Pokémon GO Fest 2026 Mega-Finale endet – letzte Chance auf fünf Raritäten

In Pokémon GO läuft der Countdown für fünf besonders seltene Pokémon und Mega-Entwicklungen. Das Pokémon GO Fest 2026: Mega-Finale endet in Deutschland am Sonntag, den 6. September 2026 um 18 Uhr und nimmt gleich mehrere begehrte Event-Inhalte mit sich.

Aktuell stehen noch Mewtu in Rüstung, Mega-Mewtu Y sowie die drei neuen Mega-Entwicklungen der Kalos-Partner zur Auswahl. Allerdings können regulär nicht alle fünf gesammelt werden, denn bei Mega-Brigaron, Mega-Fennexis und Mega-Quajutsu zwingt euch die Befristete Forschung zu einer Entscheidung.

Seltene Rückkehr in den Raids

Wie lange bleiben Mewtu in Rüstung und Mega-Mewtu Y verfügbar? Beide Pokémon gehören am 6. September 2026 zu den wichtigsten Zielen des Mega-Finales. Das Event läuft von 10 bis 18 Uhr deutscher Ortszeit, wobei Mega-Mewtu Y abhängig vom aktiven Habitat in mehreren Zeitfenstern auftaucht.

Mega-Mewtu Y erwartet euch in Super-Mega-Raids. Nach einem erfolgreichen Kampf erhaltet ihr Mega-Energie und könnt ein Mewtu fangen, das mit etwas Glück über einen Spezialhintergrund im Stil der Mega-Entwicklung verfügt. Mega-Mewtu X war dagegen ausschließlich am 5. September 2026 verfügbar und ist für Trainer in Deutschland bereits nicht mehr regulär erreichbar.

Mewtu in Rüstung: Erscheint am 6. September 2026 in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Die seltene Variante war zuletzt im Jahr 2020 verfügbar. Ein Schillerndes Mewtu in Rüstung kann bei diesem Event nicht gefunden werden.

Erscheint am 6. September 2026 in Raid-Kämpfen der Stufe 5. Die seltene Variante war zuletzt im Jahr 2020 verfügbar. Ein Schillerndes Mewtu in Rüstung kann bei diesem Event nicht gefunden werden. Mega-Mewtu Y: Steht am 6. September 2026 in Super-Mega-Raids im Mittelpunkt. Die Begegnungen finden über den Event-Zeitraum verteilt zwischen 10 und 18 Uhr statt.

Vor allem Mewtu in Rüstung dürfte für Sammler Priorität besitzen. Während Mega-Mewtu zu einem späteren Zeitpunkt erneut in die Raid-Rotation zurückkehren könnte, sind Auftritte der gepanzerten Form bislang ausgesprochen selten.

Die schwierige Wahl zwischen drei Mega-Entwicklungen

Welche Kalos-Mega-Entwicklung könnt ihr freischalten? Über die verzweigte Befristete Forschung und den GO-Pass: Mega-Finale entscheidet ihr euch für Igamaro, Fynx oder Froxy. Der kostenlose Belohnungspfad enthält genügend Mega-Energie, um das gewählte Partner-Pokémon einmal zu entwickeln.

Mega-Brigaron: Die Mega-Entwicklung von Brigaron gehört den Typen Pflanze und Kampf an. Während der Mega-Entwicklung erhält es Zugriff auf die zusätzliche Lade-Attacke Samenbomben Plus.

Die Mega-Entwicklung von Brigaron gehört den Typen Pflanze und Kampf an. Während der Mega-Entwicklung erhält es Zugriff auf die zusätzliche Lade-Attacke Samenbomben Plus. Mega-Fennexis: Die Feuer- und Psycho-Entwicklung setzt offensiv starke Akzente und beherrscht als Mega-Pokémon zusätzlich Magieflamme Plus. Aufgrund seines Schadenspotenzials gilt es als interessante Wahl für Raid-Fans.

Die Feuer- und Psycho-Entwicklung setzt offensiv starke Akzente und beherrscht als Mega-Pokémon zusätzlich Magieflamme Plus. Aufgrund seines Schadenspotenzials gilt es als interessante Wahl für Raid-Fans. Mega-Quajutsu: Die Wasser- und Unlicht-Entwicklung von Quajutsu erhält Surfer Plus als zusätzliche Lade-Attacke und bietet damit eine attraktive Option für Fans des beliebten Kalos-Partners.

Unter normalen Bedingungen kann während des laufenden Mega-Finales nur eines dieser drei Pokémon freigeschaltet werden. Besucher der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco konnten zuvor bereits einen Partner wählen und beim Mega-Finale einen anderen Pfad einschlagen. Selbst dadurch lassen sich derzeit jedoch höchstens zwei der drei Mega-Entwicklungen sichern.

Wer seine Entscheidung noch nicht getroffen oder die Forschung noch nicht abgeschlossen hat, sollte daher nicht bis zur letzten Minute warten. Nach dem Ende am 6. September 2026 um 18 Uhr ist derzeit offen, wann Mewtu in Rüstung sowie Mega-Brigaron, Mega-Fennexis und Mega-Quajutsu erneut erhältlich sein werden.

Welches der fünf seltenen Pokémon wollt ihr euch noch sichern und für welchen Kalos-Partner habt ihr euch entschieden? Schreibt eure Wahl gerne in die Kommentare.

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