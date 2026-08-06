Game of Thrones Conquest – Lord of Light PvP-Event startet am 7. August 2026

Das Geheimnis um den Herrn des Lichts rückt erneut in den Mittelpunkt von Westeros. Am 7. August 2026 startet Lord of Light als zeitlich begrenztes Event in Game of Thrones: Conquest und bleibt bis zum 9. August 2026 aktiv.

Bei der Ankündigung handelt es sich damit nicht um eine neue Serie oder ein eigenständiges Game-of-Thrones-Spiel. Stattdessen erwartet die Community ein PvP-Event innerhalb des kostenlosen Mobile-Strategiespiels, bei dem Königreiche gegeneinander antreten und Belohnungen für die laufende August-Kampagne verdienen können.

Rückkehr einer rätselhaften Religion

Welche Rolle spielt der Herr des Lichts in Game of Thrones? R’hllor gehört zu den größten Mysterien des gesamten Fantasy-Universums. Obwohl seine Anhänger einen erheblichen Einfluss auf die Handlung hatten, ließ George R. R. Martin viele Fragen zur tatsächlichen Natur dieser Gottheit bislang unbeantwortet.

Vor allem Melisandre und Thoros von Myr demonstrierten scheinbar übernatürliche Kräfte. Beric Dondarrion wurde mehrfach von den Toten zurückgeholt, während Melisandre später Jon Schnee wiederbelebte. Hinzu kommen die Prophezeiung von Azor Ahai und die Verbindung des Glaubens zum Kampf gegen die Weißen Wanderer.

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Wie tief Game of Thrones: Conquest diese Mythologie behandelt, bleibt abzuwarten. Das Event dürfte den Herrn des Lichts vor allem als thematischen Rahmen nutzen. Neue Antworten auf die großen offenen Fragen des Franchise sollten Fans daher nicht zwingend erwarten.

Ein PvP-Event mit bekannten Mechaniken

Wie funktioniert Lord of Light in Game of Thrones: Conquest? Das Event besteht grundsätzlich aus mehreren miteinander verbundenen Aktivitäten. Dazu gehören Herausforderungen rund um das Trainieren von Truppen, das Verwunden oder Besiegen gegnerischer Einheiten und die Versorgung eigener verwundeter Kämpfer.

Frühere Ausgaben von Lord of Light boten zudem spezielle Kampfboni. Dazu zählten eine erhöhte Kapazität der Lazarette, Verbesserungen für die Heilung sowie ein Effekt, der einen großen Teil eigentlich tödlicher Verluste in verwundete Truppen umwandeln konnte. Konkrete Anpassungen oder neue Mechaniken für die Ausgabe im August 2026 wurden bislang nicht angekündigt.

Lord of Light ist Teil der monatlichen Handlung History and Visions. Der PvP-Kalender für August 2026 umfasst insgesamt folgende Aktivitäten:

Lord of Light vom 7. August 2026 bis zum 9. August 2026

Test Your Mettle vom 15. August 2026 bis zum 16. August 2026

The Climb vom 15. August 2026 bis zum 16. August 2026

War for the Throne vom 21. August 2026 bis zum 23. August 2026

Neue Kämpfe um den Eisernen Thron

Was bietet Game of Thrones: Conquest abseits des Events? Das Free-to-play-Spiel verbindet klassische 4X-Strategie mit der bekannten Welt von Westeros. Ihr baut eine eigene Festung auf, trainiert Armeen, zieht Drachen groß, gründet Allianzen und kämpft mit rivalisierenden Häusern um wichtige Machtzentren.

Regelmäßig wechselnde Kampagnen greifen Figuren, Orte und Ereignisse aus Game of Thrones sowie House of the Dragon auf. Lord of Light setzt diese Tradition fort und beleuchtet dabei einen Bereich der Hintergrundgeschichte, der selbst Jahre nach dem Ende der Hauptserie noch zahlreiche Rätsel bereithält.

Werdet ihr am 7. August 2026 für Lord of Light nach Westeros zurückkehren, oder wartet ihr lieber auf ein neues großes Game-of-Thrones-Spiel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.