Steam Free Weekend – 5 PC-Spiele bis 14. September 2026 gratis testen

Steam startet am Wochenende eine umfangreiche Gratisaktion und schaltet gleich fünf kostenpflichtige PC-Spiele vorübergehend kostenlos frei. Bis zum 14. September 2026 können Nutzer Borderlands 4, Mordhau, Surviving Mars: Relaunched, F1 25 in der 2026 Season Edition und Crime Boss: Rockay City ausprobieren.

Bei der Aktion handelt es sich um ein klassisches Steam Free Weekend. Die vollständigen Spiele stehen während des Aktionszeitraums kostenlos zur Verfügung, bleiben anschließend aber nicht dauerhaft in der Bibliothek. Wer danach weiterspielen möchte, muss den jeweiligen Titel kaufen, wobei mehrere der teilnehmenden Games zeitgleich reduziert angeboten werden.

Borderlands 4

Was bietet Borderlands 4 während des Gratiswochenendes? Der Looter Shooter von Gearbox lässt sich bis zum 14. September 2026 ohne Kauf spielen. Der vierte Hauptteil führt auf den Planeten Kairos, der vom autoritären Timekeeper beherrscht wird. Vier neue Kammerjäger geraten dort in einen wachsenden Konflikt und stellen sich zahlreichen Gegnern.

Im Mittelpunkt stehen erneut ausgefallene Waffen, unterschiedliche Fähigkeiten und umfangreiche Charakter-Builds. Die Kampagne lässt sich allein oder gemeinsam im Koop-Modus angehen. Ein kompletter Durchlauf ist innerhalb des Gratiszeitraums grundsätzlich möglich, dürfte ohne lange Spielsitzungen allerdings schwierig werden.

Mordhau

Warum lohnt sich ein Blick auf Mordhau? Das mittelalterliche Multiplayer-Spiel setzt auf große Schlachten mit bis zu 64 Teilnehmern. Auf den Schlachtfeldern treffen Schwertkämpfer, Bogenschützen und Reiter aufeinander, während Belagerungswaffen für zusätzliches Chaos sorgen.

Daneben gibt es einen kooperativen Horde-Modus sowie umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Söldners. Waffen, Rüstungen und sogar Gesichtszüge können angepasst werden. Da Mordhau keinen klassischen Kampagnenabschluss besitzt, eignet sich das kostenlose Wochenende vor allem dazu, das komplexe Kampfsystem kennenzulernen.

Surviving Mars: Relaunched

Welche Aufgaben warten in Surviving Mars: Relaunched? In der Koloniesimulation von Haemimont Games muss auf dem Mars eine dauerhaft überlebensfähige Siedlung entstehen. Wasser, Sauerstoff, Nahrung und Energie sind begrenzt, während neue Kuppeln, Versorgungsketten und weitere Infrastruktur aufgebaut werden müssen.

Die überarbeitete Version vereint die Inhalte des ursprünglichen Spiels mit technischen Verbesserungen und zusätzlichen Systemen. Besonders wichtig ist die Marsversammlung, über die Gesetze beschlossen und die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst werden kann. Langfristig darf die Kolonie sogar ihre Unabhängigkeit von der Erde anstreben. Für einen vollständigen Durchlauf reicht das Wochenende kaum aus, zum ausgiebigen Testen der Aufbaumechaniken aber allemal.

F1 25 in der 2026 Season Edition

Welche Inhalte liefert F1 25 in der 2026 Season Edition? Codemasters verbindet in der offiziellen Rennsimulation klassische Grand-Prix-Wochenenden mit mehreren Karriereangeboten. Dazu gehören der überarbeitete My Team Modus, Mehrspieler-Rennen und die Storykampagne Braking Point.

Die 2026 Season Edition ergänzt das Rennspiel um das Saisonpaket für 2026. Damit können Fans nach der Saison 2025 in die nächste Formel-1-Ära wechseln und mit den entsprechenden Fahrzeugen sowie Teams antreten. Die vergleichsweise kompakte Handlung von Braking Point lässt sich während der Aktion voraussichtlich vollständig abschließen.

Crime Boss: Rockay City

Wie spielt sich Crime Boss: Rockay City? Der Ego-Shooter dreht sich um Überfälle, Beute und den Aufstieg in der kriminellen Unterwelt. Missionen können allein, mit computergesteuerten Begleitern oder im Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmer absolviert werden.

Zusätzlich zu einzelnen Raubzügen bietet das Spiel eine Roguelite-Kampagne. Darin wird eine eigene Verbrechercrew zusammengestellt, um Gebiete zu übernehmen und rivalisierende Banden auszuschalten. Dauerhafte Freischaltungen erleichtern spätere Versuche, selbst wenn ein Durchgang vorzeitig endet.

Alle fünf Titel können bis zum 14. September 2026 kostenlos über Steam gespielt werden. Anschließend endet der Zugriff automatisch, sofern das jeweilige Spiel nicht gekauft wurde. Speicherstände bleiben üblicherweise erhalten, sodass ein späterer Kauf die Fortsetzung des begonnenen Abenteuers ermöglicht.

Welches der fünf kostenlosen Steam-Spiele werdet ihr an diesem Wochenende ausprobieren? Schreibt uns eure Wahl in die Kommentare.

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