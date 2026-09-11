Wo steht der Waffentransporter in GTA Online, an welcher Küste liegt das heutige Schiffswrack und wo warten die Straßendealer? Mit der interaktiven GTA-Online-Karte von GTADB könnt ihr diese Fundorte direkt hier im Artikel nachschlagen. Dazu kommen die täglichen LS-Tags, Produkte von Smoke on the Water und zahlreiche Sammelobjekte in Los Santos und Blaine County.

Die Karte startet mit den täglichen Fundorten. Über „Suche & Filter“ öffnet ihr die Auswahl, blendet Kategorien ein oder sucht einen bestimmten Ort. Tippt auf einen Marker, um seine Informationen aufzurufen. Auf dem Handy aktiviert ihr das Verschieben mit „Karte bedienen“; mit „Artikel scrollen“ wechselt ihr zurück. Am Rechner zoomt ihr direkt mit dem Mausrad; alternativ nutzt ihr die Plus- und Minus-Schaltflächen.

GTA Online: Interaktive Karte mit täglichen Fundorten Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Für längere Touren öffnet ihr über „Vollständige Karte öffnen“ die größere GTADB-Ansicht. Eure aktuelle Kartenposition und Zoomstufe werden dabei übernommen.

Tägliche Fundorte: Was zeigt die GTA-Online-Karte?

Bei wechselnden Aktivitäten ist der Unterschied zwischen heute aktiven Orten und allen möglichen Fundorten entscheidend. Die heutige Auswahl hilft euch bei eurer nächsten Runde. Der vollständige Pool zeigt dagegen auch Positionen, die erst an anderen Tagen relevant werden. Wenn ihr nur die aktuellen Ziele sucht, lasst die Auswahl deshalb auf „Heute“.

Aktivität Heutige Auswahl Wofür hilft euch die Karte? Waffentransporter Ein Standort Den mobilen Waffenhändler finden Schiffswrack Ein Fundort Die tägliche Suche an der Küste abkürzen Straßendealer Drei Standorte Eine Verkaufsrunde planen Smoke-on-the-Water-Produkte Zehn Fundorte Die tägliche Produktsammlung abarbeiten LS-Tags Fünf Sprühstellen Die aktuellen Plakatflächen aufsuchen

Waffentransporter: Standort und Angebot sind zwei verschiedene Dinge

Der Waffentransporter wechselt täglich seinen Stellplatz. Unsere Karte zeigt euch seine aktuelle Position, damit ihr ihn gezielt ansteuern könnt. So spart ihr euch die Suche und müsst nicht erst zufällig in seine Nähe kommen, damit er auf der Karte im Spiel erscheint.

Neben dem täglichen Standort zeigt euch die Karte auch das aktuelle Waffenangebot und die geltenden Rabatte. So könnt ihr schon vor der Fahrt nachsehen, ob sich ein Besuch beim Waffentransporter für euch lohnt. Weitere Informationen findet ihr in unserem Guide zum Waffentransporter und seinen Standorten.

Schiffswrack: Den heutigen Fundort statt die ganze Küste absuchen

Beim Schiffswrack führt euch die aktuelle Auswahl zu dem Küstenabschnitt, an dem ihr heute suchen solltet. Zoomt vor der Anfahrt näher heran: Ob ein Punkt am Strand, unterhalb einer Klippe oder auf einem abgelegenen Küstenstück liegt, macht für euren Anfahrtsweg einen Unterschied.

Die Einzelheiten zur Suche erklären wir im Schiffswrack-Guide.

Straßendealer: Alle drei Händler auf einer Runde besuchen

Die drei Straßendealer wechseln täglich ihren Standort. Bei ihnen könnt ihr Waren aus euren Unternehmen direkt verkaufen, ohne eine Liefermission zu starten. Jeder Dealer zahlt für eine bestimmte Ware einen höheren Preis. Ein Blick auf die Ankaufspreise lohnt sich deshalb, bevor ihr euren Vorrat verkauft.

Unsere Karte zeigt euch die drei aktuellen Standorte, damit ihr die Besuche bequem in eure nächste Runde durch Los Santos und Blaine County einplanen könnt. Welche Waren ihr verkaufen könnt und wie der Handel funktioniert, erfahrt ihr in unserem Straßendealer-Guide.

LS-Tags: Die fünf heutigen Sprühstellen finden

Bei den LS-Tags besprüht ihr Werbeplakate an fünf täglich wechselnden Orten. Unsere Karte zeigt euch die heute aktiven Sprühstellen, damit ihr die Plakate gezielt ansteuern könnt.

Fehlt euch die Spraydose, könnt ihr zusätzlich die passenden Fundorte einblenden. Einmal eingesammelt, bleibt die Dose dauerhaft in eurem Inventar und lässt sich auch an den folgenden Tagen verwenden. Wie die Aktivität funktioniert und welche Belohnungen euch erwarten, erfahrt ihr in unserem LS-Tags-Guide.

Smoke on the Water: Die zehn heutigen Produkte finden

Mit unserer Karte findet ihr die zehn täglich einsammelbaren Produktpakete von Smoke on the Water. Die aktiven Fundorte wechseln jeden Tag und werden aus insgesamt 30 möglichen Positionen ausgewählt. So könnt ihr die heutige Sammlung gezielt abfahren.

Um die Produkte einsammeln zu können, müsst ihr Smoke on the Water besitzen. Für den Kauf benötigt ihr zunächst die Hands-On-Waschanlage. Weitere Tipps zur Sammlung findet ihr in unserem Guide zu den Smoke-on-the-Water-Produkten.

Welche weiteren Filter und Sammelobjekte sind enthalten?

Über die Filterauswahl erreicht ihr unter anderem Actionfiguren, Spielkarten, Störsender, Media-Sticks, LD-Organics-Produkte und Filmrequisiten. Sehenswürdigkeiten und weitere Orte in GTA Online lassen sich ebenfalls einblenden. Aktiviert am besten nur die Kategorien, die ihr gerade benötigt, damit eure nächsten Ziele zwischen den Markern gut erkennbar bleiben.

Nicht jede Markerzahl entspricht der Zahl unabhängig einsammelbarer Gegenstände. Bei Filmrequisiten gibt es beispielsweise auch mögliche Fahrzeugpositionen. Peyote-Pflanzen sind zudem als saisonale Inhalte gekennzeichnet: Ihre eingezeichneten Orte bestätigen nicht, dass die entsprechende Aktion im Spiel gerade aktiv ist. Für Voraussetzungen und Belohnungen der einzelnen Reihen nutzt unsere Übersicht aller GTA-Online-Sammelgegenstände.

Auswahl öffnen: Über „Suche & Filter“ blendet ihr die Seitenleiste ein. Dort findet ihr die täglichen Fundorte und die übrigen Kategorien. Fundort suchen: Gebt einen Orts- oder Markernamen ein und wählt einen Treffer. Eigennamen können dabei weiterhin auf Englisch erscheinen. Details ansehen: Öffnet den Marker und prüft die vorhandenen Hinweise. Mehrere nahe Punkte können als Gruppe erscheinen; zoomt für die einzelnen Positionen hinein. Mehr Platz nutzen: Der Vollkarten-Link öffnet die große Ansicht. Über die Teilen-Schaltfläche könnt ihr einen Kartenlink mit der aktuellen Ansicht kopieren.

Häufige Fragen zur interaktiven Karte

Wann wechseln die täglichen Fundorte?

Die Karte verwendet für Waffentransporter, Schiffswrack, Smoke-on-the-Water-Produkte und LS-Tags den Tageswechsel um 06:00 UTC. Das entspricht in Deutschland 8 Uhr während der Sommerzeit und 7 Uhr während der Winterzeit. Bei den Straßendealern gilt 07:00 UTC, also 9 beziehungsweise 8 Uhr. Die eingebettete Karte und die Vollansicht beziehen ihre Tagesauswahl aus derselben Quelle.

Warum finde ich an einem Marker nichts?

Prüft zuerst, ob ihr „Heute“ oder den vollständigen Standortpool ausgewählt habt. Achtet außerdem auf Spielvoraussetzungen und darauf, ob ihr das Objekt bereits eingesammelt habt. Bei saisonalen Inhalten muss die entsprechende Aktion aktiv sein. Nach einem Tageswechsel kann ein erneutes Laden der Karte helfen. Sonderänderungen durch Rockstar können von der regulären Standortfolge abweichen.

Wird mein Spielfortschritt automatisch erkannt?

Nein. Die Karte ist keine Verbindung zu eurem Rockstar-Konto und liest nicht aus, was euer Charakter bereits gefunden oder erledigt hat. Aktive Tagesmarker zeigen die heutige Auswahl, nicht euren persönlichen Fortschritt.

Wer steckt hinter der Karte?

Die Karte wird von GTADB bereitgestellt. Sie verbindet die eigene Kartenoberfläche mit übernommenen Fundortdaten aus dem GTAup-Bestand. GTADB.net ist ein eigenständiges Fanprojekt und keine offizielle Rockstar-Karte.

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