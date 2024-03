It Takes Two: Entwickler zeigt zum dreijährigen Jubiläum beeindruckende Verkaufszahlen

It Takes Two feiert sein dreijähriges Bestehen, und zur Feier des Tages hat Entwickler Hazelight Studios bekannt gegeben, dass über 16 Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden. Es könnte bis heute der erfolgreichste Titel des Studios sein.

In derselben Mitteilung äußerte Hazelight, es sei „unglaublich, dass nun über 30 Millionen Fans es gespielt haben! Wir lieben euch alle sehr.“

Über die Jahre hinweg hat Hazelight immer wieder stolz den Erfolg seines zweiten großen Spiels verkündet. Zuvor wurden im Jahr 2022 7 Millionen und dann im Jahr 2023 10 Millionen Exemplare des Plattformers verkauft.

„It Takes Two“ ist ein Koop-Titel für zwei Spieler, das speziell für das gemeinsame Spielen auf der Couch entwickelt wurde. Dieser Fokus sowie die zentralen Themen Beziehungen und Elternschaft haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass das Spiel über die Jahre hinweg durch Mundpropaganda gewachsen ist.

Zum Start kam das Spiel auch mit einem Freunde-Pass, der es Spielern ermöglichte, mit jemandem zu spielen, der das Spiel nicht besaß. Dieses Angebot war effektiv ein Zwei-für-eins-Deal und half wahrscheinlich dabei, das Spiel bekannter zu machen.

„It Takes Two“ war zudem ein Liebling der Award-Szene. Im Jahr 2021 gewann es die Auszeichnungen Game of the Year und Best Family Game bei den Game Awards sowie den Best Design bei den DICE Awards und GDCA Awards.

Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass Amazon plant, „It Takes Two“ in einen Film umzusetzen. Hazelights Ankündigung deutete an, dass dieser Verkaufsmeilenstein der Startschuss für ein „aufregendes Jahr“ sein könnte.

