aus der Mode kommt

Warum wird aus so vielen Sets immer wieder der Millennium Falke? Der Millennium Falke ist für viele Fans das Sci-Fi-Schiff schlechthin und durch seine markante Form auch in Mini-Versionen sofort zu erkennen. Genau deshalb eignet er sich perfekt für kreative Umbauten, bei denen man versucht, mit möglichst wenig Teilen trotzdem das typische Profil zu treffen.

Wie können andere den Build nachbauen? Aktuell gibt es keine öffentlich geteilte Schritt-für-Schritt-Anleitung, weder im Thread noch auf gängigen MOC-Plattformen. Trotzdem zeigt der Umbau, dass es grundsätzlich möglich ist, und motiviert zum Tüfteln, besonders wenn du das Promo-Set damals eingesackt hast und es jetzt nicht nur ins Regal stellen willst.

Welche Rolle spielt Star Wars bei LEGO 2026? Star Wars bleibt für LEGO auch 2026 ein Dauerbrenner, und es sind bereits mehrere neue Sets erschienen. Entsprechend ist die Chance hoch, dass im Laufe des Jahres noch mehr Releases folgen, die wieder neuen Stoff für MOCs und kreative Umbauten liefern.

Was sagst du zu der Idee, ein Kunst-Promo-Set in den Millennium Falken umzubauen, und würdest du dir dafür eine Anleitung wünschen? Schreib es in die Kommentare.