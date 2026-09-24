Sea Sniffers angekündigt – Unterwasser-Sammelabenteuer kommt 2027 auf Steam

Mit Sea Sniffers kündigt sich für Steam ein ungewöhnliches Sammelabenteuer an, das Elemente aus Pokémon mit dem Unterwassergefühl von Dave the Diver verbindet. Statt Monster an Land aufzuspüren, erkundet ihr farbenfrohe Meeresgebiete und versucht, mehr als 100 Fische, wirbellose Tiere sowie seltene Fabelwesen zu fangen und zu dokumentieren.

Vorgestellt wurde das Spiel am 10. September 2026 mit einem neuen Trailer. Die Veröffentlichung ist für 2027 auf dem PC über Steam geplant. Entwickelt wird Sea Sniffers von Blastmode und MP2 Games, während PLAYISM als Publisher beteiligt ist. Deutsche Texte für Benutzeroberfläche und Untertitel sind bereits vorgesehen.

Eine Unterwasserreise voller Entdeckungen

Worum geht es in Sea Sniffers? Im Mittelpunkt stehen Kiwi und die Robbe Momi, die gemeinsam die Ozeane bereisen. Als Sea Sniffer sollen sie das Leben unter Wasser beobachten, unbekannte Arten registrieren und ungewöhnlichen Meldungen nachgehen. Der erste Auftrag führt das Duo zu den Lumira Labs, nachdem dort Hinweise auf eine mysteriöse Kreatur eingegangen sind.

Unterhalb der Wasseroberfläche übernimmt Momi eine zentrale Rolle. Die Robbe durchsucht versunkene Schiffe, entdeckt versteckte Höhlen und begegnet zahlreichen Meeresbewohnern. Die Unterwasserwelt orientiert sich dabei an einer Metroidvania-Struktur. Neue Fähigkeiten ermöglichen es, Hindernisse zu überwinden und zuvor unerreichbare Bereiche zu betreten.

Ganz friedlich lassen sich die glitschigen Kreaturen allerdings nicht einsammeln. Einige Fische wehren sich, weshalb Momi auch ihre kräftigen Flossenfäuste einsetzen muss. Die Kämpfe wirken bewusst überzeichnet und passen damit zum humorvollen Pixelstil des Abenteuers.

Mehr als 100 sammelbare Fische, Wirbellose und mythische Meereswesen

Frei erkundbare Unterwassergebiete mit Höhlen und Schiffswracks

Ein Kompendium zum Dokumentieren gefangener Arten

Freischaltbare Fähigkeiten und unterschiedliche Ausrüstungsoptionen

Verbesserungen für Ausrüstung, Schiff und Begleiter

Anpassbare Schiffe mit regionalen Designs

Entspannte Erkundung kombiniert mit Action und Rollenspielprogression

Handgefertigte Pixelgrafik und ein eigener Soundtrack von Jamphibious

Pokémon trifft auf Dave the Diver

Warum erinnert Sea Sniffers an Pokémon und Dave the Diver? Die Nähe zu Pokémon entsteht vor allem durch das Sammeln und Registrieren zahlreicher Kreaturen. Jede neu entdeckte Spezies erweitert das eigene Meereskompendium, das funktional an einen Pokédex erinnert. Gefangene Tiere dienen zudem nicht als Zutaten, sondern unterstützen die Forschung und können mit dem Fortschritt neue Möglichkeiten eröffnen.

Mit Dave the Diver teilt Sea Sniffers hingegen das Erkunden einer lebendigen Unterwasserwelt. Auch Ausrüstungsverbesserungen, besondere Fähigkeiten und die Suche nach Geheimnissen gehören zum Spielablauf. Eine Sushi-Bar betreibt ihr allerdings nicht. Oberhalb des Wassers treiben Gespräche, schräge Aufgaben und die Weiterentwicklung des eigenen Schiffs die Geschichte voran.

Das Konzept richtet sich damit sowohl an Fans gemütlicher Sammelspiele als auch an Gamer, die etwas mehr Bewegung und Erkundung erwarten. Blastmode bleibt außerdem seiner bisherigen Linie treu. Sea Sniffers ist nach dem Run-and-Gun-Spiel Mighty Goose die zweite offizielle Veröffentlichung des Studios. Fans des Vorgängers dürfen sich auf versteckte Easter Eggs freuen.

Veröffentlichung auf Steam

Wann erscheint Sea Sniffers? Der Release ist für 2027 vorgesehen, ein konkretes Datum gibt es bislang nicht. Aktuell ist ausschließlich eine PC-Version über Steam angekündigt. Dort kann das Einzelspielerabenteuer bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

Mit seiner Mischung aus Kreaturensammlung, Unterwassererkundung, humorvollen Kämpfen und gemütlicher Pixeloptik könnte Sea Sniffers eine interessante Nische besetzen. Besonders spannend bleibt, wie umfangreich die Fähigkeiten der gesammelten Meeresbewohner ausfallen und welche Geheimnisse hinter den mysteriösen Kreaturen der Geschichte stecken.

Wie gefällt euch die Kombination aus Pokémon und Dave the Diver? Schreibt uns eure Meinung zu Sea Sniffers in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab