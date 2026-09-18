Pokémon GO – Gratis-Forschung per Code bringt Glumanda mit Friedel-Brille

In Pokémon GO wartet aktuell eine kostenlose Befristete Forschung auf euch, die zu einer besonderen Begegnung mit Glumanda führt. Für die Freischaltung benötigt ihr lediglich den Angebotscode 0004POKEMONGO, doch viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.

Der Code ist Teil des laufenden Kollaborations-Events zu Pokémon Horizonte: Die Serie. Sowohl die Aufgaben der Forschung als auch sämtliche Belohnungen müssen spätestens am Dienstag, den 22. September 2026 um 20 Uhr Ortszeit abgeschlossen und abgeholt werden.

Die kostenlose Forschung im Webstore

Wie lässt sich die kostenlose Glumanda-Forschung freischalten? Besucht zunächst die Seite zur Code-Einlösung im Pokémon GO-Webstore. Dort meldet ihr euch mit dem Konto an, das mit eurem Spielstand verbunden ist, und tragt anschließend den Angebotscode ein.

Die notwendigen Schritte fallen entsprechend unkompliziert aus:

Die Code-Einlösung im Pokémon GO-Webstore aufrufen Mit dem verknüpften Pokémon GO-Konto anmelden Den Code 0004POKEMONGO eingeben Die Befristete Forschung anschließend im Spiel öffnen Alle Aufgaben und Belohnungen bis zum 22. September 2026 um 20 Uhr abschließen beziehungsweise abholen

Für die Freischaltung fallen keine Kosten an. Im Verlauf der Forschung gibt es unter anderem Pokébälle und weitere Belohnungen, während am Ende die Begegnung mit einem kostümierten Glumanda wartet.

Glumanda trägt die Friedel-Brille

Welche besondere Belohnung erwartet Pokémon GO-Fans? Das Highlight ist ein Glumanda mit Friedel-Brille, das an den Charakter aus Pokémon Horizonte: Die Serie angelehnt ist. Friedel gehört zu den Anführern der Volttackle-Aeronauten und reist gemeinsam mit Flugkapitän Pikachu sowie seinem Glurak.

Das besondere Glumanda lässt sich genau wie ein reguläres Exemplar weiterentwickeln. Für 25 Glumanda-Bonbons wird daraus ein Glutexo mit Friedel-Brille, weitere 100 Bonbons verwandeln es schließlich in ein Glurak mit Friedel-Brille. Das Kostüm bleibt somit über die gesamte Entwicklungsreihe erhalten.

Die kostenlose Forschung begleitet das Kollaborations-Event, das seit dem 16. September 2026 läuft. Während des Events kann Glumanda mit Friedel-Brille auch in der Wildnis, durch Feldforschungen, mithilfe gewöhnlicher Lockmodule und über den GO-Pass auftauchen. Glurak mit Friedel-Brille gehört zudem zu den möglichen Gegnern in Raid-Kämpfen der Stufe 3.

Weitere Inhalte des Horizonte-Events

Welche zusätzlichen Begegnungen bietet das aktuelle Event? Neben der neuen Glumanda-Variante kehrt Pikachu mit Kapitänsmütze zurück. Außerdem erscheinen tagsüber unter anderem Hefel, Voltrel und Chaneira häufiger, während in den Abendstunden Evoli, Brimova und Wuffels im Mittelpunkt stehen.

Fotoschnappschüsse können darüber hinaus überraschende Begegnungen mit bekannten Charakteren und Pokémon aus Pokémon Horizonte: Die Serie auslösen. An PokéStops besteht während des Events außerdem eine erhöhte Chance, Kecleon zu entdecken.

Wer ausschließlich an dem garantierten Glumanda mit Friedel-Brille interessiert ist, sollte dennoch den kostenlosen Code nutzen. So seid ihr nicht vom Glück bei wilden Begegnungen oder Forschungsaufgaben abhängig, müsst die Befristete Forschung allerdings rechtzeitig abschließen.

Habt ihr den Code bereits eingelöst und wie gefällt euch Glumanda mit Friedel-Brille? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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