Pokémon GO Tour 2027 – Alola-Termine stehen, Ultra-Necrozma als Hinweis

Die Pokémon GO Tour 2027 steht bereits fest und führt Fans im kommenden Februar zurück in die Alola-Region. Die beiden Vor-Ort-Events finden vom 19. Februar 2027 bis zum 21. Februar 2027 in Kaohsiung in Taiwan sowie in Los Angeles in Kalifornien statt.

Wer nicht zu einem der Veranstaltungsorte reisen kann, darf eine Woche später weltweit teilnehmen. Die globale Pokémon GO Tour läuft am 27. Februar 2027 und 28. Februar 2027. Tickets und weitere Einzelheiten zum Programm sollen in einer kommenden Saison vorgestellt werden.

Alola rückt erneut ins Rampenlicht

Welche Inhalte bietet die Pokémon GO Tour 2027? Bestätigt ist bislang vor allem das Alola-Thema. Die Veranstaltung orientiert sich damit an Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Konkrete Informationen zu wilden Pokémon, Raid-Bossen, Forschungsaufgaben und möglichen Schillernden Debüts stehen noch aus.

Als wahrscheinliche Kandidaten für die Raids gelten Solgaleo und Lunala. Beide Legendären Pokémon passen direkt zum angekündigten Thema und könnten zugleich weitere Möglichkeiten bieten, ihre Schillernden Varianten zu erhalten. Eine erhöhte Chance auf diese Varianten wurde bislang allerdings nicht angekündigt.

Auch Abendmähne-Necrozma und Morgenschwingen-Necrozma dürften bei vielen Fans ganz oben auf der Wunschliste stehen. Die beiden Fusionen gehören zu den mächtigsten Angreifern in Pokémon GO und würden sich als Mittelpunkt einer Alola-Tour anbieten.

Der auffällige Hinweis auf Ultra-Necrozma

Warum rechnen Fans mit Ultra-Necrozma? In der offiziellen Terminankündigung wird das Wort ultra auffällig betont. In Verbindung mit der Alola-Region könnte dies ein gezielter Hinweis auf das Debüt von Ultra-Necrozma sein. Eine offizielle Bestätigung für das Pokémon gibt es derzeit jedoch noch nicht.

Bei einer Umsetzung könnte das Ultranecronium Z eine wichtige Rolle übernehmen. Denkbar wäre eine Mechanik ähnlich dem Meteoriten von Rayquaza. Ein solches Item könnte Abendmähne-Necrozma oder Morgenschwingen-Necrozma den Wechsel zu Ultra-Necrozma ermöglichen, möglicherweise mit einer Begrenzung auf jeweils eine aktive Ultra-Form.

Besonders spannend wäre das potenzielle Kampfvermögen. Sollte Ultra-Necrozma die Attacke Photonen-Geysir erhalten und passende Statuswerte besitzen, könnte es zu einem der stärksten Raid-Angreifer im gesamten Spiel aufsteigen. In theoretischen Berechnungen wäre sogar ein Platz vor Mega-Mewtu Y mit Seher möglich. Die endgültige Stärke hängt allerdings von den tatsächlich vergebenen Attacken und Werten ab.

Weitere Überraschungen bleiben möglich

Welche zusätzlichen Debüts sind denkbar? Neben Ultra-Necrozma werden auch ein Schillerndes Marshadow und Mega-Zeraora als mögliche Höhepunkte gehandelt. Diese Inhalte sind reine Spekulation. Gerade eine Spezialforschung mit einem Schillernden Mysteriösen Pokémon würde jedoch zum bisherigen Aufbau der großen Tour-Events passen.

Offen bleibt außerdem, ob die Mega Night zurückkehrt. Bei der Ausgabe 2026 wechselten Mega-Raids in kurzen Abständen, bevor Mega-Dragoran überraschend debütierte. Ein vergleichbares Abendprogramm könnte die Vor-Ort-Veranstaltungen 2027 erneut ergänzen.

Bis zur Veröffentlichung der vollständigen Eventdetails stehen zunächst nur Termine, Austragungsorte und das Alola-Thema fest. Glaubt ihr an das Debüt von Ultra-Necrozma, oder erwartet ihr eine andere große Überraschung? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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