Persona 6 – Steam-Erfolge deuten Hex-Ermittlerstory und Yokohama an

Ein mutmaßliches Steam-Datenleck könnte zahlreiche bislang geheime Details zu Persona 6 offengelegt haben. Eine vorzeitig abrufbare Liste mit 48 Errungenschaften liefert Hinweise auf den Schauplatz, die Geschichte und mehrere neue Spielmechaniken des kommenden Rollenspiels.

Die Einträge enthalten allerdings potenziell massive Spoiler. Wer Persona 6 möglichst unvorbereitet erleben möchte, sollte deshalb besonders vorsichtig sein, da konkrete Namen von Organisationen, Schauplätzen und möglichen Bossgegnern bereits im Netz kursieren.

Hex ermittelt im übernatürlichen Yokohama

Welche Geschichte deutet der Persona 6 Leak an? Der Hauptcharakter soll zunächst die Macht einer Persona erwecken und anschließend einen Vertrag mit der Organisation Hex unterzeichnen. Die Formulierungen der Errungenschaften legen nahe, dass Hex übernatürliche Verbrechen untersucht und deren mutmaßliche Täter festnimmt.

Damit könnte Persona 6 stärker auf Ermittlungsarbeit setzen und Elemente seiner Vorgänger neu kombinieren. Während Persona 3 ebenfalls eine bereits bestehende Organisation in den Mittelpunkt rückte, beschäftigte sich Persona 4 intensiv mit einer rätselhaften Verbrechensserie. Persona 5 ließ seine Phantomdiebe wiederum in übernatürliche Welten eindringen, um korrupte Personen zur Rechenschaft zu ziehen.

Als zentraler Schauplatz wird mehrfach das reale Yokohama genannt. Persona 6 würde sich damit an Persona 5 orientieren, das große Teile des echten Tokios aufgriff, während Persona 3 und Persona 4 überwiegend in den fiktiven Orten Tatsumi Port Island und Inaba spielten.

Welche Gameplay-Details verraten die Steam-Errungenschaften? Neben Verhaftungen tauchen sogenannte Unterwelten auf, die vermutlich als Dungeons dienen. Hinweise auf Ermittlungsbesprechungen, ein Notizbuch mit mehr als 100 Einträgen und rote Fäden deuten zudem auf ein System hin, bei dem Indizien miteinander verbunden und Verdächtige identifiziert werden.

Im Kampfsystem sollen mehrere bekannte Grundlagen zurückkehren. Dazu gehören Persona-Fusionen, der Reaper als besonders gefährlicher Gegner, Spezialmunition und Wechsel zwischen Gruppenmitgliedern. Neu klingen hingegen Blutrausch-Skills, Erstürmungen, Geistkristallisation und die Möglichkeit, gesuchte Schatten zu verhaften.

Auch das typische Schulleben bleibt offenbar erhalten. Die Liste erwähnt Prüfungen, Nebenjobs, soziale Attribute, gemeinsame Veranstaltungen und Liebesbeziehungen. Die bisherigen Social Links scheinen in Persona 6 als Verbindungen bezeichnet zu werden, wobei große Arkana und insgesamt bis zu 80 Kontakte eine Rolle spielen könnten.

Offizielle Bestätigung bleibt aus

Wie glaubwürdig ist der Persona 6 Leak? Die Daten wurden über einen externen Dienst sichtbar, der Informationen aus dem Steam-System erfasst. Da gleichzeitig Errungenschaften zahlreicher unveröffentlichter Spiele auftauchten, darunter auch Kingdom Hearts 4, spricht einiges für eine versehentliche Freigabe von internen Steam-Daten.

Atlus und Sega haben die genannten Inhalte bislang nicht offiziell bestätigt. Ebenso steht weiterhin kein konkreter Veröffentlichungstermin für Persona 6 fest. Änderungen an Namen, Mechaniken und Errungenschaften sind bis zum Release daher jederzeit möglich.

Was haltet ihr von Hex, dem Schauplatz Yokohama und dem stärkeren Fokus auf übernatürliche Ermittlungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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