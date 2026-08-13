Cyberpunk 2: Release, neue Stadt, Rückkehr nach Night City und Multiplayer – alles, was wir über das Sequel wissen

CD Projekt Red arbeitet offiziell an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“. Das Projekt befindet sich noch in der Vorproduktion, doch einige wichtige Eckpunkte stehen bereits fest. Dazu gehören die Rückkehr nach Night City, eine zweite Stadt, ein wachsendes Entwicklerteam und mögliche Multiplayer-Funktionen.

Nach dem schwierigen Start von „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 gelang CD Projekt Red eine beeindruckende Kehrtwende. Zahlreiche Updates, die überarbeitete Version 2.0 und die Erweiterung „Phantom Liberty“ verbesserten das Rollenspiel erheblich.

Inzwischen wurden mehr als 40 Millionen Exemplare des Hauptspiels verkauft. „Phantom Liberty“ kommt auf über zehn Millionen Verkäufe. Angesichts dieses Erfolgs überrascht es kaum, dass CD Projekt Red das Cyberpunk-Universum mit einem weiteren großen Rollenspiel fortsetzen möchte.

Doch wie weit ist „Cyberpunk 2“ bereits entwickelt? Wo wird das Spiel angesiedelt sein und wann könnte es erscheinen? Wir fassen den aktuellen Stand zusammen.

Wie lautet der offizielle Name von Cyberpunk 2?

Der Nachfolger wurde im Oktober 2022 unter dem internen Codenamen Project Orion angekündigt. CD Projekt bezeichnet das Spiel mittlerweile öffentlich als Cyberpunk 2.

Dabei handelt es sich allerdings weiterhin um einen Arbeitstitel. Der endgültige Name steht noch nicht fest. Entsprechend ist auch unklar, ob sich das Studio erneut für eine Jahreszahl wie bei „Cyberpunk 2077“ entscheidet oder einen vollständig anderen Untertitel verwendet.

Offiziell beschreibt CD Projekt das Projekt als das nächste große Spiel im Cyberpunk-Universum. Es soll das Potenzial der Marke weiter ausbauen und die Geschichte der dystopischen Welt fortsetzen.

Wie weit ist die Entwicklung von Cyberpunk 2?

Die Konzeptphase wurde im Frühjahr 2025 abgeschlossen. Anschließend wechselte „Cyberpunk 2“ in die Vorproduktion, in der es sich nach aktuellen Angaben weiterhin befindet.

Während dieser Phase werden unter anderem die zentralen Spielsysteme, die technische Grundlage, das Design der Spielwelt und die erzählerische Ausrichtung festgelegt. Entwickler erstellen Prototypen und prüfen, welche Ideen für die spätere Hauptproduktion geeignet sind.

Mit Stand vom 30. April 2026 arbeiteten nach Angaben von CD Projekt 163 Entwickler an „Cyberpunk 2“. Ende Februar waren es noch 149 und im Februar 2025 lediglich 84 Beschäftigte. Das Team wurde innerhalb eines Jahres somit nahezu verdoppelt.

„Cyberpunk 2“ ist damit nach „The Witcher 4“ das zweitgrößte aktuelle Projekt des Unternehmens. Die vollständige Produktion hat allerdings noch nicht begonnen.

Welches Studio entwickelt Cyberpunk 2?

Die Leitung der Entwicklung liegt bei CD Projekt Red Boston. Das neu aufgebaute Studio soll es dem Unternehmen ermöglichen, gleichzeitig an zwei großen AAA-Rollenspielen zu arbeiten: „The Witcher 4“ entsteht überwiegend in Polen, während der Kern von „Cyberpunk 2“ in Nordamerika sitzt.

Das gesamte Team ist auf mehrere Standorte verteilt:

Boston

Vancouver

Warschau

In Boston wurde zunächst ein vergleichsweise kleines Kernteam aus erfahrenen Entwicklern aufgebaut. Ende 2025 besaßen laut CD Projekt mehr als 90 Prozent der dort beschäftigten Teammitglieder Senior-Erfahrung. Mit fortschreitender Entwicklung soll die Mannschaft deutlich wachsen und durch weitere Entwickler aus unterschiedlichen Erfahrungsstufen ergänzt werden.

Langfristig könnte das vollständige Team auf 300 bis 400 Entwickler anwachsen. CD Projekt plant außerdem, die Arbeit ungefähr gleichmäßig zwischen Boston auf der einen sowie Vancouver und Warschau auf der anderen Seite aufzuteilen.

Welche Entwickler sind an Cyberpunk 2 beteiligt?

Mehrere leitende Mitarbeiter von „Cyberpunk 2077“ und „Phantom Liberty“ arbeiten erneut an dem Projekt. Dazu gehören unter anderem:

Gabriel Amatangelo – Game Director

– Game Director Paweł Sasko – Associate Game Director

– Associate Game Director Igor Sarzyński – Creative Director

– Creative Director Sarah Grümmer – Quest Director

– Quest Director Kacper Niepokólczycki – Environment Art Director

– Environment Art Director Andrzej Stopa – Cinematic Director

– Cinematic Director Kacper Kościeński – Engineering Director

CD Projekt verpflichtete zusätzlich mehrere erfahrene Entwickler anderer Studios. Dazu zählen Fachkräfte, die zuvor an Reihen und Spielen wie „Diablo“, „Control“, „Dishonored“, „Hitman“, „Fable“, „Mortal Kombat“ und „Star Wars: The Old Republic“ beteiligt waren.

Mike Pondsmith, der Schöpfer des ursprünglichen Pen-and-Paper-Rollenspiels „Cyberpunk“, begleitet die Entwicklung ebenfalls. Seine Rolle fällt nach eigener Aussage allerdings kleiner aus als beim ersten Spiel. Er erhält weiterhin Einblick in Drehbücher, neue Cyberware und andere Bestandteile der Produktion.

Spielt Cyberpunk 2 wieder in Night City?

Ja, Night City soll in „Cyberpunk 2“ zurückkehren. Das bestätigte Mike Pondsmith 2025 im Rahmen der Digital Dragons.

Wie groß die Rolle der Metropole aus dem Vorgänger ausfällt, ist noch nicht bekannt. Denkbar wären eine umfassend veränderte Version der bisherigen Spielwelt, lediglich einzelne Bezirke oder ein späterer Zeitpunkt, an dem sich das Stadtbild weiterentwickelt hat.

CD Projekt hat bislang weder den Zeitraum noch den Umfang des erneut begehbaren Night City genannt.

© CD Projekt/PlayCentral.de

Cyberpunk 2 bekommt eine zweite Stadt

Neben Night City wird offenbar mindestens eine weitere Stadt eine Rolle spielen. Mike Pondsmith erklärte, mit einem Environment Artist über den neuen Schauplatz gesprochen und dessen aktuelle Umsetzung gesehen zu haben.

Die Atmosphäre beschrieb er mit den Worten:

Es fühlt sich nicht wie Blade Runner an. Es fühlt sich eher wie ein falsch abgebogenes Chicago an.

Damit bestätigte Pondsmith allerdings nicht, dass es sich tatsächlich um Chicago handelt. Seine Aussage kann sich ebenso auf die Architektur und Atmosphäre der noch unbekannten Stadt beziehen.

Chicago existiert innerhalb des Cyberpunk-Universums und wird bereits in „Cyberpunk 2077“ erwähnt. Im Jahr 2077 befindet sich eine Magnetschwebebahn zwischen Night City und Chicago im Bau, die 2080 fertiggestellt werden soll. Das führte zu Spekulationen, der Nachfolger könnte nach 2077 spielen und beide Städte miteinander verbinden.

Belegt ist diese Theorie nicht. Bestätigt sind bislang lediglich die Rückkehr von Night City und der Besuch einer weiteren Stadt.

Ebenfalls offen bleibt, ob die zweite Metropole vollständig frei erkundet werden kann oder nur während eines begrenzten Abschnitts der Handlung besucht wird.

Wann spielt die Handlung?

Zum Zeitraum der Geschichte gibt es keine offiziellen Angaben. Bereits die Bezeichnung „Cyberpunk 2“ verrät nicht, ob das Spiel unmittelbar an die Ereignisse von „Cyberpunk 2077“ anknüpft oder einen größeren Zeitsprung vollzieht.

Die geplante Bahnverbindung nach Chicago liefert einen möglichen Hinweis auf ein Szenario ab dem Jahr 2080. Daraus lässt sich jedoch keine Bestätigung ableiten, zumal der neue Schauplatz nicht offiziell als Chicago vorgestellt wurde.

CD Projekt hat bisher auch nicht verraten, welches Ende von „Cyberpunk 2077“ als Grundlage dienen könnte. Da die verschiedenen Ausgänge der Handlung stark voneinander abweichen, könnte das Sequel eine neue Hauptfigur und eine weitgehend eigenständige Geschichte verwenden.

Kehrt V als Hauptfigur zurück?

Ob V erneut die Hauptrolle übernimmt, ist nicht bekannt. Auch über eine mögliche Rückkehr von Johnny Silverhand oder Keanu Reeves gibt es keine offizielle Aussage.

© CD Projekt

Die verschiedenen Enden von „Cyberpunk 2077“ machen eine direkte Fortsetzung von Vs Geschichte schwierig, aber nicht grundsätzlich unmöglich. CD Projekt könnte ein bestimmtes Ende zum Kanon erklären oder unterschiedliche Ausgangslagen berücksichtigen.

Wahrscheinlicher erscheint momentan eine neue Hauptfigur, deren Handlung im selben Universum angesiedelt ist. Das ist jedoch lediglich eine Einschätzung und keine bestätigte Information.

Bekommt Cyberpunk 2 einen Multiplayer?

CD Projekt hat noch keinen Multiplayer-Modus offiziell angekündigt. Mehrere Stellenausschreibungen zeigen allerdings, dass zumindest Online-Funktionen entwickelt oder untersucht werden.

Das Bostoner Studio suchte unter anderem einen Lead Network Engineer, der eine skalierbare Netzwerkarchitektur aufbauen und an folgenden Bereichen arbeiten soll:

Multiplayer-Systeme

Matchmaking

geringe Netzwerklatenz

Synchronisation zwischen Spielern

leistungsfähige Online-Erfahrungen

Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass „Cyberpunk 2“ Mehrspielerkomponenten enthalten könnte. Ob es sich um einen eigenständigen Online-Modus, kooperative Elemente oder kleinere vernetzte Funktionen handelt, geht daraus nicht hervor.

Ursprünglich war bereits für „Cyberpunk 2077“ ein umfangreiches Multiplayer-Projekt geplant. CD Projekt rückte nach dem problematischen Launch jedoch von diesen Plänen ab und konzentrierte sich auf die Reparatur sowie Erweiterung des Hauptspiels.

Bleibt Cyberpunk 2 in der Ego-Perspektive?

Eine offizielle Bestätigung der Kameraperspektive steht noch aus. Aussagen von Creative Director Igor Sarzyński sprechen jedoch dafür, dass CD Projekt erneut auf eine konsequente Ego-Perspektive setzen könnte.

Sarzyński erklärte im Zusammenhang mit inszenierten Szenen, dass er eine „ununterbrochene Immersion“ bevorzuge. Dieses Prinzip prägte bereits den Vorgänger: Auch während vieler Gespräche und Zwischensequenzen blieb die Kamera in der Perspektive der Spielfigur.

Ob dies nur für Dialoge und Zwischensequenzen oder für das gesamte Spiel gilt, bleibt offen. Ein Wechsel zur Third-Person-Perspektive wurde bislang weder angekündigt noch ausgeschlossen.

Welche Engine verwendet Cyberpunk 2?

„Cyberpunk 2“ entsteht mit der Unreal Engine 5. CD Projekt verabschiedet sich damit von der hauseigenen REDengine, die unter anderem bei „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ verwendet wurde.

Die Umstellung ist Teil einer langfristigen Technologiepartnerschaft mit Epic Games. Auch „The Witcher 4“ und das Remake des ersten „The Witcher“ werden auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt.

CD Projekt arbeitet dabei nicht ausschließlich mit der öffentlich verfügbaren Standardversion der Engine. Das Studio entwickelt gemeinsam mit Epic eigene Lösungen für offene Spielwelten, Streaming, Animationen, Menschenmengen und andere Anforderungen seiner Rollenspiele.

Erkenntnisse und technische Entwicklungen aus „The Witcher 4“ könnten später ebenfalls „Cyberpunk 2“ zugutekommen.

Welche Plattformen sind geplant?

Offizielle Plattformen wurden noch nicht genannt. Wegen des frühen Entwicklungsstands ist nicht einmal sicher, welche Konsolengeneration zum Erscheinungszeitpunkt aktuell sein wird.

Eine PC-Version gilt angesichts der bisherigen Veröffentlichungsstrategie als praktisch sicher. Auf Konsolen dürften die dann aktuellen Systeme von Sony und Microsoft bedient werden.

Ob „Cyberpunk 2“ noch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, ist fraglich. Wenn die Entwicklung noch mehrere Jahre dauert, könnten PlayStation 6 und die nächste Xbox-Generation bereits auf dem Markt sein.

Wann erscheint Cyberpunk 2?

Einen Veröffentlichungstermin oder auch nur ein Releasefenster gibt es nicht. Eine Veröffentlichung in den nächsten Jahren ist angesichts der laufenden Vorproduktion äußerst unwahrscheinlich.

CD Projekt erklärte in der Vergangenheit, dass der Weg von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung bei einem großen Projekt durchschnittlich vier bis fünf Jahre dauern könne. Auf „Cyberpunk 2“ lässt sich diese Angabe nicht exakt übertragen, sie liefert aber eine grobe Orientierung.

Da die Vorproduktion 2025 begann und die Hauptproduktion noch nicht erreicht wurde, erscheint ein Release frühestens gegen Ende des Jahrzehnts realistisch. Häufig wird mit 2030 oder später gerechnet. Dabei handelt es sich nicht um einen offiziell bestätigten Termin.

Zunächst liegt der Schwerpunkt von CD Projekt auf „The Witcher 4“. Erst mit fortschreitender Entwicklung und wachsendem Team dürfte „Cyberpunk 2“ in die vollständige Produktion wechseln.

Gibt es bereits einen Trailer oder Screenshots?

Nein. CD Projekt hat bislang weder einen Trailer noch Screenshots, Konzeptzeichnungen oder Gameplay-Material veröffentlicht.

Auch das finale Logo und der vollständige Name fehlen. Sämtliches derzeit im Internet verbreitete Bildmaterial stammt aus „Cyberpunk 2077“, aus Fan-Projekten oder wurde künstlich erstellt.

Mit einer größeren Präsentation ist vermutlich erst zu rechnen, wenn das Spiel die Vorproduktion verlassen hat und wichtige Bestandteile stabil genug für eine öffentliche Vorstellung sind.

Was ist über Cyberpunk 2 offiziell bestätigt?

Der derzeit gesicherte Stand lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Das Sequel befindet sich in der Vorproduktion.

Project Orion war der ursprüngliche Codename.

Cyberpunk 2 ist weiterhin ein Arbeitstitel.

Mit Stand April 2026 arbeiten 163 Entwickler am Projekt.

CD Projekt Red Boston leitet die Entwicklung.

Teams in Boston, Vancouver und Warschau wirken daran mit.

Die Unreal Engine 5 bildet die technische Grundlage.

Night City kehrt zurück.

Eine zweite Stadt wird besucht.

Mike Pondsmith begleitet das Projekt weiterhin.

CD Projekt untersucht oder entwickelt Multiplayer-Systeme.

Ein Releasezeitraum und Plattformen wurden nicht angekündigt.

Zur Handlung und Hauptfigur liegen keine bestätigten Informationen vor.

Bis zur Veröffentlichung dürfte somit noch viel Zeit vergehen. Gleichzeitig zeigt das stetig wachsende Team, dass „Cyberpunk 2“ innerhalb von CD Projekt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nach der umfangreichen Aufarbeitung von „Cyberpunk 2077“ soll der Nachfolger offenbar von Beginn an auf einer stabileren technischen und organisatorischen Grundlage entstehen.