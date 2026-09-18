Far Cry – Das ist bisher zur FX-Serie bekannt

Seit Herbst 2025 ist bekannt, dass FX an einer Serienadaption von Ubisofts Action-Hit Far Cry arbeitet. Nach und nach werden zumindest Details zum Cast bekannt. Zu Inhalt, Handlungsort und den Rollen, die die jeweiligen Schauspieler übernehmen, bewahren die Verantwortlichen jedoch noch Stillschweigen.

Far Cry: Serien-Anthologie auf Basis der Spiele

Wie bereits erwähnt – viel ist noch nicht zur Serie bekannt, ein wenig aber schon. So soll die Serienadaption der Tradition der Spiele folgen und als Anthologie daherkommen. Heißt im Umkehrschluss: Es sind bereits mehrere Staffeln geplant, jedoch mit jeweils in sich geschlossenen Handlungen.

Inwieweit sich diese an den einzelnen Teilen der Far Cry-Reihe orientieren, ist nicht bekannt. In der offiziellen Ankündigung seitens Ubisoft im November 2025 war der genaue Wortlaut des Unternehmens:

„FX hat eine Serienbestellung für eine Anthologie-Serie auf der Basis von Ubisofts Far Cry-Reihe aufgegeben. Genau wie die Spiele, die als Vorlage dienen, wird jede Staffel dieser Miniserie einen neuen Schauplatz und neue Charaktere bieten.“

Showrunner Noah Hawley erklärte seinerseits:

„Eine große Action-Serie zu erschaffen, die sich von Jahr zu Jahr wandeln und dabei stets das Wesen des Menschseins durch eine komplexe und chaotische Linse beleuchten kann – das ist ein wahr gewordener Traum.“

In einem Interview mit Deadline im April wurde er etwas konkreter:

„Ich adaptiere nicht gezielt eines der Spiele, die bereits erschienen sind. Ich sage – so wie ich es bei den Coen-Brüdern, den X-Men oder Alien getan habe: ‚Lasst mich in einen Dialog mit diesem Franchise treten, denn das hier ist meine Vorstellung davon, was eine Far Cry-Geschichte ist‘.“

Ein neuer Versuch mit großen Namen

Hierbei handelt es sich nicht um die erste filmische Adaption des Franchise. Bereits 2008, mit Til Schweiger in der Hauptrolle, erschien ein eher missglückter Versuch. Dieses Mal soll es anders werden. Schließlich haben sich Noah Hawley („Fargo“, „Legion“ und „Alien: Earth“) und Rob McElhenne alias Rob Mac („It’s Always Sunny in Philadelphia“) der Serie angenommen.

Letzterer soll auch eine Hauptrolle übernehmen. Des Weiteren wurden Steve Buscemi („Reservoir Dogs“, „Boardwalk Empire“ und viele mehr) und Lizzy Caplan („Die Unfassbaren“) schon vor einigen Monaten für den Cast bestätigt. Welche Rollen die jeweiligen Schauspieler übernehmen, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Ganz frisch wurden jetzt weitere Besetzungszugänge publik. So ist zum Beispiel „Mad-Eye“ Moody-Darsteller Brendan Gleeson mit von der Partie. Neben den Harry Potter-Filmen hat Gleeson freilich auch in zahlreichen anderen großen Produktionen („Braveheart“, „Troja“, „Gangs of New York“ u.v.m.) mitgewirkt.

Weiterhin bekommen auch Jennifer Jason Leigh („The Hateful 8“), Sam Spruell („A Knight Of The Seven Kingdoms“), Hamish Linklater („Fargo“, „Legion“) und Jamie Demetriou („Barbie“) eine Rolle. Mit ihnen scharen die Showrunner Schauspieler um sich, mit deren Arbeit sie aus früheren Projekten bereits vertraut sind.

Wann und wo erscheint die Far Cry-Serie?

Wann die Erstausstrahlung erfolgt ist – wie so vieles in diesem Zusammenhang – nicht bekannt. Vermutlich hat die Produktion gerade erst begonnen, weshalb nicht vor 2027 oder 2028 mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist. Dank einer Kooperation wird die Far Cry-Serie über Hulu ausgestrahlt. Hierzulande ist die Anthologie demnach über Disney+ zu sehen.

Für Fans der Reihe ist die Bekanntgabe der Serie eines der wenigen Zeichen aus dem Far Cry-Universum seitdem 2021 der letzte Hauptteil erschienen ist. Die Entwicklung von Far Cry 7 zieht sich dank wiederholter, interner Verschiebungen immer weiter in die Länge.

Was denkt ihr – könnten bekannte Charaktere aus den Spielen trotzdem einen Platz in der Serienadaption haben? Oder findet ihr eine eigenständige Story besser? Schreibt es in die Kommentare.

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