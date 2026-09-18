GTA 5: 100 Prozent erreichen – komplette Checkliste

Für 100 Prozent in GTA 5 müsst ihr die Story abschließen, bestimmte Nebenmissionen und Freizeitaktivitäten erledigen sowie einige Sammlungen vervollständigen. Nicht jeder Punkt auf der Karte gehört zur Pflicht. Mit dieser Checkliste behaltet ihr alle benötigten Anforderungen im Blick und speichert eure Häkchen auf eurem Gerät.
Die Liste gilt für den Storymodus. Eure GTA-Online-Fortschritte haben darauf keinen Einfluss. Missionsnamen stehen zur eindeutigen Zuordnung überwiegend auf Englisch; Erklärungen und Bedienung sind auf Deutsch. Die Liste verrät Namen späterer Missionen.
Lokal auf diesem Gerät
GTA 5: die vollständige 100-%-Checkliste
0 von 148 Anforderungen erledigt
Fortschritt der PlayCentral-Checkliste – kein Ingame-Prozentwert.
Alphabetische Prüfliste, keine Missionsreihenfolge. Folgt den Storymarkierungen und erledigt die Vorbereitungen eurer gewählten Raubüberfall-Variante. Die fünf Lester-Attentate sind bereits enthalten. Ein Storyende genügt.
Nur die hier aufgeführten Franklin-Reihen zählen. Sie umfassen 24 benannte Missionsschritte: The Pickup, The Drag, The Meltdown und The Highness stehen bei den jeweiligen Folgeaufträgen. Freischaltungen folgen dem Storyfortschritt; Gold ist nicht nötig.
Alle hier genannten Einträge sind Pflicht, nicht beliebige 42 Aktivitäten. Sechs Schießstand-Einträge umfassen insgesamt 18 Bronzeübungen. Die 13 Fallschirmaktivitäten sind zu zwei Anforderungen zusammengefasst. Optionale Zusatzangebote anderer Editionen erhöhen diese Pflichtzahlen nicht.
Begegnungen erscheinen beim Erkunden als kurze Ereignisse. Der benötigte Zähler bleibt editionsübergreifend bei 14; zusätzliche Ereignisse und deren Verfügbarkeit unterscheiden sich zwischen Versionen.
Zwölf sonstige Aufgaben plus vier Ausflüge mit Freunden. Solo-Kino und Freundes-Kino zählen getrennt; ebenso Darts-Sieg und gemeinsames Dartsspiel. Golf und Tennis mit Freunden sind keine weiteren Pflichtausflüge.
Im Spiel verteilen sich die Anforderungen auf fünf Bereiche. Entscheidend ist der tatsächliche Abschluss im Spielstand, nicht der Besuch eines Kartenmarkers. Prüft euren Stand im Pausenmenü unter den Statistiken beziehungsweise dem 100-%-Fortschritt.
Bereich
Benötigter Abschluss
Anteil am Spielstand
Story
69 gewertete Einträge einschließlich der fünf Lester-Attentate
55 %
Fremde und Freaks
20 Einträge aus Franklins festgelegten Reihen
10 %
Hobbys und Zeitvertreib
Die 42 oben aufgeführten Einträge
10 %
Zufallsereignisse
14 erfolgreiche Begegnungen aus dem verfügbaren Angebot
5 %
Verschiedenes
16 Aufgaben, einschließlich vier Freundesausflügen
20 %
Unsere Anzeige „X von 148 Anforderungen erledigt“ ist kein Ingame-Prozentwert. Wir führen die 14 Zufallsereignisse als eine Sammelanforderung. Die anderen Bereiche enthalten 69, 20, 42 und 16 Häkchen. Ein einzelner Storyauftrag und die Sammlung aller 50 Raumschiffteile zählen hier jeweils als ein Häkchen, obwohl ihr Aufwand und ihre Gewichtung im Spiel unterschiedlich sind.
Bei Fremde und Freaks begegnen euch 24 benannte Schritte innerhalb der nötigen Reihen. The Pickup und The Drag gehören zu Barrys Verlauf, The Meltdown und The Highness zu Beverlys Verlauf. Deshalb beschreibt die Liste diese vier Aufgaben bei den Folgeaufträgen, statt den 20er-Spielzähler künstlich zu erhöhen. Die kurzen Begegnungen Grass Roots – Franklin, The Smoke-In und The Partnership dürft ihr dabei nicht übersehen.
Die Story-Liste zählt Entscheidungs- und Vorbereitungseinträge. Unterschiedliche Raubüberfall-Ansätze und die drei Enden sind Alternativen. Ihr müsst die Vorbereitungen eures Plans erledigen, aber nicht sämtliche Varianten nachspielen. Alle fünf Lester-Attentate gehören dagegen dazu. Ein Storyende allein schließt die später noch offenen Lester-Aufträge nicht automatisch ab.
GTA-5-Karte für Sammlungen, Rennen und Sport
Die Karte zeigt die Fundorte und Startpunkte der unterstützten Aktivitäten. Über „Auf der Karte anzeigen“ in der Checkliste gelangt ihr direkt zur passenden Kategorie. Bei Raumschiffteilen und Briefschnipseln helfen die Sammlungsansichten; Omega, Dreyfuss und Dom benötigen anschließend trotzdem ihre jeweils beschriebenen Missionsabschlüsse.
Die Karte deckt nicht jede Pflichtaufgabe ab. Für Story- und Nebenmissionsverläufe, Zufallsereignisse sowie verschiedene Kauf-, Besuchs- und Freundesaufgaben gibt es hier noch keine vollständigen Markeransichten. Diese Anforderungen stehen trotzdem in der Checkliste und bleiben für 100 Prozent erforderlich.
GTA 5: interaktive Story-Karte
Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest.
Auf dem Smartphone könnt ihr zwischen dem Scrollen im Artikel und der Kartenbedienung wechseln. Karte und Artikel führen getrennte Checklisten: Ein Häkchen auf GTADB wird nicht automatisch in diesen Guide übernommen. Ebenso verändert ein Häkchen hier weder eure Kartenmarkierungen noch euren Spielstand.
Häufige Stolperstellen beim Vervollständigen
Bronze genügt bei Flugschule und Schießstand. In den zwölf Fluglektionen braucht ihr je eine bestandene Bronzeleistung. Die sechs Schießstand-Einträge stehen für jeweils drei Übungen, also 18 insgesamt. Besucht dafür einen der beiden Schießstände; ihr müsst dieselben Übungen nicht an beiden Orten wiederholen. Haltet die drei Medaillen einer Waffengruppe auf demselben Protagonisten. Zusätzliche Railgun-Übungen gehören nicht zu diesen 18.
Bei Rennen lohnt sich ein Podiumsplatz. Straßen-, See- und Triathlonrennen verlangen mindestens Bronze. Bei den sechs Offroad-Rennen unterscheidet der geprüfte Spielablauf zwischen dem gewerteten Zieleinlauf und dem Podiumsplatz zum Freischalten der nächsten Veranstaltung. Fahrt möglichst jedes Rennen unter die ersten drei; so erfüllt ihr auch die Fortschrittsbedingung der Rennserie. Mineward Spiral findet nachts statt. Die Startzeit wird in Guides unterschiedlich angegeben; der geprüfte Ablauf verwendet 21 bis 3 Uhr.
Ein Ort kann mehrere Ziele haben. Beim Darts zählt ein Sieg zu den Freizeitaktivitäten; gemeinsames Spielen mit einem Freund zu Verschiedenes. Eine Niederlage kann den Ausflug erfüllen, aber keinen Sieg. Beim Tennis genügt ein gewonnenes vollständiges Match an einem der acht Orte. Beim Golf zählt das Ergebnis einer vollständigen Neun-Loch-Runde mit Par oder besser; ihr müsst keinen Freund mitnehmen.
Freunde brauchen eine echte Verabredung. Ruft einen verfügbaren Kontakt für eine gemeinsame Unternehmung an, holt ihn ab und führt die gewünschte Aktivität durch. Der normale Kinobesuch, ein privater Tanz und ein Spiel gegen einen gewöhnlichen NPC sind keine pauschalen Ersatzleistungen für die Freundesziele. Während einzelner Storyabschnitte stehen nicht alle Kontakte und Protagonisten zur Verfügung; setzt die Story fort oder nutzt später einen anderen verfügbaren Freund.
Golf: Ergebnis vor Gegnerplatzierung. Die übliche Empfehlung lautet, alle neun Löcher mit Par oder besser zu beenden. Das geprüfte Spielskript kontrolliert bei der 100-%-Gutschrift das Rundenergebnis, aber nicht gesondert neun gespielte Löcher. Einen kürzeren Weg garantieren wir daher nicht für jede Edition; die vollständige Runde bleibt unsere Empfehlung.
Sammlungen enden nicht immer beim letzten Fund. Nach den 50 Raumschiffteilen folgt The Final Frontier als Franklin. Nach den 50 Briefschnipseln folgt A Starlet in Vinewood. Nach allen 13 Fallschirmaktivitäten und den vorherigen Dom-Missionen folgt Uncalculated Risk. Die entsprechenden Häkchen stehen deshalb getrennt in der Liste.
Für Brückenflüge kann euch ein Helikopter helfen. Unser Guide zu Helikopter-Fundorten in GTA 5 zeigt passende Beschaffungsmöglichkeiten. Messerflüge benötigen dagegen ein Flugzeug. Speichert vor schwierigen Flug- und Stuntversuchen, damit ihr nach einem Fehlschlag schnell erneut starten könnt.
Was nicht zu den 100 Prozent gehört
100 Prozent, Trophäen und vollständiges Erkunden sind verschiedene Ziele. Für den Spielstand reichen 25 von 50 Monster-Stunts, 25 von 50 Brücken und 8 von 15 Messerflügen. Show Off verlangt hingegen alle 50 Stunts; Close Shave alle 50 Brücken und alle 15 Messerflüge. Goldmedaillen in sämtlichen Storymissionen oder jede verfügbare Freizeitaktivität sind ebenfalls keine pauschale 100-%-Bedingung.
Optionale Reihen und Sammlungen wie Michaels Epsilon-Aufträge, Trevors Rampages, Atomabfälle, U-Boot-Teile, Affenmosaike und Peyote gehören nicht zur obigen Pflichtliste. Auch zusätzliche Stock-Car-Rennen und Fotoaufgaben späterer Editionen machen aus den 42 Freizeit-Einträgen kein größeres Pflichtpaket. Die Zufallsereignis-Auswahl kann je nach Edition und verfügbaren Bonusinhalten variieren; benötigt werden weiterhin 14 gewertete Begegnungen.
Unsere Guides zu allen 27 normalen Peyote-Pflanzen und den sieben goldenen Peyote-Pflanzen sind für die freiwillige Suche gedacht. Die goldene Suche und The Last One setzen bereits erreichte 100 Prozent beziehungsweise weitere Abschlüsse voraus. Sie sind keine Voraussetzung, um überhaupt 100 Prozent zu erreichen. Peyote und weitere Zusatzinhalte fehlen zudem in den ursprünglichen PS3-/Xbox-360-Versionen.
Häkchen speichern, exportieren und zurücksetzen
Alle Häkchen setzt ihr selbst. Sie bleiben in diesem Browser auf diesem Gerät gespeichert. Über Exportieren sichert ihr die Liste als Datei; Importieren führt einen passenden GTA-5-Export mit eurem vorhandenen Stand zusammen. So könnt ihr euren Stand auf ein anderes Gerät übertragen. Ein RDR2-Export wird nicht als GTA-5-Fortschritt übernommen.
Zurücksetzen fragt zuerst nach und entfernt anschließend nur die Häkchen dieser GTA-5-Checkliste. Eure RDR2-Liste und eure GTADB-Kartenmarkierungen bleiben erhalten. Wenn ihr Browserdaten löscht oder in einem privaten Fenster arbeitet, kann der lokale Stand verloren gehen. Sichert ihn deshalb vor einem Geräte- oder Browserwechsel per Export.
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