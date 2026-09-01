Pokémon GO – Kaumalat Community Day Classic am 12. September 2026 angekündigt

Der nächste Community Day Classic in Pokémon GO steht fest. Am Samstag, den 12. September 2026, rückt Kaumalat erneut ins Rampenlicht und erscheint zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit deutlich häufiger in der Wildnis.

Neben zusätzlichen Begegnungen mit dem Drachen und Boden-Pokémon dürfen sich Fans auf Schillernde Exemplare und Kaumalat mit einem besonderen Hintergrund freuen. Eine neue Sammler-Herausforderung, eine exklusive Attacke für Knakrack und mehrere Event-Boni sollen die dreistündige Aktion zusätzlich aufwerten.

Kaumalat kehrt ins Rampenlicht zurück

Wann findet der Community Day Classic mit Kaumalat statt? Das Event beginnt am 12. September 2026 um 14:00 Uhr und endet regulär um 17:00 Uhr. Wer seinen Pokédex ergänzen oder Bonbons für die Entwicklungsreihe sammeln möchte, erhält somit drei Stunden lang besonders viele Gelegenheiten.

Mit etwas Glück taucht dabei ein Schillerndes Kaumalat auf. Außerdem können einzelne Exemplare einen besonderen Hintergrund besitzen. Seit Januar 2026 haben die Pokémon ausgewählter Community Days die Chance auf einen solchen jährlich wechselnden Hintergrund.

Einige Vorteile bleiben über das eigentliche Ende des Community Day Classic hinaus aktiv. Zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr besteht an PokéStops mit einem gewöhnlichen Lockmodul eine sehr hohe Chance auf zusätzliche Kaumalat. Auch diese Begegnungen können Schillernd sein oder den besonderen Hintergrund besitzen.

Mega-Energie und Erdkräfte für Knakrack

Welche Belohnungen bietet das Kaumalat-Event? Im Mittelpunkt steht eine neue Mega-Sammler-Herausforderung. Um sie abzuschließen, müssen Kaumalat und Knarksel während des Events entwickelt werden. Als Belohnung winken EP, Sternenstaub und Mega-Energie für Knakrack.

Wer Knarksel zwischen dem Beginn des Events und dem 12. September 2026 um 21:00 Uhr zu Knakrack entwickelt, erhält die exklusive Lade-Attacke Erdkräfte. Der Angriff besitzt in Trainerkämpfen eine Stärke von 90 und erreicht in Arenen sowie Raid-Kämpfen eine Stärke von 100.

Während des Community Day Classic gelten mehrere zusätzliche Boni:

Dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Drei Stunden Wirkungsdauer für Rauch, ausgenommen Täglicher Abenteuerrauch

Eine Überraschung beim Aufnehmen mehrerer Schnappschüsse

Eine Stunde Wirkungsdauer für gewöhnliche Lockmodule

Erhöhte Kaumalat-Chance an PokéStops mit gewöhnlichen Lockmodulen bis 21:00 Uhr

Forschungen und weitere Event-Inhalte

Welche Forschungen warten beim Community Day Classic? Über passende Feldforschungsaufgaben lassen sich unter anderem Sternenstaub, Superbälle und zusätzliche Begegnungen mit Kaumalat verdienen. Mit etwas Glück führt eine Aufgabe zu einem Exemplar mit besonderem Hintergrund.

Zusätzlich wird eine kostenpflichtige Spezialforschung angeboten. Zu den angekündigten Belohnungen gehören drei Begegnungen mit Kaumalat samt besonderem Hintergrund, weitere Kaumalat-Begegnungen, ein Premium-Kampfpass und ein Sonderbonbon XL. Das Ticket kann außerdem an Freunde verschenkt werden, sobald mindestens der Freundschaftsstatus Superfreund erreicht wurde.

Im Pokémon GO-Webstore soll zudem eine Ultra-Community-Day-Box erscheinen. Sie enthält das Ticket für die Spezialforschung und fünf Hyperbälle. Wer an einem Treffen eines Community-Botschafters teilnimmt und dort eincheckt, kann darüber hinaus eine Befristete Forschung mit weiteren besonderen Kaumalat-Begegnungen und Premium-Items erhalten.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Kaumalat oder hättet ihr euch ein anderes Pokémon für den Community Day Classic im September 2026 gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.