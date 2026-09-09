Für einen normalen Durchgang von The Blood of Dawnwalker mit Nebenquests und Erkundung solltet ihr etwa 40 bis 50 Stunden einplanen. Wer sich auf die Rettung von Coens Familie konzentriert, kommt schneller ans Ziel. Für einen besonders gründlichen Durchgang sind eher 50 bis 70 Stunden sinnvoll. Die Platin-Jagd betrachten wir separat.

Eure Spielweise Geplante Spielzeit Hauptgeschichte mit wenig Nebeninhalten Etwa 25–35 Stunden Normaler Durchgang mit Nebenquests und Erkundung Etwa 40–50 Stunden Besonders gründlicher Durchgang Etwa 50–70 Stunden Platin-Trophäe mit vorbereiteter Route und Spielständen Etwa 40–60 Stunden

Wie lange ihr tatsächlich braucht, hängt davon ab, wie viele Nebenquests ihr mitnehmt und wie ausgiebig ihr die Welt erkundet. Auch der Schwierigkeitsgrad kann euren Durchgang verlängern.

Wie lange dauert die Hauptgeschichte?

Konzentriert ihr euch auf die Hauptgeschichte und erledigt nur wenige Nebenquests, könnt ihr mit etwa 25 bis 35 Stunden rechnen. Wer zum ersten Mal spielt, sollte sich dabei eher am oberen Ende der Spanne orientieren.

Wie viel Zeit braucht ein normaler Durchgang?

Mit 40 bis 50 Stunden habt ihr einen sinnvollen Rahmen für die Geschichte, größere Nebenquests und Erkundung unterwegs. Ihr folgt interessanten Spuren und kümmert euch um Begleiter, ohne jeden kleinen Auftrag und jeden Winkel der Karte mitzunehmen.

Die Empfehlung orientiert sich an abgeschlossenen Durchgängen mit vielen größeren Quests. Rechnet auch Fehlversuche ein: Wenn ihr nach einem verlorenen Kampf neu ladet, kann die Anzeige im Spielstand niedriger sein als die tatsächlich verbrachte Zeit.

Wie lange beschäftigt euch gründliches Erkunden?

Für viele kleine Aufgaben, die Suche nach Ausrüstung, längere Gespräche und das Ausprobieren unterschiedlicher Zugänge solltet ihr 50 bis 70 Stunden reservieren. Das ist eine Schätzung für einen ausgedehnten Durchgang, keine feste Obergrenze.

Sämtliche Entscheidungsfolgen erlebt ihr damit nicht automatisch. Manche Wege schließen sich gegenseitig aus. Wer andere Allianzen und Enden von Anfang an erleben möchte, braucht zusätzliche Spielzeit; ein zweiter Durchgang muss dabei nicht genauso lange dauern wie der erste.

Wie lange dauert die Platin-Trophäe?

Für eine gezielt vorbereitete Platin-Jagd sind 40 bis 60 Stunden ein sinnvoller Richtwert. Voraussetzung ist, dass ihr auf „Duellant“ startet und passende manuelle Spielstände für alternative Entscheidungen aufbewahrt. Ein zusätzlicher kompletter Durchgang ist in diesem Rahmen nicht eingerechnet.

Ein geplanter Trophäenlauf kann kürzer sein als ein besonders gründlicher erster Durchgang: Ihr arbeitet konkrete Freischaltbedingungen ab und ladet für andere Ergebnisse frühere Spielstände. Wer zuerst frei spielt und Platin erst danach angeht, sollte mehr Zeit vorsehen.

Was verlängert die Spielzeit?

Der Schwierigkeitsgrad wirkt sich vor allem über wiederholte Kämpfe und zusätzliche Vorbereitung aus. Auch vollständig angehörte Dialoge, die Suche nach versteckten Wegen und ein Wechsel der Herangehensweise kosten reale Zeit. Je mehr ihr selbst entdecken möchtet, desto eher solltet ihr euch am oberen Ende der jeweiligen Spanne orientieren.

Sind die 30 Tage ein echtes Zeitlimit?

Die 30 Tage und 30 Nächte sind kein Echtzeit-Countdown. Bloßes Erkunden lässt den Kalender nicht ständig weiterlaufen. Bestimmte Questschritte, Dialogentscheidungen und andere markierte Aktionen verbrauchen dagegen Zeitabschnitte. Welche Handlungen zählen und was die Frist bedeutet, erklären wir hier: Guide zum 30-Tage-System.

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