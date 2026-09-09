GTA 6: Damit Vice City lebt, arbeitet ein ganzer Standort fast nur an NPCs

Damit sich Vice City so lebendig wie möglich anfühlt, betreibt Rockstar Games einen enormen Aufwand. Eine Niederlassung in Los Angeles soll sich fast ausschließlich mit den Passanten und anderen Nebenfiguren in GTA 6 beschäftigen. Auch bei Kleidung, Bewegungen und regionalen Unterschieden geht der Entwickler deutlich weiter als in seinen bisherigen Spielen.

Wer durch Vice City und den umliegenden Bundesstaat Leonida fährt, soll nicht ständig auf die gleichen Gesichter und austauschbaren Passanten treffen. Für die Bevölkerung von GTA 6 entwickelt Rockstar neue Werkzeuge und Produktionsabläufe, mit denen wesentlich mehr unterschiedliche Figuren erschaffen werden können.

Wie das Magazin Dazed in einem ausführlichen Bericht über GTA 6 enthüllt, besitzt Rockstar sogar eine Niederlassung in Los Angeles, die sich nahezu ausschließlich mit den Fußgängern der Spielwelt beschäftigt.

GTA 6 soll die vielfältigste Bevölkerung aller Rockstar-Spiele bieten

Der zusätzliche Aufwand soll sich nicht nur durch eine größere Zahl verschiedener Charaktermodelle bemerkbar machen. Laut Jamie-Lee Lloyd, Senior Art Director für die Charaktere, arbeitet Rockstar an der detailliertesten und abwechslungsreichsten Bevölkerung, die das Studio bislang erschaffen hat.

In Leonida begegnen euch demnach Menschen verschiedener Altersgruppen, Körpergrößen und Staturen. Hinzu kommen zahlreiche Tattoos, Piercings und Schönheitsoperationen. Auch die Kleidung der Figuren soll stärker an ihre Umgebung angepasst sein.

Während in Vice City beispielsweise elegante Anzüge, teure Designermode und auffällige Strandkleidung dominieren können, dürften die Bewohner ländlicher Regionen deutlich anders auftreten. Genannt werden unter anderem Little Cuba, der Nationalpark Mount Kalaga und die von Miami inspirierte Metropole selbst.

Entscheidend sei allerdings nicht allein das Aussehen. Erst das Zusammenspiel aus Erscheinungsbild, Bewegungen, Interaktionen und Ausdrucksweise lasse einen glaubwürdigen Charakter entstehen. An der Bevölkerung von Leonida arbeiten deshalb mehrere Teams gemeinsam.

Eine Stylistin entwickelt die Modewelt von Vice City

Seit 2023 arbeitet Rockstar außerdem mit der in Miami ansässigen Stylistin Jillian Carr zusammen. Sie hilft bei der Entwicklung eines vollständigen Mode-Ökosystems, das Geschmack, Wohlstand, Lebensstil und Individualität der Menschen in Vice City widerspiegeln soll.

Carr beschreibt die Stadt als einen Ort, an dem Eitelkeit eine besonders große Rolle spielt. Soziale Medien, Prominente, Touristen und schnell wechselnde Trends beeinflussen demnach, wie sich die Menschen präsentieren.

Passend dazu sollen die fiktiven Kleidungsmarken, Geschäfte und Werbekampagnen nicht lediglich als kurze Parodien dienen. Rockstar möchte sie als glaubwürdige Bestandteile der Kultur von Leonida darstellen. Dadurch könnten selbst Frisuren und Kleidungsstücke von Jason oder Lucia stärker zum Ausdruck ihrer Persönlichkeit beitragen.

Ob und wie die Umgebung unmittelbar auf bestimmte Outfits reagiert, wurde allerdings nicht bestätigt.

Rockstar verdoppelte sein Team seit Red Dead Redemption 2

Das NPC-Team in Los Angeles ist nur ein Teil der deutlich gewachsenen Produktion. Seit der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 hat Rockstar seine gesamte Belegschaft für GTA 6 dem Bericht zufolge mehr als verdoppelt.

Für eine möglichst authentische Darstellung Floridas betreibt das Unternehmen zudem ein eigenes Rechercheteam in Miami. Mitarbeiter trafen dort unter anderem ehemalige Kriminelle, Polizisten, Clubbetreiber und Waffenhändler. Viele Figuren im Spiel sollen aus diesen Begegnungen und den über Jahre gesammelten Eindrücken entstanden sein.

Auch das Stadtbild wurde gemeinsam mit Menschen aus der Region gestaltet. Mehr als 50 echte Street-Art-Künstler steuerten Wandbilder bei, die unter anderem im Stockyard-Viertel zu sehen sein werden. Das Gebiet orientiert sich an Wynwood in Miami, das für seine zahlreichen großflächigen Graffiti und Wandgemälde bekannt ist.

Vice City soll auf das Verhalten der Spieler reagieren

Die Bewohner von GTA 6 dienen offenbar nicht nur als aufwendig gestaltete Kulisse. Rockstar verspricht eine stärker reagierende Spielwelt, in der das Verhalten von Jason und Lucia Konsequenzen haben kann.

Wer beispielsweise offen mit einem Gewehr durch die Straßen läuft, soll eine entsprechende Reaktion der Stadt erleben. Konkrete Einzelheiten zu Polizei, Zeugen oder möglichen Meldesystemen nennt Rockstar bislang allerdings nicht.

Das Ziel ist eine glaubwürdige Welt, in der sich die Menschen weniger wie klassische NPCs verhalten. Ob Rockstar diesen Anspruch über die gesamte Spielwelt hinweg erfüllen kann, dürfte sich spätestens zum Release zeigen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde weiterhin nicht offiziell angekündigt.

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