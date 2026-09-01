Entropy startet im Early Access auf Steam – so viel Inhalt steckt schon drin

Mit Entropy ist am 18. August 2026 ein neues Dark-Fantasy-Rollenspiel auf Steam in den Early Access gestartet. Der Titel von Lovely Hellplace erwischt dabei einen bemerkenswert starken Auftakt: 94 Prozent von aktuell 219 Nutzerrezensionen fallen positiv aus, wodurch Steam die Gesamtwertung als sehr positiv einstuft.

Das britische Indie-Studio bleibt seiner Vorliebe für seltsame Welten, Retro-Grafik und Horror-Elemente treu. Anders als das 2024 veröffentlichte Open-World-RPG Dread Delusion setzt Entropy jedoch auf taktische, rundenbasierte Gefechte und eine Gruppe aus mehreren Charakteren.

Starker Auftakt für das taktische Rollenspiel

Warum kommt Entropy bei Rollenspielfans so gut an? Das Kampfsystem orientiert sich an klassischen JRPGs und erlaubt die Kontrolle über eine Gruppe aus bis zu sechs Figuren. Gefallene Gefährten können durch angeheuerte Söldner ersetzt werden, während Werte, Talente, Ausrüstung und Zaubersprüche zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung bieten.

Die Handlung führt in eine sterbende Welt, in der die Menschheit nicht durch eine einzelne Katastrophe ausgelöscht wurde. Stattdessen haben Unfruchtbarkeit, der Lauf der Zeit und gefährliche Kreaturen dafür gesorgt, dass nur noch vereinzelte Siedlungen bestehen.

Das Abenteuer beginnt in der Stadt Draenog. Dort wird eine Theateraufführung der Gruppe durch einen dämonischen Angriff unterbrochen. Aus dem unmittelbaren Kampf ums Überleben entwickelt sich eine größere Reise, bei der die Entscheidungen der Gruppe Einfluss auf die Welt und den Verlauf der Geschichte nehmen sollen.

Retro-Grafik und umfangreiche Ausbaupläne

Wie umfangreich ist die aktuelle Early-Access-Version? Zum Start ist der komplette erste Akt mit dem Namen Gloaming Isles enthalten. Dieser Abschnitt entspricht laut Entwickler ungefähr einem Viertel des geplanten Gesamtspiels und umfasst zwei Städte, drei Dungeons sowie zahlreiche kleinere Orte und Herausforderungen.

Optisch setzt Entropy auf bewusst kantige Low-Poly-Grafik, die an frühe 3D-Rollenspiele erinnert. Dadurch bleiben auch die PC-Systemanforderungen niedrig. Benötigt werden mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, 1 GB freier Speicherplatz und eine Nvidia GeForce GTS 450 mit 1 GB Videospeicher oder eine vergleichbare Grafikkarte.

Die vollständige Version soll aus drei Akten bestehen, die jeweils neue Regionen, Städte, Quests, Dungeons und Charaktere ergänzen. Der dritte Akt wird in zwei Teile aufgeteilt, wobei sein Abschluss gemeinsam mit Version 1.0 erscheinen soll. Dazwischen sind kleinere Updates und Verbesserungen vorgesehen.

Lovely Hellplace plant derzeit mit einer Early-Access-Phase von ungefähr einem Jahr und peilt damit eine Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte 2027 an. Die Entwicklung sei vollständig finanziert, weshalb Version 1.0 unabhängig vom Verkaufserfolg erscheinen soll. Mit neuen Inhalten und Funktionen soll der Verkaufspreis schrittweise steigen.

Was haltet ihr von Entropy und seinem Mix aus Dark Fantasy, Horror und taktischen JRPG-Kämpfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.