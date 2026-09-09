Pokémon GO bringt Mewtu in Rüstung zurück – Teaser deutet Raid-Tag 2026 an

Pokémon GO holt noch im Jahr 2026 eines seiner begehrtesten Sammlerstücke zurück. Ein am 7. September 2026 veröffentlichter Teaser kündigt eine weitere Rückkehr von Mewtu in Rüstung an und deutet dabei einen eigenen Raid-Tag für das Legendäre Psycho-Pokémon an.

Die Ankündigung kommt überraschend früh nach dem Pokémon GO Fest 2026: Mega-Finale. Dort erschien Mewtu in Rüstung bereits am 5. und 6. September 2026 in Stufe-5-Raids, nachdem die besondere Form zuvor mehrere Jahre lang nicht erhältlich gewesen war.

Ein eigener Raid-Tag für Mewtu in Rüstung

Wann kehrt Mewtu in Rüstung zurück? Einen genauen Termin hat das Entwicklerteam bislang nicht genannt. Bestätigt ist lediglich, dass die Rückkehr noch im Laufe des Jahres 2026 erfolgen soll und der Teaser deutlich auf einen Raid-Tag hinweist.

Damit dürfte Mewtu in Rüstung für einen begrenzten Zeitraum erneut im Mittelpunkt der Raid-Kämpfe stehen. Konkrete Informationen zu den Event-Zeiten, möglichen kostenlosen Raid-Pässen, zusätzlichen Boni oder einem erhöhten Fern-Raid-Limit stehen allerdings noch aus.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die bislang unveröffentlichte schillernde Variante. Während des Mega-Finales konnte Mewtu in Rüstung ausdrücklich nicht als Schillerndes Exemplar erscheinen. Viele Fans hoffen deshalb, dass der angekündigte Raid-Tag dieses lange erwartete Debüt nachholen wird, bestätigt ist das bislang jedoch nicht.

Die besondere Seltenheit des legendären Pokémon

Warum gilt Mewtu in Rüstung als besonders selten? Die Form feierte ihr Debüt im Juli 2019 und kehrte im Jahr 2020 noch einmal für kurze Zeit zurück. Anschließend verschwand sie für mehr als sechs Jahre aus der regulären Event-Rotation, bevor sie beim Mega-Finale im September 2026 wieder in Raids auftauchte.

Für langjährige Trainer entwickelte sich ein Exemplar aus den frühen Event-Wellen deshalb zu einem sichtbaren Zeichen dafür, bereits seit vielen Jahren aktiv zu sein. Gleichzeitig stieg der Tauschwert enorm, da neuere Accounts keine eigene Möglichkeit hatten, das kostümierte Mewtu zu fangen.

Der neue Raid-Tag dürfte die Verfügbarkeit deutlich erhöhen und Sammlern eine weitere Chance geben, gute Statuswerte oder zusätzliche Exemplare zu erhalten. Mewtu in Rüstung bleibt dennoch eine besondere Form, die sich nicht aus einem gewöhnlichen Mewtu entwickeln lässt und unabhängig von Mega-Mewtu X sowie Mega-Mewtu Y gesammelt wird.

Ein ereignisreiches Jahr für Mewtu

Welche Rolle spielt Mewtu im Pokémon GO-Jahr 2026? Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y feierten beim Pokémon GO Fest 2026 ihr lang erwartetes Debüt. Beim Mega-Finale kehrten beide Formen in Super-Mega-Raids zurück, während Mewtu in Rüstung parallel in gewöhnlichen Legendären Raids erhältlich war.

Auch abseits von Mewtu bleibt der Event-Kalender gefüllt. Die Jahreszeit Abendgoldpfade läuft seit dem 8. September 2026 und endet am 1. Dezember 2026. Zu ihren Inhalten gehören die Debüts von Mobtiff und Mastifioso sowie neue Mega-Entwicklungen für Staraptor, Skelabra und weitere Pokémon.

Trotz dieser zahlreichen Neuheiten dürfte der kommende Raid-Tag mit Mewtu in Rüstung zu den größten Sammler-Events des restlichen Jahres gehören. Entscheidend wird sein, ob das Entwicklerteam neben der Rückkehr auch das Schillernde Exemplar freischaltet.

Freut ihr euch über eine weitere Chance auf Mewtu in Rüstung oder verliert das Pokémon durch die erneute Rückkehr seinen besonderen Status? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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