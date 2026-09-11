GTA 6 bescherte Netflix über 100.000 Anmeldungen an einem Tag

Ein früher Blick auf GTA 6 war offenbar für viele Fans ein Grund, ein Netflix-Abo abzuschließen. Laut Ampere Analysis sorgte „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ am Veröffentlichungstag für mehr als 100.000 Anmeldungen in den USA. Dabei war das Video lediglich sechs Stunden exklusiv beim Streamingdienst verfügbar.

Nur zwei Netflix-Events waren 2026 stärker

Die Marktforscher ordnen den 27. August als drittstärksten Tag des bisherigen Jahres für die Netflix-Abonnentengewinnung ein. Nur das Finale von „Stranger Things“ und der MMA-Kampf zwischen Ronda Rousey und Gina Carano hätten größere Anmeldespitzen ausgelöst.

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Auch bestehende Nutzer wurden wieder aktiv: Mehr als fünf Prozent der US-Nutzer, die Netflix zuvor 30 Tage lang nicht geschaut hatten, kehrten zurück und wählten zuerst den GTA-6-Beitrag. Laut Ampere übertraf diese Reaktivierungsrate im untersuchten Zeitraum die jeder Serie und jedes Films. Die Angaben stammen aus der Analyse vom 10. September.

Millionen Zuschauer trotz kurzer Exklusivität

Schon die zuvor veröffentlichten Zuschauerzahlen deuteten auf großes Interesse hin. Der rund 27-minütige Extended Look erreichte zwischen dem 27. und 30. August 31,1 Millionen Netflix-Views. In der Rangliste der englischsprachigen Filme belegte er in 87 von 93 erfassten Ländern den ersten Platz.

Nach dem sechsstündigen Exklusivfenster wurde das Video auch auf YouTube veröffentlicht. Ein Netflix-Abo war damit nur erforderlich, wenn Fans den Beitrag unmittelbar zur Premiere über den offiziellen Veröffentlichungsweg sehen wollten.

Was Netflix und Rockstar davon haben

Ampere sieht in der Kooperation eine Möglichkeit für Netflix, mit YouTube um die Aufmerksamkeit von Spielern zu konkurrieren. Rockstar wiederum erreiche Menschen außerhalb der bisherigen GTA-Zielgruppe. Nach den Erhebungen spielen 16 Prozent der Netflix-Abonnenten selbst keine Videospiele.

Ob daraus ein langfristiger Erfolg für Netflix wird, bleibt offen. Eine Anmeldespitze zeigt zunächst die kurzfristige Wirkung. Wie viele der gewonnenen Abonnenten über den ersten bezahlten Zeitraum hinaus bleiben und welche Kosten dem Deal gegenüberstehen, lässt sich aus den veröffentlichten Angaben nicht ablesen.

Würdet ihr für einen frühen Blick auf GTA 6 ein Streaming-Abo abschließen oder lieber auf die kostenlose Veröffentlichung warten?

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