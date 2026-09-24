Graveyard Keeper 2 legt starken Start hin – Wertungen und Steamzahlen im Blick

Wer Stardew Valley liebt, aber mit idyllischen Bauernhöfen und harmonischen Dorffesten wenig anfangen kann, erhält jetzt eine deutlich makaberere Alternative. Graveyard Keeper 2 ist am 22. September 2026 erschienen und verbindet Lebenssimulation, Ressourcenmanagement und Automatisierung mit Friedhöfen, menschlichen Überresten und einer drohenden Zombieapokalypse.

Der Nachfolger von Lazy Bear Games und tinyBuild ist für PC, PlayStation, Xbox sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar. Kurz nach dem Start zeichnet sich bereits ein beachtlicher Erfolg ab, denn sowohl die Wertungen als auch die Zahl gleichzeitig aktiver Steam-Nutzer fallen stark aus. ([graveyardkeeper2.com](https://www.graveyardkeeper2.com/))

Starker Start auf PC und Konsolen

Wie gut kommt Graveyard Keeper 2 bei der Community an? Auf Steam erhielt die Friedhofssimulation zunächst rund 86 Prozent positive Rezensionen. Mit steigender Zahl der Bewertungen schwankte dieser Anteil anschließend, bewegte sich aber weiterhin im positiven Bereich. Im deutschen PlayStation Store liegt die Nutzerwertung bei rund 4,35 von 5 Sternen. ([store.playstation.com](https://store.playstation.com/de-de/concept/10018528/))

Plattform oder Portal Wertung PlayStation Store rund 4,35 von 5 Sternen Xbox rund 4 von 5 Sternen Steam überwiegend positive Rezensionen OpenCritic 83 von 100 Punkten

Auch bei der Fachpresse hinterlässt Graveyard Keeper 2 bislang einen guten Eindruck. Der Durchschnitt der erfassten Kritiken liegt bei 83 von 100 Punkten, während 76 Prozent der Kritiker eine Empfehlung aussprechen. Damit verbessert sich die Fortsetzung deutlich gegenüber dem ersten Graveyard Keeper, dessen komplexe Systeme zwar viele Fans fanden, Einsteiger aber häufig überforderten. ([videogamescritic.com](https://videogamescritic.com/game/graveyard-keeper-2-4358690?utm_source=openai))

Beeindruckend fällt außerdem das Interesse auf Steam aus. Kurz nach der Veröffentlichung erreichte Graveyard Keeper 2 dort einen bisherigen Höchststand von mehr als 54.000 gleichzeitig aktiven Nutzern. Für eine unabhängige Managementsimulation ist das ein ausgesprochen starker Auftakt. ([steamdb.info](https://steamdb.info/franchise/Graveyard%2Bkeeper/?utm_source=openai))

Untote Helfer und neue Schlachten

Warum erinnert Graveyard Keeper 2 trotz seiner düsteren Themen an Stardew Valley? Auch hier bestimmen Ernten, Handwerk, Aufgaben für Dorfbewohner und der schrittweise Ausbau des eigenen Betriebs den Alltag. Statt eines gemütlichen Bauernhofs verwaltet ihr jedoch einen mittelalterlichen Friedhof, sammelt menschliche Überreste und verwandelt die Probleme der Bevölkerung in ein profitables Geschäft.

Eine zentrale Rolle spielen erneut hilfreiche Zombies. Die untoten Arbeiter übernehmen monotone Aufgaben, transportieren Ressourcen und automatisieren Produktionsketten. In der Fortsetzung dürfen sie zusätzlich in den Kampf ziehen. Als Großinquisitor errichtet ihr Türme und Befestigungen, fertigt Waffen an und führt eine untote Armee gegen die Zombiebedrohung. Dadurch erinnern einige Gefechte an ein Tower-Defense-Spiel. ([store.playstation.com](https://store.playstation.com/de-de/concept/10018528/))

Gelobt werden außerdem der größere Umfang und die stärker miteinander verzahnten Systeme. Einige frühe Rezensionen berichten von zahlreichen Tätigkeiten und umfangreichen Produktionsketten, kritisieren allerdings auch langwierige Abläufe und fehlende Komfortfunktionen. Gerade Fans des Vorgängers scheinen dennoch viele sinnvolle Verbesserungen zu entdecken. ([steamcommunity.com](https://steamcommunity.com/app/4358690/reviews/))

Langfristig könnte Graveyard Keeper 2 zudem durch Erweiterungen wachsen. Der erste Teil erhielt insgesamt vier DLC-Pakete. Weitere Genrevertreter stehen ebenfalls bereit: The Rabbit Haul kombiniert Landwirtschaft mit Tower Defense, Starsand Island ist seit dem 18. August 2026 vollständig erhältlich und Witchbrook soll noch 2026 eine magische Lebenssimulation rund um eine Hexenschule bieten. ([witchbrook.com](https://www.witchbrook.com/presskit/?utm_source=openai))

Habt ihr Graveyard Keeper 2 bereits ausprobiert oder bleibt Stardew Valley für euch die unangefochtene Nummer eins unter den Lebenssimulationen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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