Kingdom Come Deliverance 2 bekommt lizenzierte Custom-Minis aus LEGO-Teilen

Warhorse Studios erweitert das Kingdom Come Deliverance 2 Universum um ein ungewöhnliches Sammlerstück: Gemeinsam mit dem Custom-Brick-Anbieter Brickperium bringt das Studio offiziell lizenzierte Mini-Figuren zum Rollenspiel-Hit heraus. Statt klassischer LEGO-Sets handelt es sich dabei um in Handarbeit umgesetzte Figuren, die aus recycelten LEGO-Elementen aufgebaut und anschließend mit eigens angefertigten Teilen sowie speziellen Drucken veredelt werden.

Wichtig für Sammler: Auch wenn die neuen Figuren von Warhorse Studios lizenziert sind, sind sie kein offizielles Produkt der LEGO Group. Brickperium ist bekannt für inoffizielle, aber aufwendig produzierte Gaming-Mini-Figuren und hatte in der Vergangenheit bereits Figuren zu anderen Fantasy-Franchises im Sortiment.

Lizenzierte Mini-Figuren für zwei Hauptcharaktere

Welche Kingdom Come Deliverance 2 Figuren sind angekündigt? Zum Start der Kooperation gibt es Mini-Figuren zu den beiden zentralen Charakteren aus Kingdom Come Deliverance 2: Hans Capon und Heinrich von Skalitz. Beide sollen nicht wie typische No-Name-Nachbauten wirken, sondern gezielt als hochwertiges Sammlerstück für Fans, die ihre Liebe zum Mittelalter-RPG auch ins Regal oder auf den Schreibtisch bringen wollen.

Brickperium nutzt dabei laut Ankündigung recycelte LEGO-Teile als Basis, ergänzt diese aber um individuell angepasste Komponenten. Gerade bei Heinrich von Skalitz wird der Detailanspruch deutlich, etwa durch die nachgebildete Rüstung und zusätzliche bedruckte Elemente, die seine Ausrüstung aus dem Spiel nachstellen sollen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale der beiden Mini-Figuren im Überblick:

Hans Capon: UV-bedruckte Figur, silberner Adels-Kürass mit Goldverzierung, Wappenschild der Herren von Leipa, silbernes Breitschwert, silberner Visier-Topfhelm mit Goldverzierung, Ärmel-Elemente, roter Adelsumhang mit floralem Muster

UV-bedruckte Figur, silberner Adels-Kürass mit Goldverzierung, Wappenschild der Herren von Leipa, silbernes Breitschwert, silberner Visier-Topfhelm mit Goldverzierung, Ärmel-Elemente, roter Adelsumhang mit floralem Muster Heinrich von Skalitz: UV-bedruckte Figur, mailändische Brigantine, Kettenkragen mit Emblem, Schwert von Sir Radzig, Topfhelm, Ärmel-Elemente

Preise, Vorbestellung und Versandfenster

Wie viel kosten die Kingdom Come Deliverance 2 Mini-Figuren? Auf der Brickperium-Webseite wird Hans Capon aktuell für 56,00 Euro gelistet, Heinrich von Skalitz für 53,00 Euro. Versandkosten kommen zusätzlich dazu.

Wann sollen die Figuren ausgeliefert werden? Derzeit werden beide Artikel als Vorbestellung geführt. Nach aktuellem Stand sollen sie nach dem Kauf in etwa drei Wochen fertiggestellt und verschickt werden. Brickperium liefert dabei auch international, wobei für Deutschland vor allem entscheidend ist: Es bleibt ein Sammlerprodukt mit Custom-Fokus, nicht die Art von Massenware, die man im klassischen Handel in großen Stückzahlen findet.

Zur schnellen Einordnung hier noch einmal die Eckdaten als Tabelle:

Figur Preis Status Geplantes Versandfenster Hans Capon 56,00 Euro Vorbestellung ca. 3 Wochen nach Kauf Heinrich von Skalitz 53,00 Euro Vorbestellung ca. 3 Wochen nach Kauf

Ausblick auf die Zukunft des Franchises

Welche nächsten Projekte plant Warhorse Studios? Parallel zur neuen Merch-Aktion sieht es auch inhaltlich gut für Fans aus: Warhorse Studios arbeitet laut jüngsten Ankündigungen gleich an zwei neuen Spielen. Zum einen entsteht ein Open-World-Spiel im Der Herr der Ringe Universum, zum anderen wurde zudem ein weiteres Kingdom Come Spiel in Aussicht gestellt.

Bis es dazu konkrete Termine gibt, liefern die neuen Brickperium-Mini-Figuren immerhin frisches Futter für Sammler, Dioramen-Bauer und alle, die Kingdom Come Deliverance 2 nicht nur auf dem Bildschirm feiern wollen. Gerade die offizielle Lizenz durch Warhorse macht die Figuren für viele Fans interessant, auch wenn das Produkt nicht unter dem Banner der LEGO Group erscheint.

Wie findet ihr die offiziell lizenzierten Kingdom Come Deliverance 2 Mini-Figuren: Cooles Sammlerstück oder zu teuer für Custom-Bricks? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.