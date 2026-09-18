GTA 5: 100 Prozent erreichen – komplette Checkliste

Für 100 Prozent in GTA 5 müsst ihr die Story abschließen, bestimmte Nebenmissionen und Freizeitaktivitäten erledigen sowie einige Sammlungen vervollständigen. Nicht jeder Punkt auf der Karte gehört zur Pflicht. Mit dieser Checkliste behaltet ihr alle benötigten Anforderungen im Blick und speichert eure Häkchen auf eurem Gerät.

Die Liste gilt für den Storymodus. Eure GTA-Online-Fortschritte haben darauf keinen Einfluss. Missionsnamen stehen zur eindeutigen Zuordnung überwiegend auf Englisch; Erklärungen und Bedienung sind auf Deutsch. Die Liste verrät Namen späterer Missionen.

Lokal auf diesem Gerät GTA 5: die vollständige 100-%-Checkliste 0 von 148 Anforderungen erledigt 0 von 148 Fortschritt der PlayCentral-Checkliste – kein Ingame-Prozentwert. Story – alle 69 gewerteten Einträge 0 / 69 ⌄ Alphabetische Prüfliste, keine Missionsreihenfolge. Folgt den Storymarkierungen und erledigt die Vorbereitungen eurer gewählten Raubüberfall-Variante. Die fünf Lester-Attentate sind bereits enthalten. Ein Storyende genügt. Prologue Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Architect's Plans Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Blitz Play Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Boiler Suits Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Bury the Hatchet Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

By the Book Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Caida Libre Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Casing the Jewel Store Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Chop Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Cleaning out the Bureau Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Complications Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Crystal Maze Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Daddy's Little Girl Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Dead Man Walking Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Deep Inside Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Derailed Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Did Somebody Say Yoga? Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Eye in the Sky Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Fame or Shame Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Father/Son Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Franklin and Lamar Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Fresh Meat Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Friend Request Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Friends Reunited Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Getaway Vehicle Stellt das für Blitz Play verlangte Fluchtfahrzeug an einem geeigneten Ort bereit und bestätigt den Standort per Telefon.

Hang Ten Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Hood Safari Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

I Fought the Law… Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Juwelenraub – gewählte Vorbereitung Erledigt die Vorbereitungen für euren Juwelenraub: beim lauten Ansatz die Karabiner, beim schlauen Ansatz Bugstars-Ausrüstung und BZ-Gas. Ihr braucht nicht beide Varianten.

Lamar Down Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Legal Trouble Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Marriage Counseling Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Masks Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Meltdown Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Military Hardware Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Minisub – Vorbereitung für Merryweather Beschafft das Tauchboot für den Merryweather-Raub. Beim Offshore-Ansatz gehört zusätzlich die Vorbereitung Cargobob dazu; beim Frachter-Ansatz entfällt sie. Michaels Flugschultraining wird für den Offshore-Plan empfohlen, ist aber keine zusätzliche Story-Vorbereitungsmission.

Minor Turbulence Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Monkey Business Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Mr. Philips Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Mr. Richards Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Nervous Ron Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Pack Man Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Paleto Score Setup Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Planung für The Big Score Besprecht und wählt die Vorgehensweise für den letzten großen Raubüberfall. Erledigt danach die zum Plan gehörenden Vorbereitungen.

Predator Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Repossession Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Reuniting the Family Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Scouting the Port Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Surveying the Score Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

The Ballad of Rocco Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Storyfinale – eines der drei Enden Schließt Something Sensible (A), The Time’s Come (B) oder The Third Way (C) vollständig ab. Ein Ende genügt; die anderen sind keine zusätzlichen Pflichtaufgaben. Option C erhält alle drei Protagonisten für spätere Aktivitäten.

The Big Score Schließt den großen Coup mit dem gewählten Plan ab. Ihr müsst nicht zusätzlich den anderen Ansatz spielen.

Der große Coup – erste Vorbereitungsgruppe Erledigt die erste Vorbereitungsgruppe des gewählten Plans für den großen Coup: Stingers beim subtilen oder Driller beim offensichtlichen Ansatz.

Der große Coup – zweite Vorbereitungsgruppe Erledigt die zweite Vorbereitungsgruppe eures Plans: die drei Gauntlets beim subtilen oder Sidetracked samt erforderlichem Fluchtwagen beim offensichtlichen Ansatz.

The Bureau Raid Beendet den FIB-Überfall mit eurer gewählten Vorgehensweise. Beim Feuerwehr-Ansatz gehören zuvor Fire Truck und ein geeigneter, abgestellter Fluchtwagen dazu; beim Dachzugang entfallen diese beiden Vorbereitungen. Die andere Variante ist keine zusätzliche 100-%-Pflicht.

The Bus Assassination Erledigt Lesters Attentat als Franklin. Dieser Auftrag gehört zu den 69 Story-Einträgen, nicht zu Fremde und Freaks. Er bleibt auch nach dem Storyfinale für die 100 Prozent erforderlich.

The Construction Assassination Erledigt Lesters Attentat als Franklin. Dieser Auftrag gehört zu den 69 Story-Einträgen, nicht zu Fremde und Freaks. Er bleibt auch nach dem Storyfinale für die 100 Prozent erforderlich.

The Hotel Assassination Erledigt Lesters Attentat als Franklin. Dieser Auftrag gehört zu den 69 Story-Einträgen, nicht zu Fremde und Freaks. Der Hotelauftrag ist schon für den weiteren Storyverlauf nötig.

The Jewel Store Job Beendet den Juwelenraub. Der gewählte Ansatz genügt.

The Long Stretch Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

The Merryweather Heist Schließt den Merryweather-Raub ab. Beim Offshore-Plan gehören dessen zusätzliche Vorbereitungen wie der Cargobob dazu; der alternative Plan ist nicht zusätzlich Pflicht.

The Multi Target Assassination Erledigt Lesters Attentat als Franklin. Dieser Auftrag gehört zu den 69 Story-Einträgen, nicht zu Fremde und Freaks. Er bleibt auch nach dem Storyfinale für die 100 Prozent erforderlich.

The Paleto Score Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

The Vice Assassination Erledigt Lesters Attentat als Franklin. Dieser Auftrag gehört zu den 69 Story-Einträgen, nicht zu Fremde und Freaks. Er bleibt auch nach dem Storyfinale für die 100 Prozent erforderlich.

The Wrap Up Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Three's Company Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Tow Truck Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Trash Truck Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich.

Trevor Philips Industries Schließt die Storymission mit dem jeweils vorgegebenen Charakter ab. Eine Goldmedaille ist nicht erforderlich. Fremde und Freaks – 20 Einträge 0 / 20 ⌄ Nur die hier aufgeführten Franklin-Reihen zählen. Sie umfassen 24 benannte Missionsschritte: The Pickup, The Drag, The Meltdown und The Highness stehen bei den jeweiligen Folgeaufträgen. Freischaltungen folgen dem Storyfortschritt; Gold ist nicht nötig. Omega kennenlernen – Far Out Trefft Omega als Franklin nach Fame or Shame, um die Raumschiffteil-Suche zu beginnen. Die 50 Teile und die spätere Abschlussmission haben eigene Häkchen.

Omega abschließen – The Final Frontier Sammelt zunächst alle 50 Raumschiffteile und kehrt dann als Franklin zu Omega zurück. Schließt die Begegnung ab; bloßes Sammeln reicht für diesen Missionseintrag nicht.

Dreyfuss – A Starlet in Vinewood Nach allen 50 Briefschnipseln: konfrontiert Dreyfuss als Franklin und beendet die Mission. Töten oder verschonen beendet die Begegnung; das Goldziel ist davon getrennt.

Barry – Grass Roots: Franklin Sprecht nach Three’s Company als Franklin mit Barry. Seine Michael- und Trevor-Aufgaben ersetzen Franklins Reihe nicht.

Barry abschließen – Grass Roots: The Smoke-In Erledigt zuvor The Pickup und The Drag: Liefert beide gesuchten Fahrzeuge für Barry ab, beim nicht fahrbereiten Wagen mit dem Abschleppwagen. Folgt danach seiner Einladung zum Rathaus und beendet den Anruf vor Ort. Diese Zwischenschritte gehören zur Reihe; nur zwei Barry-Einträge stehen im 20er-Zähler.

Dom – Risk Assessment Nach Minor Turbulence: Folgt als Franklin dem Hund in den Vinewood Hills zu Dom und beendet die Mission. Erst danach stehen die 13 freien Fallschirmaktivitäten zur Verfügung.

Dom – Liquidity Risk Setzt Doms Reihe als Franklin fort und beendet den Flughafen-Auftrag nach Risk Assessment.

Dom – Targeted Risk Beendet als Franklin Doms nächste Mission nach Liquidity Risk. Der Missionsabschluss ersetzt keine frei gewählten Karten-Sprünge.

Dom abschließen – Uncalculated Risk Beendet die vorigen drei Dom-Missionen und alle 13 Fallschirmaktivitäten. Kehrt dann als Franklin zum letzten Dom-Auftrag am Land-Act-Staudamm zurück und beendet ihn. Dieser Abschluss ist ein eigener Fremde-und-Freaks-Eintrag.

Mary-Ann – Exercising Demons: Franklin Gewinnt nach Predator als Franklin Mary-Anns Triathlon bei Paleto Bay: Schwimmen, Radfahren und Laufen gehören dazu. Michaels und Trevors Begegnungen ersetzen diese Aufgabe nicht. Ohne Abkürzungen zu gewinnen ist ein Goldziel, keine zusätzliche Voraussetzung für den normalen Abschluss.

Beverly – Paparazzo Beginnt als Franklin Beverlys Paparazzo-Reihe und beendet den ersten Fotoauftrag.

Beverly – Paparazzo: The Sex Tape Setzt die Reihe als Franklin fort und bringt den zweiten Foto- und Verfolgungsauftrag zum Abschluss.

Beverly – Paparazzo: The Partnership Trefft Beverly nach The Sex Tape und der Storymission Three’s Company erneut. Die kurze Besprechung zählt ebenfalls zur Reihe.

Beverly abschließen – Paparazzo: Reality Check Erledigt zuvor The Meltdown und The Highness: Fotografiert die gesuchten Prominenten und sendet die Bilder wie verlangt an Beverly. Beendet anschließend Reality Check. Alle sechs Schritte gehören zur Reihe, die vier gewertete Einträge liefert.

Tonya – Pulling Favors Erledigt als Franklin den 1. Abschleppauftrag für Tonya. Beginnt bei Tonya gegenüber Franklins erstem Haus.

Tonya – Pulling Another Favor Erledigt als Franklin den 2. Abschleppauftrag für Tonya. Für weitere Aufträge müsst ihr Tonya gegebenenfalls anrufen und seit dem vorigen Auftrag etwas Spielzeit vergehen lassen.

Tonya – Pulling Favors Again Erledigt als Franklin den 3. Abschleppauftrag für Tonya. Für weitere Aufträge müsst ihr Tonya gegebenenfalls anrufen und seit dem vorigen Auftrag etwas Spielzeit vergehen lassen.

Tonya – Still Pulling Favors Erledigt als Franklin den 4. Abschleppauftrag für Tonya. Für weitere Aufträge müsst ihr Tonya gegebenenfalls anrufen und seit dem vorigen Auftrag etwas Spielzeit vergehen lassen.

Tonya – Pulling One Last Favor Erledigt als Franklin den 5. Abschleppauftrag für Tonya. Für weitere Aufträge müsst ihr Tonya gegebenenfalls anrufen und seit dem vorigen Auftrag etwas Spielzeit vergehen lassen. Der spätere Kauf des Abschleppplatzes ersetzt diesen Abschluss nicht.

Hao – Shift Work Trefft Hao nachts als Franklin und gewinnt das erste Straßenrennen. Der South-Los-Santos-Kurs ist zugleich eines der fünf Freizeitrennen, kein sechstes Rennen. Beide Bereiche werden getrennt abgehakt. Hobbys und Zeitvertreib – 42 Einträge 0 / 42 ⌄ Alle hier genannten Einträge sind Pflicht, nicht beliebige 42 Aktivitäten. Sechs Schießstand-Einträge umfassen insgesamt 18 Bronzeübungen. Die 13 Fallschirmaktivitäten sind zu zwei Anforderungen zusammengefasst. Optionale Zusatzangebote anderer Editionen erhöhen diese Pflichtzahlen nicht. Offroad-Rennen: Canyon Cliffs Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich.

Offroad-Rennen: Ridge Run Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich.

Offroad-Rennen: Mineward Spiral Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich. Mineward Spiral startet nachts; im geprüften Ablauf liegt das Fenster bei 21 bis 3 Uhr.

Offroad-Rennen: Valley Trail Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich.

Offroad-Rennen: Lakeside Splash Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich.

Offroad-Rennen: Eco Friendly Schließt dieses der sechs Standardrennen nach Mr. Philips ab. Die geprüfte Spielversion verbucht den Zieleinlauf; ein Podiumsplatz schaltet das nächste Rennen frei. Fahrt deshalb möglichst unter die ersten drei. Alle drei Protagonisten sind möglich.

Schießstand: Pistolen Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar.

Schießstand: Maschinenpistolen Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar.

Schießstand: Sturmgewehre Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar.

Schießstand: Leichte Maschinengewehre Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar.

Schießstand: Schwere Waffen Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar. Besteht zuvor die 15 Übungen der anderen fünf Gruppen.

Schießstand: Schrotflinten Erreicht mindestens Bronze in allen drei Übungen dieser Waffengruppe mit demselben Protagonisten. Einer der beiden Ammu-Nation-Schießstände genügt; beide bieten dieselben Aufgaben. Freigeschaltet nach Franklin and Lamar.

Ein Tennismatch gewinnen Gewinnt als Michael oder Trevor nach Complications eine vollständig beendete Tennispartie an einem der acht Spielorte. Die kürzeste angebotene Spiellänge auf leichter Stufe genügt; ein kompletter langer Satz ist nicht zwingend. Ein gewonnener Punkt allein genügt nicht. Franklin spielt kein Tennis. Acht Plätze ergeben nur diese eine Anforderung.

Golf mit Par oder besser abschließen Beendet eine Runde im Los Santos Golf Club mit Par oder besser. Als verlässlichen Weg empfehlen wir die vollständige Neun-Loch-Runde mit Gesamtwert 0 oder niedriger. Solo genügt; nur den Gegner zu schlagen reicht nicht. Nach Complications mit jedem verfügbaren Protagonisten, tagsüber 6–18 Uhr; normalerweise 100 Dollar Eintritt.

Alle fünf BASE-Sprünge abschließen Beendet die fünf Sprünge von festen Absprungstellen erfolgreich. Risk Assessment als Franklin schaltet die Aktivitäten nach Minor Turbulence frei; danach sind alle drei Protagonisten möglich. Goldwertungen sind nicht nötig.

Alle acht Helikopter-Sprünge abschließen Beendet alle acht Helikopter-Fallschirmaktivitäten erfolgreich. Zusammen mit den fünf BASE-Sprüngen sind das 13 Aktivitäten, aber zwei Freizeit-Einträge. Doms letzte Mission bleibt separat erforderlich.

Triathlon: Vespucci Beendet Schwimmen, Radfahren und Laufen auf einem Podiumsplatz. Die drei Veranstaltungen werden nach Daddy’s Little Girl nacheinander freigeschaltet; alle Protagonisten sind möglich. Hohe Ausdauer hilft, ist aber kein separates Pflichtziel.

Triathlon: Alamo Sea Beendet Schwimmen, Radfahren und Laufen auf einem Podiumsplatz. Die drei Veranstaltungen werden nach Daddy’s Little Girl nacheinander freigeschaltet; alle Protagonisten sind möglich. Hohe Ausdauer hilft, ist aber kein separates Pflichtziel.

Triathlon: Coyote Cross Country Beendet Schwimmen, Radfahren und Laufen auf einem Podiumsplatz. Die drei Veranstaltungen werden nach Daddy’s Little Girl nacheinander freigeschaltet; alle Protagonisten sind möglich. Hohe Ausdauer hilft, ist aber kein separates Pflichtziel.

Einen privaten Tanz erhalten Betretet den Vanilla Unicorn, sprecht eine Tänzerin an und bezahlt einen privaten Tanz. Der Besuch mit einem Freund und eine spätere private Verabredung sind getrennte Ziele; der normale Clubbesuch allein ersetzt den Tanz nicht.

Ein Dartsspiel gewinnen Gewinnt im Yellow Jack Inn ein 301-Spiel: genau auf null reduzieren, mit einem Doppel oder dem Bull als letztem Treffer. Wählt für die kürzeste Partie ein Leg und einen Satz. Im geprüften Spielskript genügt bereits ein gewonnenes Leg; beendet die Aktivität regulär. Nach Crystal Maze können alle drei Protagonisten spielen. Ein gemeinsamer Freundesausflug ist ein separates Ziel.

Seerennen: East Coast Erreicht einen Platz unter den ersten drei. Alle vier Seashark-Rennen öffnen nach Hood Safari; alle Protagonisten können sie in beliebiger Reihenfolge fahren. Nutzt das bereitgestellte Wasserfahrzeug.

Seerennen: North East Coast Erreicht einen Platz unter den ersten drei. Alle vier Seashark-Rennen öffnen nach Hood Safari; alle Protagonisten können sie in beliebiger Reihenfolge fahren. Nutzt das bereitgestellte Wasserfahrzeug.

Seerennen: Raton Canyon Erreicht einen Platz unter den ersten drei. Alle vier Seashark-Rennen öffnen nach Hood Safari; alle Protagonisten können sie in beliebiger Reihenfolge fahren. Nutzt das bereitgestellte Wasserfahrzeug.

Seerennen: Los Santos Port Erreicht einen Platz unter den ersten drei. Alle vier Seashark-Rennen öffnen nach Hood Safari; alle Protagonisten können sie in beliebiger Reihenfolge fahren. Nutzt das bereitgestellte Wasserfahrzeug.

Straßenrennen: City Circuit Fahrt als Franklin zwischen 20 und 5 Uhr auf einen Podiumsplatz. Nach Haos Shift Work folgen die weiteren Einladungen per Nachricht; beendet die Rennen der Reihe nach.

Straßenrennen: Airport Fahrt als Franklin zwischen 20 und 5 Uhr auf einen Podiumsplatz. Nach Haos Shift Work folgen die weiteren Einladungen per Nachricht; beendet die Rennen der Reihe nach.

Straßenrennen: Freeway Fahrt als Franklin zwischen 20 und 5 Uhr auf einen Podiumsplatz. Nach Haos Shift Work folgen die weiteren Einladungen per Nachricht; beendet die Rennen der Reihe nach.

Straßenrennen: Vespucci Canals Fahrt als Franklin zwischen 20 und 5 Uhr auf einen Podiumsplatz. Nach Haos Shift Work folgen die weiteren Einladungen per Nachricht; beendet die Rennen der Reihe nach. Für dieses letzte Rennen benötigt ihr ein Motorrad.

Straßenrennen: South Los Santos Das Rennen aus Shift Work gehört zu diesen fünf Rennen. Gewinnt den Missionslauf als Franklin; hakt den Freizeit- und den Missionseintrag jeweils bewusst ab.

Flugschule: Training Take Off Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Runway Landing Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Inverted Flight Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Knife Flight Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Loop the Loop Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Flat Hatting Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Touch Down Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Earn Your Wings Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Helicopter Course Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Helicopter Speed Run Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Skydiving Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen.

Flugschule: Drop Zone Besteht diese Story-Fluglektion am LSIA mit mindestens Bronze. Die Schule öffnet nach Friends Reunited; Michael, Franklin und Trevor können teilnehmen, sobald sie in der Story verfügbar sind. Spätere Lektionen verlangen bestandene Vorübungen. Zufallsereignisse – 14 erfolgreiche Begegnungen 0 / 1 ⌄ Begegnungen erscheinen beim Erkunden als kurze Ereignisse. Der benötigte Zähler bleibt editionsübergreifend bei 14; zusätzliche Ereignisse und deren Verfügbarkeit unterscheiden sich zwischen Versionen. 14 gewertete Zufallsereignisse abschließen Beendet 14 unterschiedliche gewertete Begegnungen und kontrolliert den Zähler in eurer Spielstatistik. Wiederholungen desselben Ereignisses liefern keinen weiteren Erstabschluss. Nur vorbeizufahren oder abzubrechen genügt nicht. Ihr dürft aus dem verfügbaren Angebot wählen; im geprüften neueren Datenstand sind 60 Einträge registriert, ältere Listen nennen 57. Falls ihr ein Ereignis verpasst habt, nutzt eine andere Begegnung. Verschiedenes – 16 Einträge 0 / 16 ⌄ Zwölf sonstige Aufgaben plus vier Ausflüge mit Freunden. Solo-Kino und Freundes-Kino zählen getrennt; ebenso Darts-Sieg und gemeinsames Dartsspiel. Golf und Tennis mit Freunden sind keine weiteren Pflichtausflüge. Alle 50 Raumschiffteile sammeln Beginnt Far Out als Franklin nach Fame or Shame. Danach dürfen auch Michael und Trevor sammeln. Erst nach dem 50. Teil ist diese Sammlung erledigt; The Final Frontier wird separat unter Fremde und Freaks abgehakt.

Alle 50 Briefschnipsel sammeln Sammelt sämtliche Briefschnipsel in der offenen Welt mit einem beliebigen Protagonisten. Die anschließende Franklin-Mission A Starlet in Vinewood bleibt ein eigenes Ziel.

Allein ins Kino gehen Besucht ohne Freund eines der Kinos Tivoli, Ten Cent oder Oriental und startet eine Vorführung. Ein Ort genügt. Der gemeinsame Kinobesuch wird separat geprüft.

25 von 50 Monster-Stunts schaffen Schließt 25 unterschiedliche Stunts erfolgreich ab: sauber abspringen und im vorgesehenen Zielbereich landen. Für den Erfolg Show Off sind alle 50 nötig, für die spielinternen 100 Prozent nur 25.

Unter 25 von 50 Brücken hindurchfliegen Fliegt mit einem geeigneten Flugzeug oder Helikopter vollständig durch 25 unterschiedliche Brückenöffnungen. Vermeidet Zusammenstöße. Für Close Shave sind zusätzlich alle übrigen Brücken und alle Messerflüge nötig.

8 von 15 Messerflügen schaffen Passiert acht unterschiedliche vorgesehene Gebäudelücken mit einem seitlich gerollten Flugzeug. Ein Helikopter ersetzt diesen Flug nicht. Für Close Shave braucht ihr alle 15 sowie alle 50 Brücken.

Fünf Immobilien kaufen Kauft insgesamt fünf kostenpflichtige Ertragsimmobilien mit den jeweils kaufberechtigten Protagonisten, etwa Taxizentrale, Geschäfte oder Kinos. Nutzt die Verkaufsschilder und bestätigt den Kauf. Rechnet automatisch erhaltene Gebäude wie den Vanilla Unicorn nicht als Kauf an; reine Fahrzeugabstellplätze sind kein Ersatz für dieses Fünferziel.

Ein Fahrzeug über eine Website kaufen Öffnet im Storymodus das Internet über das Telefon, besucht eine Fahrzeugverkaufsseite und schließt einen Kauf ab. Sorgt für genug Geld und den passenden Stellplatz. „Online-Kauf“ meint hier das Ingame-Internet, nicht den Mehrspielermodus.

Mit Chop spazieren gehen und spielen Geht als Franklin nach der Einführung von Chop zu ihm am Haus. Nehmt ihn mit und werft den Ball zum Apportieren. Spazierengehen ohne das gemeinsame Spiel ist nicht das gesamte Ziel; eine Begleit-App wird dafür nicht benötigt.

Eine private Verabredung abschließen Schaltet einen passenden Kontakt frei, beispielsweise durch Zuneigung bei einer dafür verfügbaren Tänzerin oder durch eine Begegnung wie Ursula. Verabredet euch per Telefon beziehungsweise folgt der Einladung und beendet das Treffen. Ein Tanz im Club allein genügt nicht.

Die Dienstleistung einer Prostituierten nutzen Sucht nachts eine entsprechende Person, haltet mit einem geeigneten Auto an und sprecht sie an. Fahrt nach dem Einsteigen an einen abgelegenen Ort und bezahlt eine angebotene Dienstleistung. Dies ist unabhängig von der privaten Verabredung.

Einen Laden überfallen Bedroht den Kassierer eines geeigneten kleinen Ladens mit einer Waffe, nehmt das herausgegebene Geld und entkommt. Ein erfolgreicher Überfall reicht; ihr müsst nicht jeden Laden ausrauben.

Mit einem Freund eine Bar besuchen Ruft einen für gemeinsame Unternehmungen verfügbaren Freund an, holt ihn ab und besucht gemeinsam eine angebotene Bar. Ein alleiniger Besuch oder ein Dartsspiel ersetzt den Bar-Ausflug nicht.

Mit einem Freund ins Kino gehen Verabredet euch telefonisch, holt den Freund ab und besucht zusammen eine Kinovorstellung. Hakt diesen Ausflug unabhängig vom alleinigen Kinobesuch ab.

Mit einem Freund Darts spielen Ruft einen verfügbaren Freund an, holt ihn ab und spielt gemeinsam im Yellow Jack Inn. Für den Freundesausflug ist ein Sieg nicht nötig. Gewinnt ihr dabei auch ein 301-Spiel, dürft ihr anschließend beide tatsächlich erfüllten Anforderungen manuell markieren.

Mit einem Freund den Stripclub besuchen Organisiert einen gemeinsamen Ausflug und besucht den Vanilla Unicorn mit dem abgeholten Freund. Dies ist unabhängig vom privaten Tanz und von der privaten Verabredung.

So zählen die spielinternen 100 Prozent

Im Spiel verteilen sich die Anforderungen auf fünf Bereiche. Entscheidend ist der tatsächliche Abschluss im Spielstand, nicht der Besuch eines Kartenmarkers. Prüft euren Stand im Pausenmenü unter den Statistiken beziehungsweise dem 100-%-Fortschritt.

Bereich Benötigter Abschluss Anteil am Spielstand Story 69 gewertete Einträge einschließlich der fünf Lester-Attentate 55 % Fremde und Freaks 20 Einträge aus Franklins festgelegten Reihen 10 % Hobbys und Zeitvertreib Die 42 oben aufgeführten Einträge 10 % Zufallsereignisse 14 erfolgreiche Begegnungen aus dem verfügbaren Angebot 5 % Verschiedenes 16 Aufgaben, einschließlich vier Freundesausflügen 20 %

Unsere Anzeige „X von 148 Anforderungen erledigt“ ist kein Ingame-Prozentwert. Wir führen die 14 Zufallsereignisse als eine Sammelanforderung. Die anderen Bereiche enthalten 69, 20, 42 und 16 Häkchen. Ein einzelner Storyauftrag und die Sammlung aller 50 Raumschiffteile zählen hier jeweils als ein Häkchen, obwohl ihr Aufwand und ihre Gewichtung im Spiel unterschiedlich sind.

Bei Fremde und Freaks begegnen euch 24 benannte Schritte innerhalb der nötigen Reihen. The Pickup und The Drag gehören zu Barrys Verlauf, The Meltdown und The Highness zu Beverlys Verlauf. Deshalb beschreibt die Liste diese vier Aufgaben bei den Folgeaufträgen, statt den 20er-Spielzähler künstlich zu erhöhen. Die kurzen Begegnungen Grass Roots – Franklin, The Smoke-In und The Partnership dürft ihr dabei nicht übersehen.

Die Story-Liste zählt Entscheidungs- und Vorbereitungseinträge. Unterschiedliche Raubüberfall-Ansätze und die drei Enden sind Alternativen. Ihr müsst die Vorbereitungen eures Plans erledigen, aber nicht sämtliche Varianten nachspielen. Alle fünf Lester-Attentate gehören dagegen dazu. Ein Storyende allein schließt die später noch offenen Lester-Aufträge nicht automatisch ab.

GTA-5-Karte für Sammlungen, Rennen und Sport

Die Karte zeigt die Fundorte und Startpunkte der unterstützten Aktivitäten. Über „Auf der Karte anzeigen“ in der Checkliste gelangt ihr direkt zur passenden Kategorie. Bei Raumschiffteilen und Briefschnipseln helfen die Sammlungsansichten; Omega, Dreyfuss und Dom benötigen anschließend trotzdem ihre jeweils beschriebenen Missionsabschlüsse.

Die Karte deckt nicht jede Pflichtaufgabe ab. Für Story- und Nebenmissionsverläufe, Zufallsereignisse sowie verschiedene Kauf-, Besuchs- und Freundesaufgaben gibt es hier noch keine vollständigen Markeransichten. Diese Anforderungen stehen trotzdem in der Checkliste und bleiben für 100 Prozent erforderlich.

GTA 5: interaktive Story-Karte Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

GTA-5-Story-Karte in voller Größe öffnen · Alle Raumschiffteile · Alle Briefschnipsel · Alle Fallschirmaktivitäten

Auf dem Smartphone könnt ihr zwischen dem Scrollen im Artikel und der Kartenbedienung wechseln. Karte und Artikel führen getrennte Checklisten: Ein Häkchen auf GTADB wird nicht automatisch in diesen Guide übernommen. Ebenso verändert ein Häkchen hier weder eure Kartenmarkierungen noch euren Spielstand.

Häufige Stolperstellen beim Vervollständigen

Bronze genügt bei Flugschule und Schießstand. In den zwölf Fluglektionen braucht ihr je eine bestandene Bronzeleistung. Die sechs Schießstand-Einträge stehen für jeweils drei Übungen, also 18 insgesamt. Besucht dafür einen der beiden Schießstände; ihr müsst dieselben Übungen nicht an beiden Orten wiederholen. Haltet die drei Medaillen einer Waffengruppe auf demselben Protagonisten. Zusätzliche Railgun-Übungen gehören nicht zu diesen 18.

Bei Rennen lohnt sich ein Podiumsplatz. Straßen-, See- und Triathlonrennen verlangen mindestens Bronze. Bei den sechs Offroad-Rennen unterscheidet der geprüfte Spielablauf zwischen dem gewerteten Zieleinlauf und dem Podiumsplatz zum Freischalten der nächsten Veranstaltung. Fahrt möglichst jedes Rennen unter die ersten drei; so erfüllt ihr auch die Fortschrittsbedingung der Rennserie. Mineward Spiral findet nachts statt. Die Startzeit wird in Guides unterschiedlich angegeben; der geprüfte Ablauf verwendet 21 bis 3 Uhr.

Ein Ort kann mehrere Ziele haben. Beim Darts zählt ein Sieg zu den Freizeitaktivitäten; gemeinsames Spielen mit einem Freund zu Verschiedenes. Eine Niederlage kann den Ausflug erfüllen, aber keinen Sieg. Beim Tennis genügt ein gewonnenes vollständiges Match an einem der acht Orte. Beim Golf zählt das Ergebnis einer vollständigen Neun-Loch-Runde mit Par oder besser; ihr müsst keinen Freund mitnehmen.

Freunde brauchen eine echte Verabredung. Ruft einen verfügbaren Kontakt für eine gemeinsame Unternehmung an, holt ihn ab und führt die gewünschte Aktivität durch. Der normale Kinobesuch, ein privater Tanz und ein Spiel gegen einen gewöhnlichen NPC sind keine pauschalen Ersatzleistungen für die Freundesziele. Während einzelner Storyabschnitte stehen nicht alle Kontakte und Protagonisten zur Verfügung; setzt die Story fort oder nutzt später einen anderen verfügbaren Freund.

Golf: Ergebnis vor Gegnerplatzierung. Die übliche Empfehlung lautet, alle neun Löcher mit Par oder besser zu beenden. Das geprüfte Spielskript kontrolliert bei der 100-%-Gutschrift das Rundenergebnis, aber nicht gesondert neun gespielte Löcher. Einen kürzeren Weg garantieren wir daher nicht für jede Edition; die vollständige Runde bleibt unsere Empfehlung.

Sammlungen enden nicht immer beim letzten Fund. Nach den 50 Raumschiffteilen folgt The Final Frontier als Franklin. Nach den 50 Briefschnipseln folgt A Starlet in Vinewood. Nach allen 13 Fallschirmaktivitäten und den vorherigen Dom-Missionen folgt Uncalculated Risk. Die entsprechenden Häkchen stehen deshalb getrennt in der Liste.

Für Brückenflüge kann euch ein Helikopter helfen. Unser Guide zu Helikopter-Fundorten in GTA 5 zeigt passende Beschaffungsmöglichkeiten. Messerflüge benötigen dagegen ein Flugzeug. Speichert vor schwierigen Flug- und Stuntversuchen, damit ihr nach einem Fehlschlag schnell erneut starten könnt.

Was nicht zu den 100 Prozent gehört

100 Prozent, Trophäen und vollständiges Erkunden sind verschiedene Ziele. Für den Spielstand reichen 25 von 50 Monster-Stunts, 25 von 50 Brücken und 8 von 15 Messerflügen. Show Off verlangt hingegen alle 50 Stunts; Close Shave alle 50 Brücken und alle 15 Messerflüge. Goldmedaillen in sämtlichen Storymissionen oder jede verfügbare Freizeitaktivität sind ebenfalls keine pauschale 100-%-Bedingung.

Optionale Reihen und Sammlungen wie Michaels Epsilon-Aufträge, Trevors Rampages, Atomabfälle, U-Boot-Teile, Affenmosaike und Peyote gehören nicht zur obigen Pflichtliste. Auch zusätzliche Stock-Car-Rennen und Fotoaufgaben späterer Editionen machen aus den 42 Freizeit-Einträgen kein größeres Pflichtpaket. Die Zufallsereignis-Auswahl kann je nach Edition und verfügbaren Bonusinhalten variieren; benötigt werden weiterhin 14 gewertete Begegnungen.

Unsere Guides zu allen 27 normalen Peyote-Pflanzen und den sieben goldenen Peyote-Pflanzen sind für die freiwillige Suche gedacht. Die goldene Suche und The Last One setzen bereits erreichte 100 Prozent beziehungsweise weitere Abschlüsse voraus. Sie sind keine Voraussetzung, um überhaupt 100 Prozent zu erreichen. Peyote und weitere Zusatzinhalte fehlen zudem in den ursprünglichen PS3-/Xbox-360-Versionen.

Häkchen speichern, exportieren und zurücksetzen

Alle Häkchen setzt ihr selbst. Sie bleiben in diesem Browser auf diesem Gerät gespeichert. Über Exportieren sichert ihr die Liste als Datei; Importieren führt einen passenden GTA-5-Export mit eurem vorhandenen Stand zusammen. So könnt ihr euren Stand auf ein anderes Gerät übertragen. Ein RDR2-Export wird nicht als GTA-5-Fortschritt übernommen.

Zurücksetzen fragt zuerst nach und entfernt anschließend nur die Häkchen dieser GTA-5-Checkliste. Eure RDR2-Liste und eure GTADB-Kartenmarkierungen bleiben erhalten. Wenn ihr Browserdaten löscht oder in einem privaten Fenster arbeitet, kann der lokale Stand verloren gehen. Sichert ihn deshalb vor einem Geräte- oder Browserwechsel per Export.

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