Winter is Coming-Update bringt Eidwahrer zurück, exklusiv für Brienne

Ein neues Update für Game of Thrones: Winter is Coming bringt eines der bekanntesten Schwerter aus Westeros zurück. Seit dem 13. August 2026 steht Eidwahrer als exklusive Waffe für die Kavallerie-Kommandantin Brienne von Tarth bereit.

Die Rückkehr dürfte Fans der Serie und der Romanvorlage besonders interessieren, denn Eidwahrer besitzt eine ebenso ruhmreiche wie problematische Geschichte. Hinter der Klinge steckt ein Symbol für Verrat, Verlust und den beinahe vollständigen Untergang des Hauses Stark.

Die belastete Geschichte von Eidwahrer

Warum gilt Eidwahrer als kontroverses Schwert? Die Waffe wurde aus Eis geschmiedet, dem valyrischen Großschwert von Eddard Stark. Nach dessen Gefangennahme gelangte Eis in den Besitz der Lennisters und wurde auf Befehl von König Joffrey sogar für Eddards Hinrichtung verwendet.

Zu Beginn der vierten Staffel lässt Tywin Lennister das riesige Stark-Schwert einschmelzen. Aus dem seltenen valyrischen Stahl entstehen zwei neue Klingen: Witwenklage für Joffrey und Eidwahrer, das später von Jaime Lennister an Brienne von Tarth übergeben wird.

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Brienne erhält zugleich den Auftrag, Sansa und Arya Stark zu finden und zu beschützen. Dadurch wird aus einem Sinnbild für den Triumph der Lennisters letztlich eine Waffe, die erneut den Interessen der Starks dient. Genau dieser Widerspruch macht Eidwahrer zu einem der emotional aufgeladensten Gegenstände der gesamten Saga.

Neue Inhalte für Winter is Coming

Welche Inhalte ergänzt das August-Update? Eidwahrer ist exklusiv an Brienne als Kavallerie-Kommandantin gebunden. Fragmente der Waffe können über die zeitlich begrenzte Ruinen-Schatzsuche gesammelt werden, wodurch die mächtige Klinge direkt in die bestehenden Fortschrittssysteme eingebunden wird.

Zusätzlich zieht Varys als neuer Grünseher-Kommandant in das Strategiespiel ein. Zum kosmetischen Aufgebot gehören der SS-Marsch-Skin Sacred March sowie vier neue SS-Truppenoptiken:

Soldaten von Winterfell

Bruderschaft ohne Banner

Bestienmasken-Armee

Bogenschützen der Sommerinseln

Mit der Prüfung von Winterfell folgt außerdem ein neues zeitlich begrenztes Event. Es umfasst persönliche Herausforderungen und Allianzprüfungen, bei denen Kommandanten, Drachen und Truppen gegen vorgegebene Gegner antreten. Allianzmitglieder können sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam zeitlich begrenzte Bosse bekämpfen.

Ausblick auf den nächsten großen Westeros-Titel

Wann erscheint Game of Thrones: War for Westeros? Das Echtzeit-Strategiespiel von PlaySide Studios wurde auf Anfang 2027 verschoben. Auf Steam sollen unter anderem Haus Stark, Haus Lennister, Haus Targaryen und die Armee des Nachtkönigs spielbar sein.

Neue Spielszenen sind für die Opening Night Live der Gamescom am 25. August 2026 angekündigt. Die Präsentation beginnt um 20 Uhr deutscher Zeit und soll einen ausführlicheren Eindruck von den Schlachten um den Eisernen Thron vermitteln.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Eidwahrer, und welche legendäre Waffe aus Game of Thrones sollte als Nächstes in einem Spiel auftauchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.