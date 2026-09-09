The Blood of Dawnwalker: Ancas Medizin richtig zubereiten – das richtige Rezept

Bei der Zubereitung von Ancas Medizin kommt es in The Blood of Dawnwalker auf zwei Entscheidungen an: die Temperatur des Wassers und die Menge der Kräuter. Falls ihr bereits vor dem Topf steht und die Anleitung nicht mehr nachlesen könnt, findet ihr hier direkt die Lösung.

Verwendet heißes, aber nicht kochendes Wasser und fügt anschließend drei Löffel Kräuter hinzu. Kaltes oder kochendes Wasser sowie eine geringere Kräutermenge sind die falsche Wahl.

Wo beginnt die Aufgabe mit Ancas Medizin?

Die Zubereitung gehört zur frühen Prolog-Quest „Welkende Kraft“, die im Englischen Withering Away heißt. Coen soll für seine Mutter Esme eine Kräutermischung besorgen und zu Hause daraus die Medizin zubereiten.

Euer Weg führt euch zu Anca. Die Kräuterkundige ist allerdings nicht sofort in ihrer Hütte anzutreffen. Untersucht die Umgebung mit Coens Fokus: Das teilweise bewässerte Beet und das leere Wasserfass liefern Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Geht um das Haus herum zum Fluss. Dort findet ihr Anca und könnt mit ihr sprechen. Anschließend führt euch die Aufgabe zurück zu ihrer Hütte, wo ihr die Kräuter und die Anleitung erhaltet.

So bereitet ihr die Medizin richtig zu

Mit den Zutaten kehrt ihr zu Coens Familie zurück. Sobald die Zubereitung beginnt, müsst ihr die beiden passenden Optionen auswählen:

Schritt Richtige Auswahl Wasser auswählen Heißes Wasser, nicht kochendes Kräuter dosieren Drei Löffel Kräuter

Der entscheidende Unterschied liegt beim Wasser: Heiß und kochend sind hier nicht dasselbe. Folgt der Anleitung genau, statt die vermeintlich stärkere oder gründlichere Zubereitung zu wählen.

Habt ihr beide Entscheidungen getroffen, wird die Mischung für Esme zubereitet. Weitere Zutaten müsst ihr für dieses Rezept nicht ergänzen.

Warum lässt sich Ancas Rezept nicht mehr öffnen?

Anca gibt euch eine schriftliche Anleitung mit. Während der Zubereitung könnt ihr diese jedoch nicht erneut aufrufen. Lest sie deshalb vorher oder merkt euch die kurze Kombination:

Heißes Wasser → drei Löffel Kräuter.

Wir empfehlen, vor der Zubereitung einen manuellen Spielstand anzulegen. So könnt ihr eine versehentliche falsche Auswahl korrigieren, ohne einen längeren Abschnitt wiederholen zu müssen.

Was passiert bei einer falschen Mischung?

Eine falsche Zubereitung bleibt nicht ohne Folgen für Esme und den weiteren Prolog. Wer ohne größere Story-Spoiler weiterspielen möchte, sollte deshalb bei heißem Wasser und drei Löffeln Kräutern bleiben.

Habt ihr bereits eine andere Kombination gewählt und möchtet den Fehler vermeiden, ladet einen Spielstand vor der Zubereitung. Die späteren Ereignisse nehmen wir hier nicht vorweg: Für die Lösung der Aufgabe genügt es, Ancas Rezept genau zu befolgen.

Öffnet in einem neuen Tab