Heinrichs Reise durch Böhmen wird mobil: Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition erscheint 2027 für Nintendo Switch 2. Die bei der Nintendo Direct vorgestellte Umsetzung bringt euch das Hauptspiel samt sämtlichen kostenpflichtigen Story-Erweiterungen auf Nintendos Konsole.

Das steckt in der Royal Edition

Zum Paket gehören Brushes with Death, Legacy of the Forge und Mysteria Ecclesiae. Zusätzlich nennt Publisher Deep Silver besondere Ausrüstung und eine Bonus-Questreihe. Ihr bekommt damit einen Einstieg, der Heinrichs Hauptabenteuer und die drei großen Erweiterungen zusammenfasst.

Im Mittelpunkt steht ein Rollenspiel im mittelalterlichen Böhmen: Ihr erkundet die Welt aus der Egoperspektive und könnt Konflikte mit Waffen, durch Schleichen oder im Gespräch angehen. Eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Aufgaben.

Maussteuerung mit den Joy-Con 2

Für die neue Fassung bestätigt Deep Silver Unterstützung für den Mausmodus der Joy-Con 2. Hinzu kommen HDR, eine für kleine Bildschirme vergrößerte Menüoberfläche und Fehlerbehebungen. Wie die Maussteuerung in einzelnen Spielsituationen eingesetzt wird, ist noch nicht näher beschrieben.

Einen konkreten Veröffentlichungstag oder einen Preis nennt der Publisher bislang nicht. Für eure Planung bleibt es deshalb beim Zeitfenster 2027.

Mehr zur bisherigen Entwicklung des Rollenspiels findet ihr in unserem Bericht über das Update zum Verkaufsmeilenstein von Kingdom Come 2.

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