Kit Harington will GTA 6 spielen – Rockstar-Marketing erreicht neue Fans

Game of Thrones-Star Kit Harington hat seine Vorfreude auf GTA 6 entdeckt. Obwohl der als Jon Snow bekannte Schauspieler Videospiele bislang nur gelegentlich verfolgt, möchte er Rockstars kommenden Open-World-Blockbuster selbst ausprobieren.

Darüber sprach Harington in der am 21. September 2026 veröffentlichten Ausgabe des Podcasts Happy Sad Confused mit Moderator Josh Horowitz. Offenbar haben vor allem die umfangreiche Werbekampagne und virale Comedy-Videos rund um GTA seine Aufmerksamkeit geweckt.

Rockstars Marketing erreicht den Jon Snow-Darsteller

Warum interessiert sich Kit Harington für GTA 6? Der Schauspieler erklärte sinngemäß, dass er durch die Werbung auf das Spiel aufmerksam geworden sei. Frühere Teile von Grand Theft Auto hat er offenbar nicht intensiv gespielt, dennoch würde er den neuen Ableger gerne kennenlernen.

Seine bisherige Erfahrung mit Games fällt überschaubar, aber durchaus abwechslungsreich aus. Im Gespräch nannte Harington unter anderem Mario Kart, Diddy Kong Racing und Tekken. Zuletzt beschäftigte er sich außerdem mit Hogwarts Legacy.

Damit gehört Harington zu jener Zielgruppe, die GTA 6 weit über die klassische Gaming-Community hinaus erreicht. Bereits vor der Veröffentlichung ist das Spiel ein weltweites Unterhaltungsthema, das auch Menschen anspricht, die aktuelle Neuerscheinungen normalerweise nicht regelmäßig verfolgen.

Mehr Gaming-Erfahrung vor der Kamera

Welche Verbindung hat Kit Harington bereits zu Videospielen? Auch wenn Games für ihn privat keine große Rolle spielen, war der Schauspieler beruflich bereits an mehreren bekannten Produktionen beteiligt. In Call of Duty: Infinite Warfare verkörperte er den Antagonisten Salen Kotch.

Darüber hinaus übernahm er erneut die Rolle von Jon Snow in Telltales Game of Thrones. Beide Spiele scheint Harington nach eigenen Angaben jedoch nicht selbst gespielt zu haben. Auch mit Silent Hill kam er bereits in Berührung, allerdings nicht als Gamer, sondern durch seine Rolle in der Filmadaption Silent Hill: Revelation 3D.

Sein Interesse an GTA 6 zeigt deshalb besonders deutlich, welche Reichweite Rockstars neuer Titel inzwischen besitzt. Selbst ein Schauspieler, der nur eine kleine Auswahl an Games kennt, kann sich der gewaltigen Aufmerksamkeit rund um Vice City offenbar nicht entziehen.

Der Release rückt immer näher

Wann erscheint GTA 6? Rockstar Games veröffentlicht Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die nach einem missglückten Coup in eine weitreichende kriminelle Verschwörung im US-Bundesstaat Leonida geraten.

Eine PC-Version besitzt weiterhin keinen bestätigten Veröffentlichungstermin. Harington müsste zum Start daher ebenfalls zu einer der beiden Konsolenfassungen greifen, falls er tatsächlich direkt nach Vice City aufbrechen möchte.

Könnt ihr nachvollziehen, dass selbst Gaming-Gelegenheitsfans von GTA 6 angezogen werden, und würdet ihr Kit Harington gerne einmal in einem Rockstar-Spiel sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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