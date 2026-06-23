Leak zur LEGO Donkey-Kong-Arcade-Automat – Teilezahl, Preis, Mechanik

Ein frischer Leak könnte das erste konkrete Bild davon liefern, wie das bereits bestätigte LEGO-Set zur Donkey-Kong-Arcade-Automat aussehen soll. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur ein Display-Modell, sondern offenbar ein Build mit echter Mechanik, das den Spielablauf des Arcade-Klassikers von 1981 nachstellt.

Neben dem ikonischen Automaten-Design soll die Konstruktion auch spielbare Funktionen bieten, die an Fässer, Leitern und die bekannten Stahlträger erinnern. Wenn sich die Angaben bewahrheiten, dürfte eine offizielle Enthüllung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die wichtigsten Leak-Details zum Set

Welche Eckdaten soll die LEGO-Donkey-Kong-Arcade-Maschine bieten? Laut der aufgetauchten Händlerbeschreibung soll das Set aus 1.367 Teilen bestehen und am 1. August 2026 erscheinen. Als Preis werden 200 Dollar genannt.

Auch die Maße der Arcade-Maschine werden bereits konkret genannt. Demnach soll das Modell ungefähr 39 Zentimeter hoch, 27 Zentimeter breit und 15 Zentimeter tief sein. Damit würde das Set klar in die Kategorie größerer Vitrinen- und Sammler-Modelle fallen, ohne direkt ein riesiger Platzfresser zu werden.

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Teileanzahl: 1.367

Preis: 200 Dollar

Release: 1. August 2026

Maße: ca. 39 cm hoch, 27 cm breit, 15 cm tief

Mechanik und Spielfunktionen im Donkey-Kong-Stil

Wie soll die Arcade-Maschine den Klassiker spielbar machen? Der Leak spricht davon, dass der Aufbau nicht nur den Automaten selbst nachbildet, sondern auch eine blockige Szene des Spiels im Inneren oder Vorderbereich darstellen soll. Dabei sollen LEGO-Teile unter anderem Stahlträger und Leitern formen, also genau die Elemente, die das Original optisch geprägt haben.

Das Highlight ist laut Beschreibung eine kontinuierliche Fass-Abwurf-Funktion. Außerdem soll es einen fassförmigen Hebel geben, mit dem sich ein Fass in Bewegung setzen lässt, das dann in Richtung Jumpman rollt. Jumpman selbst soll sich über eine Art Joystick bewegen lassen, um den grundlegenden Gameplay-Loop des Arcade-Hits nachzuahmen.

Als Figuren werden brick-built Versionen von Donkey Kong, Jumpman und Lady genannt. Gerade die Kombination aus Display-Look und interaktiver Mechanik könnte das Set für Nintendo-Fans interessant machen, die nicht nur etwas ins Regal stellen, sondern auch damit herumspielen wollen.

LEGO und Nintendo bleiben auf Kurs

Warum passt das Set so gut in die aktuelle LEGO-Nintendo-Welle? LEGO und Nintendo haben ihre Kooperation in den letzten Jahren stark ausgebaut. Angefangen bei Super-Mario-Sets und dem Nintendo-Entertainment-System-Modell kamen später weitere Themen dazu, darunter LEGO-Sets zu The Legend of Zelda, ein sammelbarer Game Boy sowie Animal-Crossing-Spielsets.

Für 2026 ist LEGO ebenfalls sichtbar aktiv: Unter anderem steht ein neues Animal-Crossing-Set mit Release am 1. August 2026 im Raum. Außerdem soll eine größere Welle an LEGO-Pokémon-Smart-Play-Sets kommen, die wegen der Smart-Brick-Technik und der damit verbundenen Preisgestaltung bereits diskutiert wird. Die Donkey-Kong-Arcade-Maschine würde sich als nostalgisches Sammlerprojekt perfekt in diese Strategie einreihen.

Würdet ihr euch eine funktionierende Donkey-Kong-Arcade-Maschine aus LEGO für rund 200 Euro ins Regal stellen, oder wäre euch das für ein Display-Set zu teuer? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.