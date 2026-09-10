Vaas kommt auf die Switch 2: Far Cry 3 und Blood Dragon kehren zurück

Ubisoft bringt Far Cry 3 Classic Edition und Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition auf die Nintendo Switch 2. Beide Shooter sollen im Frühjahr 2027 erscheinen. Angekündigt wurden die Umsetzungen während der Nintendo Direct vom 9. September.

Damit kehrt die Far-Cry-Reihe auf Nintendo-Hardware zurück und schickt euch gleich in zwei ziemlich unterschiedliche Abenteuer: auf eine gefährliche Tropeninsel und in eine völlig überdrehte Zukunft voller Cyborgs und Neonfarben.

Far Cry 3 bringt euch zurück auf Vaas’ Insel

In Far Cry 3 übernehmt ihr die Rolle von Jason Brody. Was als Urlaub beginnt, wird zum Überlebenskampf: Auf einer von Piraten beherrschten Insel versucht ihr, eure Freunde zu retten und einen Ausweg zu finden. Dabei begegnet ihr auch Vaas, einem der bekanntesten Gegenspieler der Reihe.

Zwischen den Storymissionen erkundet ihr die offene Spielwelt, befreit Außenposten, jagt Tiere und stellt Ausrüstung her. Wie ihr gegnerische Lager angeht, bleibt euch überlassen: Ihr könnt Wachen leise ausschalten oder mit gezogener Waffe den direkten Weg nehmen.

Für die Switch 2 setzt Ubisoft auf die Classic Edition. Ein neues Remake wurde mit der Ankündigung nicht vorgestellt.

Blood Dragon tauscht Tropen gegen Neon und Cyborgs

Far Cry 3: Blood Dragon schlägt einen ganz anderen Ton an. Der eigenständige Shooter ist eine Hommage an Science-Fiction- und Actionfilme der 1980er-Jahre – samt übertriebener Sprüche, greller Farben und reichlich absurden Gegnern.

Als Cyber-Commando Rex „Power“ Colt legt ihr euch mit Cyborg-Soldaten, mutierten Kreaturen und den namensgebenden Blood Dragons an. Die Grundidee von Far Cry bleibt erhalten, die Inszenierung nimmt sich allerdings deutlich weniger ernst.

Vorkenntnisse aus Far Cry 3 benötigt ihr dafür nicht. Blood Dragon erzählt ein eigenständiges Abenteuer und lässt sich unabhängig von Jasons Geschichte spielen.

Wann erscheinen die beiden Spiele?

Für beide Umsetzungen nennt Ubisoft bislang Frühjahr 2027. Einen konkreten Veröffentlichungstag, Preise oder Angaben zu Auflösung und Bildrate enthält die offizielle Pressemitteilung noch nicht.

Wer die beiden Shooter erstmals erleben oder unterwegs erneut spielen möchte, muss sich damit noch etwas gedulden. Die Rückkehr von Vaas und Rex auf Nintendos neue Konsole ist aber bestätigt.

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