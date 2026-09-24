The Witcher 3 Remastered: Neuer Grafikvergleich lässt Fans am Upgrade zweifeln

Ein Remaster soll ein vertrautes Spiel schöner machen. Bei einem neuen Vergleich zu The Witcher 3: Wild Hunt Remastered fragen sich manche Fans allerdings, ob ihnen die alte Fassung in einer bestimmten Szene nicht besser gefällt. Ausgerechnet ein offizieller Vorher-nachher-Clip von CD Projekt Red hat die Diskussion ausgelöst.

Im Video auf X und auf YouTube setzt Geralt das Zeichen Igni gegen Ertrunkene in einem Sumpf ein. Links läuft die bisherige Fassung, rechts das Remaster. Das neue Bild wirkt schärfer und zeigt einen gleichmäßigeren Feuerstrahl. Gleichzeitig fallen einige Effekte anders aus, die der alten Szene ihre Stimmung geben.

Was stört die Fans am Vergleich?

In einer Diskussion auf Reddit nennen Spieler vor allem den dichteren Nebel und den kräftigeren roten Feuerschein der bisherigen Version. Einige vermissen im Remaster die auffälligen Spiegelungen des Feuers auf dem Wasser. Auch die Ertrunkenen wirken im neuen Clip auf manche Zuschauer glänzender, während ihre Haut im alten Bild rauer erscheint.

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Das ist allerdings kein einhelliges Urteil. Andere bevorzugen gerade den neuen Feuerstrahl, weil er für sie mehr nach einer zusammenhängenden Flamme aussieht. Die alte Version erinnert sie eher an umherfliegende Funken. Der Vergleich macht sichtbar, dass eine schärfere Darstellung und eine stärkere Atmosphäre für Spieler nicht immer dasselbe sind.

Ein Clip entscheidet noch nicht über das ganze Remaster

Die gezeigten Ausschnitte reichen für ein technisches Gesamturteil nicht aus. CD Projekt Red nennt in dem Video weder die vollständigen Grafikeinstellungen noch die verwendete Hardware. Auch Lichtstimmung und Nebel unterscheiden sich zwischen den Aufnahmen. Zudem weist der Clip darauf hin, dass das Material noch aus einer unfertigen Fassung stammt.

Ob die kritisierten Unterschiede im fertigen Spiel genauso aussehen und wie sie auf anderen Plattformen wirken, lässt sich daher erst nach Veröffentlichung beurteilen. Die Reaktionen beziehen sich auf diesen einen offiziellen Vergleich, nicht auf einen Test des gesamten Remasters.

The Witcher 3 Remastered erscheint am 29. September 2026 als kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels. Die Neuauflage überarbeitet neben der Grafik auch spielerische Aspekte. Über die geplanten Verbesserungen und die Übernahme vorhandener Spielstände haben wir bereits berichtet. Der neue Clip zeigt nun, dass CD Projekt Red mit der veränderten Optik nicht jeden Geschmack gleichermaßen trifft.

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