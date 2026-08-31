Kostenlose Steam-Spiele verschwinden 2026 – Coast Defender und Idle Medieval Tavern

Steam-Nutzer haben nur noch begrenzte Zeit, sich das kostenlose Militärspiel Coast Defender dauerhaft für ihre Bibliothek zu sichern. Publisher Matryoshka nimmt den Titel am 12. November 2026 aus dem Steam Store. Danach können neue Nutzer das Spiel nicht mehr hinzufügen.

Wer Coast Defender vor der Entfernung mit seinem Steam-Konto verknüpft, behält jedoch weiterhin Zugriff. Das Spiel lässt sich auch nach dem Delisting herunterladen, installieren und starten. Der Titel erschien ursprünglich am 9. November 2023 für den PC.

Dauerhafter Zugriff nach dem Delisting

Wie lässt sich Coast Defender dauerhaft sichern? Interessierte müssen die kostenlose Steam-Version spätestens am 12. November 2026 zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Gratisaktion, bei der ein normalerweise kostenpflichtiges Spiel vorübergehend verschenkt wird. Coast Defender ist bereits kostenlos spielbar.

Das rechtzeitige Hinzufügen ist trotzdem wichtig. Sobald der Titel aus dem Store verschwindet, können ihn neue Nutzer nicht mehr erhalten. Bestehende Besitzer dürfen Coast Defender dagegen weiterhin über ihre Steam-Bibliothek aufrufen.

Mit dem Delisting endet zugleich die aktive Unterstützung. Coast Defender erhält anschließend keine weiteren Updates. Außerdem werden sämtliche Käufe im Spiel deaktiviert. Das eigentliche Hauptspiel soll dadurch jedoch nicht unzugänglich werden.

Retro-Schlachten an der Küste

Welche Inhalte bietet das kostenlose WW2-Spiel? Coast Defender ist ein minimalistischer Einzelspieler-Shooter aus der Ego-Perspektive. Anstatt sich frei durch große Schlachtfelder zu bewegen, verteidigt ihr eure Position gegen kontinuierlich anrückende Gegner zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Das Spiel erinnert damit an klassische Militärsimulationen wie Beach Head 2000. Dort bedienten Nutzer ein stationäres Geschütz und mussten näher kommende Soldaten, Fahrzeuge sowie Hubschrauber ausschalten. Coast Defender verbindet dieses einfache Grundprinzip mit freischaltbaren Verbesserungen und wechselnden Kriegsschauplätzen.

Zu den wichtigsten Gameplay-Elementen gehören:

ein vom Zweiten Weltkrieg inspiriertes Szenario

Flugzeuge und Fahrzeuge nach realen Vorbildern

minimalistisches Shooter-Gameplay aus der Ego-Perspektive

ein Radarsystem zum Aufspüren naher Gegner

kontinuierliche Wellen feindlicher Truppen

verschiedene Waffen und freischaltbare Verbesserungen

Die Nutzerbewertungen auf Steam fallen insgesamt sehr positiv aus. Allerdings unterstützt Coast Defender laut Store-Seite ausschließlich Englisch. Eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel stehen nicht zur Verfügung.

Weiteres kostenloses Spiel verschwindet

Welcher weitere Steam-Titel ist vom Delisting betroffen? Matryoshka entfernt am 12. November 2026 ebenfalls Idle Medieval Tavern aus dem Steam Store. Auch dieses kostenlos spielbare PC-Spiel bleibt für alle verfügbar, die es zuvor ihrer Bibliothek hinzugefügt haben.

Idle Medieval Tavern ist ein Fantasy-Idler rund um die Verwaltung einer mittelalterlichen Taverne. Als Wirt stellt ihr eine Gruppe aus Helden zusammen, verbessert den Betrieb und schickt eure Gefährten auf gefährliche Abenteuer. Im Gegensatz zu Coast Defender fallen die bisherigen Steam-Rezensionen allerdings nur ausgeglichen aus.

Für beide Spiele gilt daher derselbe Termin. Wer Interesse an Coast Defender oder Idle Medieval Tavern hat, sollte die Titel spätestens am 12. November 2026 mit dem eigenen Steam-Konto verknüpfen.

Werdet ihr euch Coast Defender noch für eure Steam-Bibliothek sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.