Fanprojekt zeigt Cyberpunk 2077 lokal auf iPhone 17 Pro Max – ohne Cloud-Gaming

Ein Fanprojekt zeigt erstmals Cyberpunk 2077, das vollständig lokal auf einem iPhone 17 Pro Max läuft. Die am 23. September 2026 veröffentlichte Demonstration stammt vom Reddit-Nutzer Thisisyouracc0un-t und soll weder auf Cloud-Gaming noch auf das Streaming von einem Mac zurückgreifen.

In dem Video ist das Rollenspiel mit einer Auflösung von ungefähr 900p sowie einer Mischung aus mittleren und hohen Grafikeinstellungen zu sehen. Zum Einsatz kommt Apples MetalFX-Technologie, während das iPhone mit seinem A19-Pro-Chip die Berechnungen direkt übernimmt.

Eine Übersetzungsschicht für native Mac-Spiele

Wie läuft Cyberpunk 2077 auf einem iPhone? Die technische Grundlage bildet die native macOS-Version von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. CD Projekt Red veröffentlichte diese am 17. Juli 2025 für Macs mit Apple-Chips und passte das Spiel dabei direkt an Apples ARM-Architektur und die Metal-Grafikschnittstelle an.

Das Fanprojekt muss deshalb keine für Windows entwickelten x86-Befehle während des Spielens in ARM-Code übersetzen. Stattdessen soll eine spezielle Übersetzungsschicht die Unterschiede zwischen macOS und iOS überbrücken. Dazu dürften unter anderem Dateizugriffe, Eingaben, Bibliotheken und weitere Schnittstellen der Betriebssysteme gehören.

Eine Just-in-Time-Kompilierung ist laut Entwickler nicht erforderlich, da der eigentliche Spielcode bereits für Apples Architektur vorliegt. Langfristig soll die Technik nicht allein Cyberpunk 2077 unterstützen, sondern auch weitere native macOS-Spiele auf kompatiblen iPhones und iPads ausführbar machen.

Das iPhone 17 Pro Max bietet mit dem A19 Pro eine GPU mit sechs Kernen und hardwarebeschleunigtes Raytracing. Eine von Apple entwickelte Dampfkammer verbessert zudem die Wärmeableitung, was bei einem anspruchsvollen Titel wie Cyberpunk 2077 für längere Spielsitzungen besonders wichtig sein dürfte.

Der Vergleich mit Nintendo Switch 2

Wie schlägt sich die iPhone-Version gegen Nintendo Switch 2? Der Entwickler beschreibt die gezeigte Darstellung als hochwertiger als die offizielle Switch-2-Umsetzung. Im Handheld-Modus zielt Cyberpunk 2077 auf Nintendos Konsole im Performance-Modus auf bis zu 40 FPS bei einer Ausgabeauflösung von 720p.

Ein direkter Vergleich ist aktuell allerdings nur eingeschränkt möglich. Auf Nintendo Switch 2 wird Nvidia DLSS zur Rekonstruktion des Bildes eingesetzt, während auf dem iPhone MetalFX aktiv ist. Bei den genannten 900p bleibt offen, ob es sich um die interne Renderauflösung oder die rekonstruierte Ausgabe handelt.

Auch Raytracing wurde bereits ausprobiert. Die aktuelle Implementierung kann die entsprechenden Grafikeffekte jedoch offenbar nur gemeinsam aktivieren. Einzelne Raytracing-Optionen lassen sich noch nicht so fein einstellen wie in den Desktop-Versionen. In stark bevölkerten Bereichen soll die Bildrate mit vollständig aktiviertem Raytracing zeitweise auf ungefähr 20 FPS fallen.

Veröffentlichung bleibt vorerst offen

Wann kann Cyberpunk 2077 auf dem iPhone ausprobiert werden? Die Übersetzungsschicht befindet sich weiterhin in Entwicklung und steht bislang nicht öffentlich zum Download bereit. Auch ein frei zugänglicher Quellcode wurde noch nicht veröffentlicht, weshalb sich die gezeigten Ergebnisse derzeit nicht unabhängig reproduzieren lassen.

Für eine spätere Nutzung sollen Interessierte ihre rechtmäßig erworbenen macOS-Spieldateien selbst auf das Mobilgerät übertragen und die daraus entstehende Anwendung per Sideloading installieren. Sobald alle benötigten Dateien vorhanden sind, wären laut Entwickler weder ein Mac noch eine permanente Internetverbindung zum Spielen erforderlich.

Darüber hinaus wird an der Unterstützung schwächerer Geräte gearbeitet. Als mögliches Ziel nennt der Entwickler das iPhone 13 und neuere Modelle für große Spiele, während kleinere Titel eventuell bereits ab dem iPhone 11 funktionieren könnten. Ob Cyberpunk 2077 auf diesen Geräten tatsächlich spielbar sein wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Was haltet ihr von Cyberpunk 2077 auf einem iPhone und würdet ihr Night City auf dem Smartphone erkunden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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