Ein Kauf, zwei Spielpartner und bald mehr Möglichkeiten, zusammenzufinden: It Takes Two erscheint am 15. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Zum Koop-Abenteuer von Cody und May kommen ein kostenloses Upgrade, Crossplay und lokales GameShare. Die drei Funktionen erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Wer bekommt das kostenlose Upgrade?

Ihr müsst die Switch-Version auf demselben Nintendo-Account besitzen, mit dem ihr das Angebot auf Switch 2 nutzt. Benötigt werden außerdem Internetzugang und Zugriff auf den Nintendo eShop. Einlösen könnt ihr das Upgrade dort oder über das entsprechende Angebot im Spiel auf Switch 2.

Crossplay und Freundespass

Crossplay verbindet euch online mit Spielern auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Der Freundespass beantwortet dagegen die Besitzfrage: Ein Partner besitzt die Vollversion, der andere installiert den kostenlosen Freundespass und benötigt einen passenden Plattform-Account. So könnt ihr gemeinsam das ganze Abenteuer spielen.

EA bestätigt diese Funktionen für die neue Fassung. Das Upgrade selbst macht aus einer einzelnen Lizenz keine zwei unabhängig nutzbaren Vollversionen.

GameShare für den gemeinsamen Abend

Bei GameShare teilt die Switch 2 eine laufende Spielsitzung mit einer weiteren Konsole. Für It Takes Two ist das gemeinsame Spielen über eine lokale drahtlose Verbindung bestätigt. Der Gast kann eine Switch 2 oder eine ursprüngliche Switch verwenden und benötigt dafür kein eigenes Exemplar.

Die Rollen sind fest verteilt: Nur eine Switch 2 kann das Spiel bereitstellen. Nach dem Ende der geteilten Sitzung erhält der Gast keine eigenständig nutzbare Vollversion. Das unterscheidet GameShare vom dauerhaften Kauf und vom Freundespass als separatem Download. Nintendo erläutert die Grundlagen in seiner GameShare-FAQ.

Wer das Spiel noch nicht kennt, findet in unserem Rückblick auf drei Jahre It Takes Two mehr zum Koop-Erfolg von Hazelight.

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