Final Fantasy VII Revelation – Disc-Version erfordert Pflicht-Download

Die Vorfreude auf Final Fantasy VII Revelation dürfte bei vielen Fans einen deutlichen Dämpfer erhalten. Obwohl Square Enix den Abschluss der Remake-Trilogie als physische Version veröffentlicht, befindet sich nicht das komplette Rollenspiel auf dem beiliegenden Datenträger. Ohne Internetverbindung lässt sich die Disc-Fassung deshalb nicht spielen.

Final Fantasy VII Revelation erscheint am 8. April 2027 und führt die Geschichte aus Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth zu Ende. Während die beiden Vorgänger noch auf jeweils zwei Discs ausgeliefert wurden, setzt Square Enix beim großen Finale auf eine Kombination aus physischem Datenträger und zusätzlichem Download.

Eine Disc reicht nicht für das komplette Abenteuer

Wie funktioniert die physische Version von Final Fantasy VII Revelation? Die Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X werden mit lediglich einer Disc ausgeliefert. Zusätzliche Spieldaten müssen von den Servern heruntergeladen werden, bevor das Abenteuer gestartet werden kann.

Wie umfangreich dieser Pflicht-Download ausfällt und welcher Anteil des Spiels tatsächlich auf dem Datenträger gespeichert ist, bleibt zunächst offen. Für Käufer bedeutet die Entscheidung jedoch, dass eine funktionierende Internetverbindung sowie ausreichend freier Speicherplatz benötigt werden. Das klassische Prinzip, eine Disc einzulegen, die Installation abzuwarten und anschließend unabhängig vom Netz loszuspielen, greift hier nicht mehr.

Auf Nintendo Switch 2 fällt die Abhängigkeit vom Download noch größer aus. Die Handelsversion wird als Game-Key Card angeboten. Auf dieser befinden sich keine eigentlichen Spieldaten, weshalb das komplette Spiel aus dem Internet heruntergeladen werden muss. Die Karte dient anschließend zur Überprüfung der Lizenz und muss beim Spielen in der Konsole stecken.

Square Enix verteidigt die umstrittene Entscheidung

Warum setzt Square Enix auf einen verpflichtenden Download? Director Naoki Hamaguchi begründet das gewählte Format mit den Qualitätsansprüchen des Entwicklerteams. Eine Veröffentlichung mit einem vergleichbaren Disc-Umfang wie bei Final Fantasy VII Rebirth hätte nach seiner Darstellung Kompromisse bei der Qualität und technischen Umsetzung erforderlich gemacht.

Das Studio entschied sich deshalb dafür, Teile der Daten digital bereitzustellen. Anstatt Inhalte zu reduzieren oder die Gestaltung der offenen Spielwelt an die Speicherkapazität der Datenträger anzupassen, soll Final Fantasy VII Revelation ohne entsprechende Einschränkungen umgesetzt werden. Weshalb nicht einfach drei oder mehr Discs verwendet werden, wurde allerdings nicht näher erläutert.

Gerade unter Sammlern sorgt diese Begründung für Kritik. Physische Ausgaben gelten für viele Fans nicht nur als dekorative Verpackung, sondern auch als Möglichkeit, ein Spiel langfristig zu besitzen und unabhängig von digitalen Plattformen installieren zu können. Sobald zwingend Daten von einem Server benötigt werden, hängt die Nutzbarkeit der Disc langfristig von der Bereitstellung dieser Inhalte ab.

Das Finale hinterlässt einen bitteren Beigeschmack

Welche Folgen hat das Hybridformat für Käufer? Am Veröffentlichungstag können lange Wartezeiten entstehen, wenn der zusätzliche Download entsprechend groß ausfällt. Besonders Haushalte mit langsamer Internetverbindung oder begrenztem Datenvolumen müssen sich darauf einstellen, nicht unmittelbar nach dem Einlegen der Disc starten zu können.

Für Fans, die Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII Rebirth bereits als vollständige Disc-Ausgaben im Regal stehen haben, wirkt der Formatwechsel zusätzlich uneinheitlich. Die Sammlung erhält zwar weiterhin eine passende Verpackung, doch ausgerechnet das Finale der Trilogie lässt sich nicht vollständig über die enthaltenen Datenträger installieren.

Square Enix scheint an dieser Veröffentlichungspolitik festzuhalten. Interessenten können somit zwischen einer vollständig digitalen Ausgabe und einer nur teilweise physischen Version wählen. Wer großen Wert auf eine dauerhaft eigenständig nutzbare Disc legt, erhält bei Final Fantasy VII Revelation dagegen keine zufriedenstellende Option.

Wie steht ihr zum verpflichtenden Download der physischen Ausgabe? Reicht euch eine Disc als Sammlerstück oder sollte das komplette Spiel zwingend auf den Datenträgern enthalten sein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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